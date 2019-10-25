 "Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовало издание "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
"Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала Маргарита Паша в комментарии во время празднования Дня ООН в Украине.
Также она добавила, что посещала полуостров в детстве. А ее любимые места – Ялта и Форос.
По словам Маргариты Паша, ее сестра сейчас проживает в Феодосии.
Читайте на Цензор.НЕТ: Стартовал отбор на Евровидение: выступавших в России и оккупированном Крыму не пустят на конкурс
На вопрос журналистки о том, какого будущего она желает для Крыма, Паша ответила: "Только процветания".
В декабре этого года Маргарита Паша будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира" в Лондоне.
Интересно если бы у мисс России спросили чей Крым, чтобы она ответила?
...
приємно ж дивитися (поки жінка десь.... у ноутбуці...))))
для пластики нема "вікових" обмежень, особливо якщо по рекомендації лікаря (наприклад "вовча губа" або ще якісь негаразди...) інше діло жіночі "окраси"...там дійсно, дівчинка має проминути пубертатний період (с 12 років) щоб зрозуміти що і де (і отримати згоду батьків)
а у більш дорослому віці - тільки шкіра (не гумова)))) і реакція організму на ліки і втручання...
тююю...а шо це мене понесло??? мои мысли - мои скакуны!!! )))))
а про московитку!... так може нічого і не робили...вона така і була? ...ватна...
меня здавалось, що це карається відстороненням назавжди.... судяться потім...
чи то я щось... замріявся))))))
дякую!))))) тепер всю ніч не буду спати )))))))
от наівняк)))))))
Нормально ответила. Один красавчик сказал, что мы все президенты. Все-то все, жаль, что президентский социальный пакет только один. Также и Крым - принадлежит-то всему человечеству, только правоустанавливающие документы на Крымскую землю далеко не у всех человеков.
Что "из Сенцова" за путена и "капитуляцию"?
А как же Усик с " божим Крымом" при мародере?
Похоже, Наталка, мозги промытые именно у вас.
Ніт, Усік не такий страшний як вона та хитріший. Він сказав: Крим божий.
Де їх знаходять таких? Може це навмисно хтось робить, щоб нам ще більш боляче було з цим Кримом?
совпадєніє? нє думаю
Во времена сталина таких расстреливали
Лишить гражданства и вислать в Магадан
руськава миру
там же мізків немає
Маргарита Паша
******************
А яке відношення до України має це накачане ботоксом тупе створіння?
Лише те, що її колись висрали на підлогу на території моєї країни?
Пора започаткувати свій український конкурс "Панянка Українка", де оцінювати не лише природну красу української дівчини, але і її розум, патріотизм та інші обдарування, властиві саме українкам!
не выплескивайте ребенка с водой, не стоит везде искать зраду.
Встречаются два друга. Один спрашивает: - Ну, что нового? -- Да вот, женился. -- Ух ты! Красивая? -- Ага, все говорят, похожа на Матерь Божью. -- А фото есть? -- Ага, вот, смотри. -- Маа-а-аатерь Божья!!!