Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщат ЛБ.
Как сообщается, на него надели электронный браслет.
"Микитась вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет", - сообщили в САП.
Напомним, 25 октября за Максима Микитася был внесен залог в сумме 80 млн гривен.
Скинулись, петриоты..
🤑
А ну давай покричи теперь что зеля скоро усех пересадить..
😁
😁
нужны защитники для микитасей ...
шо в синей рубашке на передовой - высказывая тем самым пренебрежение и ненависть к касапским снайперам, которые тока от одного его вида впадают в дичайший депресняк и ржачку.....
Кстати, правильно делаете. Они в СИЗО молчать не будут...