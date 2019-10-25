Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщат ЛБ.

Как сообщается, на него надели электронный браслет.

"Микитась вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет", - сообщили в САП.

Напомним, 25 октября за Максима Микитася был внесен залог в сумме 80 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За экс-нардепа Микитася внесли залог в размере 80 млн грн, - "Интерфакс-Украина"