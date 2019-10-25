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 Экономика, Фоторепортаж
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 Налоговой милицией Киева ликвидирован подпольный цех по производству алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве прекратили деятельность подпольного цеха, в котором изготавливали фальсифицированный алкоголь, и изъяли из незаконного оборота крупную партию подакцизных товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговой милицией Киева ликвидирован подпольный цех по производству алкогольного фальсификата 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" был установлен житель города Киева, который в одном из нежилых помещений организовал деятельность подпольного производства подакцизных товаров путем смешивания спирта с водой и добавлением концентрата пищевых добавок с последующей перегонкой через специальное оборудование.

Налоговой милицией Киева ликвидирован подпольный цех по производству алкогольного фальсификата 02
Налоговой милицией Киева ликвидирован подпольный цех по производству алкогольного фальсификата 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Акциз-2019": В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Налоговой милицией Киева ликвидирован подпольный цех по производству алкогольного фальсификата 04

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 234 дал ЛВИ, 100 дал спирта и оборудование общей ориентировочной стоимостью 1 млн 91 тыс. гривен.

Налоговой милицией Киева ликвидирован подпольный цех по производству алкогольного фальсификата 05
Налоговой милицией Киева ликвидирован подпольный цех по производству алкогольного фальсификата 06

Также смотрите: Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС. ФОТО

Налоговой милицией Киева ликвидирован подпольный цех по производству алкогольного фальсификата 07

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.177-2 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3156076
 
 
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Всі ємності порожні (або голодні поліцаї вижрали), отже вийшов брехунець. Немає складу злочину.
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Во блин,а где можна будет купить конфискат?
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Какие то баллоны,кубы и запечатанные коробки,на разводку лохов смахивает.
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какой нахер цех , эт так бабуся до пенсии прибавку зарабатывает , ближайший от меня на волжской ( Днепр ) , там в 2 смены пашут , но их не видят в упор
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Идет война народная, священная война... А фальсификат всё равно победит, пока гос-во не сбросит цены на казенку до справедливых. И не будет тогда ярости благордной.
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А самогон для себя и друзей, тоже не качественный фальсификат?
Продукт КЛАСС! и значительно дешевле, чем это фуфло-казенка.
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