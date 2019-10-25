 Оккупанты испытали на Керченском мосту подсветку

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На один час включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами. Они установлены на своде арки и опорах под ней. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки", – сообщили строители моста.

Они отметили, что суммарно архитектурная подсветка включает более 2 тысяч светильников и свыше 19 километров кабельных линий.

"Линейно километр моста будет в цветах триколора", – отмечается в сообщении.

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Мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года.

При этом, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.

В случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, отрезав Черное море от Азовского, считают в ведомстве.