 "1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности" - Герус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Герус заявил в прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.

"Действительно с 1 октября некоторые предприятия начали искать электроэнергию за рубежом - в России, в Белоруссии. Как только эта электроэнергия пошла (около 1%, что не составляет никакой угрозы для энергетической безопасности), - сразу на украинском рынке начали происходить чудеса: цена начала снижаться "- заявил Герус, нардеп от" слуг народа ",

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Герус заявил о том, что власть будет реагировать на ситуацию в Центрэнерго после статьи в Цензор.НЕТ