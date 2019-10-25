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Все про:драка (1745) Одесса (5699) Нацполиция (10300) протест (4555) застройка (558) титушки (470)

 Титушки избили участников акции протеста против застройки в Одессе, задержаны 2 человека. ВИДЕО

Участники акции против строительства высоток на участке, на котором планировали построить детсаду и школу, подверглись нападению "титушек".

Нападение произошло в районе улицы Гагаринское плато, где идет строительство жилого комплекса UNITY TOWERS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

"Титушки, нанятые строительной компанией, напали на мирных жителей. Выскочив с территории стройки по адресу Гагаринское плато, 5, около 25 человек в одинаковой одежде, облив ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей", - сказано в сообщении.

Полиция задержала двоих участников драки. По предварительным данным, это охранники стройки.

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Избиение произошло во второй половине дня. А с утра в ходе бессрочной акции на глазах у полиции уже происходила драка с распылением газа. Протестующие пошли в отделение полиции, чтобы написать заявления и зафиксировать побои.

"В ходе проведения мероприятия между гражданами, которые пытались ограничить проезд грузового транспорта, и работниками строительной площадки произошла потасовка, в результате которой двое участников получили телесные повреждения. По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - прокомментировали первую драку в полиции.

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Как отмечает "Думская", в начале октября стало известно, что в курортном приморском районе Одессы - Аркадии появятся еще три высотки по адресу Гагаринское плато, 5. Несмотря на протесты местных жителей и судебные иски, застройщику все же удалось получить разрешение на строительство. Ранее планировалось, что на этом участке построят детский сад и школу.

Источник: https://censor.net.ua/n3156082
 
 
 Топ комментарии
 
І чого люди йдуть без ніякої зброї? Підключайте ветеранів.З голими руками цим покидькам нічого не зробиш.
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зелебоби, слід нагадувати, що ви зробили це разом?
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При клоуне вся страна как Шапито 95 пошла в разнос. Полный беспредел.
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І чого люди йдуть без ніякої зброї? Підключайте ветеранів.З голими руками цим покидькам нічого не зробиш.
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Люди шли на акцию против строительства, так написано, а не на махач.
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Скрепы неизвестно чего Ну тоді хто їм винен.Вони повиннеі знати,що будуть тітухани.Тітухани не такі круті.Якщо їх почнуть мочити.вони зразу відступлять.По другому,до них не доходить.
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А вот тут согласен, как говориться, чтобы на каждую хитрую попу нашёлся болт с левой резьбой. Вы организованное нападение на нас-мы тоже организованно дадим отпор. Хотя, цвилизованным методом решения это не выглядит, две толпы начинают взаимоизбиение, это уж точно не Европа, куда мы стремимся, по крайней мере на словах....
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Скрепы неизвестно чего У всіх цивілізованих країнах,спочатку було не цивілізовано.Вони мирно не перестануть бути тітушками.
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Да мы все по сути дикари под тонкой кромкой цивилизации, как это не прискорбно осознавать.
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в целом при нормальном вооружении и мылыція с кордом стрекача дадут,
и дешевле
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а вообще нужен огнемёт, через дыру в заборе чмыхнул разок и жаренные титуханы готовы
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При клоуне вся страна как Шапито 95 пошла в разнос. Полный беспредел.
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Титушки избили участников акции протеста против застройки

Это уже можно называть доброй украинской традицией.
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С кем?С тобой?А хто тебя разом зробив?Папеньку даже не знаешь наверное? Титушки избили участников акции протеста против застройки в Одессе, задержаны 2 человека - Цензор.НЕТ 3122
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та закидайте их гранатами Титушки избили участников акции протеста против застройки в Одессе, задержаны 2 человека - Цензор.НЕТ 5141 что бы не повадно было на людей руки поднимать
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завдяки другу соєвого - громаданину РФ Труханову , Одеса залишається ригоанальним заповідником ...
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титушки, это какой то бренд Украины, а если принять закон - если есть титушки которые так себя ведёт - моментально остонавливает стройку и обязательно меняет застройщика. конечно надо расследовать, но 25 голов не могли выскочить из территории стройки без ведома застройщика.
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титушню и рейдеров пора прировнять к "врагам государства" и принять соответствующую криминальную ответственность...СН-не так ли...?!
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А "местные жители"- это те, кто в этом клоповнике раньше купили? Тітушки побили учасників акції протесту проти забудови в Одесі, затримано 2 особи - Цензор.НЕТ 1370

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Это же место (о котором писал Жванецкий):
Тітушки побили учасників акції протесту проти забудови в Одесі, затримано 2 особи - Цензор.НЕТ 3197
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На гагаринском плато ))) И этим все сказано...))) Короче вышли уроды которые в свое время сами нанимали титушню и купили там "житло с видом на море" и естественно построенное на месте санатория или дома отдыха ))) а теперь очередное быдло готово купить жилье напротив их окон и немножечко потеснить их с видом на море ))))
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Unity Towers - это захват евреями украинского города. Евреи любят ездить по ушам о том, что Одесса это еврейский город. По факту они там появились после того, как в порту засверкала золотая монета. Во взятии Хаджибея, строительстве флота и выращивании зерна они не замечены. Зато выкуп зданий и земельных участков в чужих городах - их традиционное занятие, описанное многими авторами.
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Как бы да и как бы нет...евреи не позволяли засрать Одессу выходцами из из села "которые решили городскими стать" ..а реально черти приняли все худшее со своего села и худшие повадки евреев и теперь они "адеса руский горад"
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Задержаны 2 человека,титушки надеюсь не пострадали?
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судячи , з поведінки мєнта на відео - жоден тітухан не постраждав ...
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Я так понял на протесты вышли те кто раньше купил квартиры в новых домах и теперь не хочет чтобы другие тоже рядом поселились. Ето как зайти в автобус и заблокировать дверь чтобы другие не переполняли автобус. Хотите жить отдельно стройте отдельные частные дома. А муравейники для того и созданы чтобы кишеть населением.
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Участники акции против строительства высоток на участке, на котором планировали построить детсад и школу.
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