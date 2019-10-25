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 Политика Украины
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Все про:Цензор.НЕТ (41) Центрэнерго (51) Герус (75)

 Нардеп Герус заявил о том, что власть будет реагировать на ситуацию в Центрэнерго после статьи в Цензор.НЕТ

Нардеп 8 созыва, лидер Радикальной партии Олег Ляшко спросил нардепа Андрея Геруса о ситуации с Центрэнерго после статьи в Цензор.НЕТ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Свобода слова с Савиком Шустером.

Ляшко задал вопрос о ситуации, когда Центрэнерго за 4 месяца недополучила выручки 700 млн грн. Он спросил: "Кто банкротит государственную компанию?".

Герус отметил: "По статье в Цензор.НЕТ. Кто автор? Кто знает автора? Есть реальные авторы и есть несуществующие. Автор несуществующий".

Говоря о сути вопроса Герус заявил, что "Мы будем реагировать". По его словам с 1 ноября Центрэнерго будет продавать электроэнергию на бирже. Дальше мы обратимся в НАБУ и действовать будут правоохранительные органы.

На что Олег Ляшко заявил: "Меня не интерсует имя автора. Есть сайт. Авторитетный сайт".

Савик Шустер уточнил, что "есть редактор сайта, которого знают украинцы".

Читайте на Цензор.НЕТ - ЯК КОЛОМОЙСЬКИЙ ВИКОРИСТОВУЄ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

Источник: https://censor.net.ua/n3156084
 
 
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И отменит покупку в Кацапии электричества для Бени ?
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те , що Україна , по договору Офшоркенка і Ахмєтова , 4 роки возила вугілля з РФії , тебе ж звісно не цікавить ?
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До статьи на Цензоре бвло куча статей на других ресурсах. Ни зебильё, ни КолоБоОфис преЗЮдента на них не реагировали.
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Вывод: Цензор-сила На днях читал на каком-то г-норесурсе, дескать Мосейчук заявил, что Гончарук чуть было не отпердолил очередного малтшика, думаешь, стоит поверить тому говнорусурсу?
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Зелебобики, хотите бене отдавать то, чтоему задолжал преЗЮдент? Вперед, без меня.
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А что с сои взять кроме анализов, которые никому не нужны?Соя-пересмешница, фигли Нардеп Герус заявив про те, що влада реагуватиме на ситуацію в Центренерго після статті в Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4366
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сойка - пересмішниця ... класне погоняло для будочників !
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Скрепы кацапстана и неизвестно чего! Скрепляйтесь!
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Я б с тобой согласился бы, если бы хотя бы тебе одному скрепило бы левое полушарие с правым, но вед соя думает сугубо межушным ганглием....нет, с вами всё безнадёжно...
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цікаво , що і порохоботики малюнок "лайкнули" - вони також вимагають "посадок" від нової влади..? Нардеп Герус заявив про те, що влада реагуватиме на ситуацію в Центренерго після статті в Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3805
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Мене теж це зацікавило, оскільки я ні порохобот, ні зеленобот.
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не існує ніяких зеленоботів - просто є 75% нормальних людей і 8% риго-соєвої "еліти" ..))
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Якщо наріт не доіться добровільно, його доітимуть примусово.
Дояри поки тільки вим'я масажують.
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Герус отметил: "Кто автор? Кто знает автора? Есть реальные авторы и есть несуществующие. Автор несуществующий"

Це для Геруса (червоним кольором підкреслено).

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