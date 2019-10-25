 "Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики УЗ Антон Саболевский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Дарницкий вокзал - это сложная тема. История уже немного ушла вперед - там построилось определенное количество коммерческих центров вокруг. Поэтому пока мы не видим экономической целесообразности достраивать этот объект", - заявил он.
Ранее, в 2015 году, "Укрзализныця" планировала открыть в недостроенном доме Дарницкого вокзала административную часть, торговый комплекс и вела переговоры о возможном открытии там гостиницы.
потрiбно чистити та чистити... ремонтувати та знову чистити.