 Многое зависит от результатов Нормандского формата, - Разумков о законе про особый статус Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Разумков выразил позицию Украины о необходимости переговоров в нормандской формате, после чего можно будет перейти к обсуждению законопроекта об особом статусе Донбасса.
"Президент является ключевой фигурой в переговорном процессе, и многое зависит от результатов Нормандского формата. Но все законодательные инициативы по этому вопросу будут широко обсуждаться как в парламенте, так и в украинском обществе", - подчеркнул спикер Рады.
...Думаю, что люди захотят мира. Любой ценой.
После того как линия разграничения стабилизировалась за счет минских соглашений жители Украины решили что это не их война ( пусь донбасяни и крымские татары воюют) и занялись дележом кресел и грызней.
Когда перестали бояться пу сразу начали грызтись.
Разумков, не позорь папу!
Впрочем эти лаботрясы думают шо таки поймали Бога за бороду, а в это время чёрт смеётся от их щекотки в своих текстикулах.
нагадую - "...Порошенко - ето лучшее для України !" (Лавров літо 2014)
Это о том, насколько солидно будет выглядеть зЕбанько на встрече в Нормандском формате.
ніякій частині терріторії України ! Бо це шлях до федералізації та дальнійшого розколу - і
тому про федералізацію так посиленно мовить пуйло !! Забудьте взагалі слово - ОСОБЛИИІЙ статус ! ХОЧА НІ - для дАМБАСА повинен бути особливий статус - 15 років НІЯКИХ виборів -
а лише президенське правління через військові адміністрації !!
чого тоді не верещали ?
Когда подписывали первый минск он уже был принят.
навпаки - нагадати тобі , як в 2015 тих хто був під ВР ваша кодла насмілилась "провокаторами" називати !
В 15 году вносили изменения о том что выборы пройдут только после вывода воиск.
Его срокидействия три года.
Когда срок истек его начали продлевать каждый год.
Сейчас хотят написать новый.
Не может быть никакого "особого статуса". Есть Закон "об особенностях местного самоуправления". Его надо только немного доработать- вот так:
почему начинают с хвоста? какой статус?
необходимо полное прекращение огня - это самое первое и самое важное!!!
прекращение огня - неоспоримое, устойчивое!!! контролируемое...
потом уже можно видеть - есть ли смысл переговоров и с кем можно договариваться!
это ж так элементарно, Ватсон (с)
Возможно я неправ, но я так вижу: ЛДНР - раковая опухоль, а вопрос в том, даст ли она метастазы на всю Украину?
А в нього своєї позиції немає ?\Безініціативний бовдур...