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Все про:домашний арест (54) Микитась (26)

 Микитась вышел из СИЗО

Народный депутат Украины 8-го созыва, экс-президент государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вышел из СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщат ЛБ.

Как сообщается, на него надели электронный браслет.

"Микитась вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет", - сообщили в САП.

Напомним, 25 октября за Максима Микитася был внесен залог в сумме 80 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За экс-нардепа Микитася внесли залог в размере 80 млн грн, - "Интерфакс-Украина"

Источник: https://censor.net.ua/n3156078
 
 
 Топ комментарии
 
Хороший метод наказания - "ношение электронного браслета", и волки сыты и овцы целы.
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Вышел? Правильно, надо жить по-новому! Сделаем их еще раз, да, зебилы? Микитась вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 3338
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А може краще на нього петлю надіти?
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Я,власне кажучи,не прихильник вживати ненормативну лексику при дискусіях та полеміці на форумі,але,боюсь,що для такого бидла,як ти,слова "дискусія" та "полеміка" не значать нічого.Тому відповідаю на зрозумілій тобі,чмо,мові - пішов ***** Микитась вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 1656
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Хороший метод наказания - "ношение электронного браслета", и волки сыты и овцы целы.
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Лучше бы чугунный, ну хоть ЧТО-ТО в виде наказания.
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Поддельнники своих ниточек не сдают!!
Скинулись, петриоты..
🤑
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А зеленобобы приняли и по карманам рассовали.
А ну давай покричи теперь что зеля скоро усех пересадить..
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Это умственное испражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах.
😁
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А зетриоты выпустили, шаришь в муку пердеть, молодца.
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Сколько денег отвалил нашей "честной" юриспруденции??? Шо то из простых на воле никого.
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зато призывать будут с 18 в армию,
нужны защитники для микитасей ...
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Голова рыбы уже сгнила, плять, теперь догнивать всему остальному.
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Вышел? Правильно, надо жить по-новому! Сделаем их еще раз, да, зебилы? Микитась вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 3338
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Твоя любимая соя в виде алкаша Юґика тоже заставляла Насирова носить браслет на интимном месте.
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То ЗЕбилы выбрали себе клоуна шоб было так же как при Порошенко?? маладца ЗЕбил, а как же вот это всё...пришла весна пора сажать??
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Поживем увидим, пять лет президентства быстро пролетит. Петя со своей кучей не выполненных обицянок пошел на свалку истории. Вова если не сделает выводов пойдет туда же.
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а кто же такой вот щедрый на эти ну очень суровые меры-"ношения браслетов" ?Что это за процедура такая появилась в Украине ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для VIP-нарушителей закона?
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ето наша буба откосившя и умная настоко,
шо в синей рубашке на передовой - высказывая тем самым пренебрежение и ненависть к касапским снайперам, которые тока от одного его вида впадают в дичайший депресняк и ржачку.....
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Весна прошла, пора выпускать!!! Голосуй за преЗЕдента!!
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Петики, возрадуйтесь! Своих не бросаете!
Кстати, правильно делаете. Они в СИЗО молчать не будут...
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Три з лишком мільйона доларів внесеної застави. І це ж не останні. Як гарно люди працюють. Куди там американським мільйонерам братись. І усе ж чесно зароблене, мля.
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Свинарчуків забули... Микитась мілка сошка
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