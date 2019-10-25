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Все про:Крым (21990) Керченский мост (134)

 Оккупанты испытали на Керченском мосту подсветку

На арочном участке железнодорожной части Керченского моста протестировали подсветку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На один час включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами. Они установлены на своде арки и опорах под ней. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки", – сообщили строители моста.

Они отметили, что суммарно архитектурная подсветка включает более 2 тысяч светильников и свыше 19 километров кабельных линий.

"Линейно километр моста будет в цветах триколора", – отмечается в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия хочет расширить запретные для плавания районы возле Керченского моста

Мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года.

При этом, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.

В случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, отрезав Черное море от Азовского, считают в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3156085
 
 
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о, вот это правильная тема в пятницу вечером.
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Опасно,вдруг короткое замыкание...хотя этому мосту что с фонариками по воду идти ,что без фонариков- до фонаря .Разве что шоу будет красочным.
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Там не только подсветку испытали. Там уже тяжело груженые жд составы гоняют туда-сюда.
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Какое отношение имеет выложенная тобой хрень к крымскому мосту? Иди лечись,убогий...
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Смотри видео, что перевозят https://www.youtube.com/watch?v=tSPiUlkdgsg
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Нет, это возят с материка, а конкретно на видео проводят испытания под полной нагрузкойю В Крыму нету щебня в таком количестве, возят с карьера из под Воронежа.
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У нас в Риге большинство русские или как принято говорить русскоговрящие. Так как украинцы белорусы евреи и т.д. все говорят на русском в Латвии.
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А звідки вам знати що робиться в вороніжу ?
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Я просто слежу за строительством самого длинного моста в Европе. и в теме как говориться. Есть группы, форумы, там вся инфа есть.
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На це питання в мєтодічкє відповіді пока немає... Окупанти випробували на Керченському мосту підсвітку - Цензор.НЕТ 1952
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Я не знаю.Испытания проводят.
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чи міст не розвалиться ?
а є такі побоювання ?
якщо рукожопи будувати - точно розсиплеться, на це гарантія є.
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так он же уже стерт от весеннего ледохода. Год назад на цензе местные ванги во всю пророчили.
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Повні вагони "надій і сподівань", "кримнашистьських" "хотєлок" і путінських "обіцялок"...
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и вся электрика полуострова уйдет на эти понты....
хотя мне по-фиг..
а вот водолазам, из нашей третьей силы....должно понравиться)))))
(скоро их там уже научат!?)))) ...) нельзя же все на природу-мать надеяться))))
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Подкину дровишек, вот такие составы полностью груженые уже во всю ходят по мосту.

https://www.youtube.com/watch?v=tSPiUlkdgsg
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ваші паровози на дровах їздять ?
а я думала, лише адмірал кузя... Окупанти випробували на Керченському мосту підсвітку - Цензор.НЕТ 8366
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не прикидайтесь...
або спілкуйтесь польською, я зрозумію. Окупанти випробували на Керченському мосту підсвітку - Цензор.НЕТ 9098
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С пшеками будешь по польски общаться)
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Ваші, ваші... "Лахтінські"..... "Ходзь, кацапе, лясом...".
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ну его ведь даже невозможно построить да? вы из этой секты экспердов?
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Царьград- це канал одного з спонсорів руской вєсни.
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помнится, пару лет назад тут много икспердов доказывало, что мост зиму не перестоит. Сколько зим уже прошло??
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товарищ власов одобряет, его флаг не только над кремлём, чуть злой за то что при последней инаугурации членоликова не смогли поднять, а так - ждёт его в гости на всегда.
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Мы идём - над нами флаг трехцветный
Мы шагаеем по родным полям!...
Наш мотив подхватывают ветры,
И несут к московским куполам!".
(Марш РОА на мотив "Широка, страна моя родная").).
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Циничный агент фсб петька рошен и его шобла задание выполнили
Сдали Крим без единого выстрела и дали ***** построить мост на деньги, наворованные у украинцев и помощь запада
Теперь будут "брататься" с кацапами с целью устаканить анексию - такие у них планы
Сужено им сбыться или нет время покажет
Но я думвю что нет
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Весело горить, але ліси в Сибіру веселіше горіли. Сподіваюсь, що коли будуть вмикати підсвітку, то одночасно будуть вимикати світло в оселях та на вулицях.
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Циничный агент фсб петька рошен и его шобла задание выполнили
Сдали Крим без единого выстрела и дали ***** построить мост на деньги, наворованные у украинцев и помощь запада
Теперь будут разыгрывать 2-ю часть пьесы - "брататься" с кацапами с целью устаканить анексию, такие вот у них планы
Сужено им сбыться или нет время покажет
Я думвю что нет
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колхозники с подсветки днища своих тазов переключились на мост)))
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подсветка из гексогена будет смотрется лучше
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