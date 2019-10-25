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 Экономика, Общество
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Все про:вокзал (183) Укрзализныця (1728)

 "Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве

"Укрзализныця" не видит экономической целесообразности достраивать Дарницкий вокзал в Киеве.

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики УЗ Антон Саболевский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дарницкий вокзал - это сложная тема. История уже немного ушла вперед - там построилось определенное количество коммерческих центров вокруг. Поэтому пока мы не видим экономической целесообразности достраивать этот объект", - заявил он.

Ранее, в 2015 году, "Укрзализныця" планировала открыть в недостроенном доме Дарницкого вокзала административную часть, торговый комплекс и вела переговоры о возможном открытии там гостиницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий

Источник: https://censor.net.ua/n3156081
 
 
 Топ комментарии
 
При клоунах всё чахнет. Только воруют слуги урода, строить ничего не строят.
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Правильно. лучше строить ж/д на окупированные даунбас и крысм. Ето всегда целесообразно "Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве - Цензор.НЕТ 8090
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Киевский вокзал - это позор для столицы! Взять бы хотя спуски на перроны ....тащить чемодан по ступенькам... особенно пожилым или "камера хранения " ...В 21 веке, в столице это не комильфо! Не говоря уже о публике.
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А этот объект что, не относится к вашей инфрастуктуре?Так ведь этот директор по стратегческому развитию может директорм ине остаться за этакое "Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве - Цензор.НЕТ 5341
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При клоунах всё чахнет. Только воруют слуги урода, строить ничего не строят.
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А до того всьо было классно, Насиров подтверждает со своим тёплым клетчатым пледиком "Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве - Цензор.НЕТ 6010
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А причем здесь нынешняя власть? Его начали строить еще при твоем любимом порошенко. Продолжай дальше жевать рошеновскую шоколадку и не мучай клаву своими высерами
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Та его еще Кирпа начал строить. Возможно тогда Порошенко еще патриотил в СДПУ(о)
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Может быть. А нынешний генералисимус че в те времена делал? Учился в эстрадно-цирковом училище?
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Чекать будешь у себя в Задроченске-на-Оби, чекальщик
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Правильно. лучше строить ж/д на окупированные даунбас и крысм. Ето всегда целесообразно "Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве - Цензор.НЕТ 8090
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там они 10 млрд. на распил просят. а с этого вокзала что? - "все уже украдено до нас"(с)
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Зачем Киеву второй вокзал, лучше раздеребанить Укрзализницю на три оператора и сделать гешефт.
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лучше денег жителям дамбаса подкинуть
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Сивоха на Новий год повезет Пушиле подарок.
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Киевский вокзал - это позор для столицы! Взять бы хотя спуски на перроны ....тащить чемодан по ступенькам... особенно пожилым или "камера хранения " ...В 21 веке, в столице это не комильфо! Не говоря уже о публике.
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центральний вокзал дiйсно ганьба.
потрiбно чистити та чистити... ремонтувати та знову чистити.
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Да какие там вокзалы! Со средины августа коллапс с грузоперевозками на ЖД - вагоны идут по 3-4 недели!!!! И до сих пор ничего не изменилось!! Какие строительства вокзалов???? У них нет ни локомотивов, ни людей, которые управляют локомотивами, на них не влияет ничто и никто. Они умеют только пи*деть и садистически смеяться над всеми нами. А долбень Гончарук за все это время не обронил ни слова, ни пол-слова на тему Укрзализницы, хотя через два дня после остановки ЖД должен был навести порядок, разогнать половину бестолковых и очень дорогих менеджеров и назначить новых и эффективных и дешевле. Засранцы зеленые, у них получается только метать перед народом икру как в будущем(ключевое слово) за пять лет они получат 40% роста ВВП. И как это возможно без грузоперевозок ЖД??? Зато избиратели Зе торжествуют - ведь их не касаются грузоперевозки ЖД, у них все зае*бись, они сделали это разом!!
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