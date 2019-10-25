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Все про:Крым (21990) мисс (67)

 "Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша. ВИДЕО

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" харьковчанка Маргарита Паша высказала свое мнение относительно территориальной принадлежности Крыма.

Соответствующее видео опубликовало издание "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала Маргарита Паша в комментарии во время празднования Дня ООН в Украине.

Также она добавила, что посещала полуостров в детстве. А ее любимые места – Ялта и Форос.

По словам Маргариты Паша, ее сестра сейчас проживает в Феодосии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стартовал отбор на Евровидение: выступавших в России и оккупированном Крыму не пустят на конкурс

На вопрос журналистки о том, какого будущего она желает для Крыма, Паша ответила: "Только процветания".

В декабре этого года Маргарита Паша будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира" в Лондоне.

Источник: https://censor.net.ua/n3156077
 
 
 Топ комментарии
 
В голове ни бум бум, и сама дура дурой...
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Вопрос-чей Крым, на сепаров действует как ладан на бесов, такое городят...
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Никогда не понимал кого интересует мнение накаченных силиконом блондинок, которые не понятно за какие заслуги назначили первой красавицей. Как по мне там все конкурсантки все одинаковые как под копирку. Соревновательный элемент - это кто круче из папиков, которые привезли своих кобылок на смотр.
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Она хочет ещё к сестре поехать, но нада же иметь уважение к стране, типичная позиция моя хата скраю- нижчого не знаю, печально.
Интересно если бы у мисс России спросили чей Крым, чтобы она ответила?
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Дав Бог вроду...розуму не дав...и наче не блондинка...
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натуральні... (не штучні!)... гарнюні
приємно ж дивитися (поки жінка десь.... у ноутбуці...))))
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Вася Шевченко f77d76ba Ну є з пластикою гарні жінки.Але по перше,її років для пластики замало.А по друге з неї московитку зробили.
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ааа! так Ви про міс...а я про світлини... ото побалакали)))))
для пластики нема "вікових" обмежень, особливо якщо по рекомендації лікаря (наприклад "вовча губа" або ще якісь негаразди...) інше діло жіночі "окраси"...там дійсно, дівчинка має проминути пубертатний період (с 12 років) щоб зрозуміти що і де (і отримати згоду батьків)
а у більш дорослому віці - тільки шкіра (не гумова)))) і реакція організму на ліки і втручання...
тююю...а шо це мене понесло??? мои мысли - мои скакуны!!! )))))
а про московитку!... так може нічого і не робили...вона така і була? ...ватна...
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Вася Шевченко f77d76ba.Я зрозумів,що ви про світлини.Вікових обмежень то немає.Але буває,що до пластики дівчина,була гарніша.Вона то ватна.Але навряд чи вона так виглядала до пластики.Тут все лице повністю перероблене.
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а хіба з пластикою дозволяють брати участь у таких конкурсах?
меня здавалось, що це карається відстороненням назавжди.... судяться потім...
чи то я щось... замріявся))))))
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Вася Шевченко f77d76ba Ну ви даєте.На це ніхто не дивится. Ви з якої епохи.Навіть в журнвлі плейбой,давно вже з пластикою.
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тю....мені чогось здавалось що це заборонено?!
дякую!))))) тепер всю ніч не буду спати )))))))
от наівняк)))))))
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Зелёная плесень уже полностью выжрала мозг этой блондинки
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Фото этого.Слабонервным на ночь лучше не смотреть- может присниться. "Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 5011
"Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 4456
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а что у нее... украинское? (пардон!) я вообще-то о лице ))) брови?
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Меня больше интересует, что украинского в жюри, которое таких крокодилов выбирает. "Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 3706
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А твоя хата - всем соседям. Украинки, разве вы не голубоглазые блондинки?!
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"Гарна, як срака навиворіт"©
Нормально ответила. Один красавчик сказал, что мы все президенты. Все-то все, жаль, что президентский социальный пакет только один. Также и Крым - принадлежит-то всему человечеству, только правоустанавливающие документы на Крымскую землю далеко не у всех человеков.
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кто там в жюри был ? пусть в кожвендиспансере проверятся
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И ни одного зебилоида на этой ветке, что говорит о том, что все они- это ольгинцы и сепары.
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Пи..гула бы она такое в Израиле! Иерусалим всех людей,и ТД ...порвали бы
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потому что израильтяне - это пустынное дикарье! если бы не бабулесы штатов, до сих пор на ослах и верблюдах топтали бы песчаные барханы. и воюют они до сих пор только благодаря американскому баблу. а за чье бабло ты, нищий никому не нужный украинец, собрался воевать с третьей армией мира??
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Я анализирую новсти последних недель и делаю вывод что фразы типо "мы же один народ а при Порохе был страшный сон" нам поступают систематически и с разных сторон, то хор Веревки, то там певцы, то еще кто-то узнаваемый, вон уже и Сенцов присоеденился. Естественно что мы находимся под мощным промывом мозгов. Не принимайте близко к сердцу то что слышите и читаете. Спокойно. Не поддаемся и идем нашим путем дальше.
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Хор Веревки тоже на путена сработал?
Что "из Сенцова" за путена и "капитуляцию"?
А как же Усик с " божим Крымом" при мародере?
Похоже, Наталка, мозги промытые именно у вас.
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Она вся в пластичиских операциях, только слепой это не видит.
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Не знаю, как там с операциями, но на мой вкус она страшная. В чем красота? В боксерских скулах? Подбородок тоже ужасный. Что оценивают судьи? Накладные ресницы или накачанные губы? Я в транспорте каждый день более красивых девушек вижу.
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Та вопрос не в этой курице - вопрос в том что обоссанные зе-сопли усиленно протягивают капитуляцию всеми способами и во всех сферах - в т.ч. и в этой...
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Просто жуть берет, сколько же у нас ВАТЫ! А не доведи ,Господь, широкомасштабной агрессии рашистов, представляете количество ПРЕДАТЕЛЕЙ!!??? КРЫМ ОТДЫХАЕТ!!! По-моему, всем не владеющим навыками стрельбы и соответствующего возраста и сносного состояния здоровья, самое время начать осваивать оружие, чтобы враг не застукал нас врасплох. Ибо, похоже, здесь будет только САМ ЗА СЕБЯ... УВЫ...
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Крим не твоя срака щоб належати усім хто заплатить. Хтось вірить що це дійсно найгарніша жінка в Україні? Вибирали серед чудовиськ?
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Что это за казашка?Конкурс в Астане проводили?Мля,может её в родные степи Монголии отправить быкам хвосты крутить?
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Рита, ты тоже всех людей, по коммунистическому половому кодексу. И все твои отверстия принадлежат людям Земли.
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Твоя хата , всех бомжей , она принадлежит всем им и мы желаем им процветания .
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Другий Усік.
Ніт, Усік не такий страшний як вона та хитріший. Він сказав: Крим божий.
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От як така ТП може їхати на Місс Всесвіт? Як?
Де їх знаходять таких? Може це навмисно хтось робить, щоб нам ще більш боляче було з цим Кримом?
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полізла зелена вата з усих щілин
совпадєніє? нє думаю
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Космополитка
Во времена сталина таких расстреливали
Лишить гражданства и вислать в Магадан
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гражданка Украины и такое несет...Ужас.
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вона - громадянка Миру...

руськава миру
там же мізків немає
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На кастинге нужно было спрашивать чей Крым, и отсеивать сепарню, мисс Украины говорит что Крым ничей-значит ты не мисс Украины!!!!
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Ух ты какие аналитические и математические способности в черепной коробке этого резонатора "Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 9753
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оця безідейна кончита- генетичне сміття, наслідок враження суспільства бацилою руськава
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А идиотизм ,обязательное условие участия в конкурсе?
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Ни в коем случае...обязательное услове наравне с голосовыми связками умение пропускать член спонсора в пищевод и ласкать его музыкальным язычком "Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 1215
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"Крим - всєх людєй", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша
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А яке відношення до України має це накачане ботоксом тупе створіння?
Лише те, що її колись висрали на підлогу на території моєї країни?
Пора започаткувати свій український конкурс "Панянка Українка", де оцінювати не лише природну красу української дівчини, але і її розум, патріотизм та інші обдарування, властиві саме українкам!

"Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 8730
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если у нее родственники в Крыму - она не могла ответить иначе, чтобы не навредить им.

не выплескивайте ребенка с водой, не стоит везде искать зраду.
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Все эти миски безмозглые, они всегда толкают речи про мир во всём мире.
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ви би ще беню додумались запитати "чий Крим?". Чи, хоча би, портнова з богданом...
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Глядя на ее фейс, анекдот вспомнился

Встречаются два друга. Один спрашивает: - Ну, что нового? -- Да вот, женился. -- Ух ты! Красивая? -- Ага, все говорят, похожа на Матерь Божью. -- А фото есть? -- Ага, вот, смотри. -- Маа-а-аатерь Божья!!!
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