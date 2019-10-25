 "1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности" - Герус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Герус заявил в прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.
"Действительно с 1 октября некоторые предприятия начали искать электроэнергию за рубежом - в России, в Белоруссии. Как только эта электроэнергия пошла (около 1%, что не составляет никакой угрозы для энергетической безопасности), - сразу на украинском рынке начали происходить чудеса: цена начала снижаться "- заявил Герус, нардеп от" слуг народа ",
При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации.
Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
А как же страна - агрессор , а ? аха ... Сначала дурачек Поросенко напару с Гройсманом туфту с телеаналов несли , теперь уже новая власть подпевать попередникам начала
... а хорошему человеку какая-никакая копейка..
Енергія не загроза. Загроза - колабораціонізм, на шлях якого стають і деякі депутати.
тот 1 продажный процент спасет экономику?
адін раз - нє п*****с