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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Герус (75) электроэнергия (321)

 "1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности" - Герус

Народный депутат Украины, председатель комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил о том, что российская электроэнергия составляет только 1% от всего импорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Герус заявил в прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.

"Действительно с 1 октября некоторые предприятия начали искать электроэнергию за рубежом - в России, в Белоруссии. Как только эта электроэнергия пошла (около 1%, что не составляет никакой угрозы для энергетической безопасности), - сразу на украинском рынке начали происходить чудеса: цена начала снижаться "-  заявил Герус, нардеп от" слуг народа ", 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Герус заявил о том, что власть будет реагировать на ситуацию в Центрэнерго после статьи в Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3156087
 
 
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Здрасти приехали )) это уже с области : раз не пед@рас )) я в **** от всего этого
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более того,
При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации.
Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
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Герус это лживый коррупционер-на нары его !!! "1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности" - Герус - Цензор.НЕТ 9861
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Даже 0,0000001 это уже угроза. А вот сбу должно давить таких бендеров.
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1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности - Герус


А как же страна - агрессор , а ? аха ... Сначала дурачек Поросенко напару с Гройсманом туфту с телеаналов несли , теперь уже новая власть подпевать попередникам начала "1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности" - Герус - Цензор.НЕТ 7035
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"1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности" - Герус

... а хорошему человеку какая-никакая копейка..
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Чудо якесь: дрібниці, але від цих дрібниць всім краще стало...
Енергія не загроза. Загроза - колабораціонізм, на шлях якого стають і деякі депутати.
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Это теперь не торговля на крови. Позорище... Ещё и врет мразь про снижение эл-ва.
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..а ці кацапські 1% на краві чи зе аналізо росі..зе бізяно зе біловичі..???
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Панове, зберігайе спокій! Зараз шановні зебіли нам все пояснять.
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Они в таких новостях не появляются. Только упоротая русня тролит...
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Слов нет, одни выражения! Откуда взялся этот дебил? А может не дебил, а новая барыжная харя, решившая подзаработать на торговле с оккупантом?!
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Как откуда?) Он старается для *бати* коломойского )
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Ну хочь не бізнес на крові як у Бариги.
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Ну да, особенно покупать у страны агрессора! Ну совсем не угроза! Герус,на кого работаешь?
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Так і лахта говорить: скільки там було полонених кадровиків рф, не тисячі ж, а всього кілька десятків.
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так на хера ее покупать ваще??? у нас своей мало?
тот 1 продажный процент спасет экономику?
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Финансирование страны агрессора - вот эту статью применять надо
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вашою улюбленою мовою це звучить так:
адін раз - нє п*****с
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