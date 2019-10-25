EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  2008  24
Все про:Житомир (476) сепаратизм (11208) суд (22674)

 Суд в Житомире арестовал сепаратистку, способствовавшую деятельности "ДНР"

В Житомире суд взял под стражу женщину, которая способствовала деятельности террористической организации "ДНР".

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, Королевский районный суд Житомира применил в отношении задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога сроком на 2 месяца.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

"Гражданка Украины, уроженка и жительница Донецкой области, разделяя взгляды и цели участников террористической организации "ДНР", в период с апреля 2019 года по настоящее время, способствовала этой террористической организации", - говорится в сообщении.

В частности, сепаратистка собирала и передавала сведения разведывательного характера в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, участвовавших в АТО и в дальнейшем - в ООС на территории Донецкой области.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Управления СБУ в Житомирской области. Санкция статьи 258-3 ч.1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист "идей русского мира" задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3156075
 
   
 Топ комментарии
 
Таким потрібно давати років 10.
Не менше.
 показать весь комментарий
 
Завтра ЕСПЧ погрозит пальчиком и отпустят под домашний арест , а потом и вообще забудут .
 показать весь комментарий
 
И вот так вот разъехались с клоаки ОРДЛО по Украине и тоскуют по Дамбасу. Идиоты.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Таким потрібно давати років 10.
Не менше.
 показать весь комментарий
 
 
Дайте. Кто-то против, особенно если её вина будет доказана?
 показать весь комментарий
 
А как на счет тебя?Если арестовать а лишь потом,когда нибуть доказывать твою вину? Га-аа?
Я думаю если арестовали то сразу должны предявить обвинения из всеми доказательствами.А ткаим макаром можна убирать с дороги всех неугодных или мешающих которых за тем отпустят из-за неимения доказательств.
 показать весь комментарий
 
Защищать? Если бабу арестовали и улики и доказательства еще ищут то да,ведь завтра за тобой или за мной могут придти и выставлят нас в СМИ сепаратистами и извращенцами и весь цензор будет хлопать в ладоши мол какая у нас хорошая власть.
Если Вы заметили в последнее время всех арестовывают помпезно и на весь мир громогласно НО за тем отпускают тихо и скрытно.
 показать весь комментарий
 
 
треба починати з відвертих та потужних сепарів, як от мертвечук
 показать весь комментарий
 
 
чип а ты что за собой какую то вину чувствуешь или тоже сепарам лугандона инфу сливаешь? нет? а чо ты так разволновался? боишься? есть грешки? за лугандон в сети топил? неужели ты думаешь что бабу просто так на кичу затащили? наверняка за ней что то было...
 показать весь комментарий
 
Да мне пофиг твой лугандон и з этими донецкими уродами,Я за то чтоб там учтроить лепрозорий и оградить железным занавесом их от Украины.Да только правительство и такие как ты на меня просто насрали выдаваясь за патриотов и шибко умных.А как дурнями были так и остались.
 показать весь комментарий
 
P.S.А еще ты мене мудак скажи почему на окупированых териториях украинское электричество стоит меньше гривны а украинский газ и до двух не дотягивает?И за которое они нам уже больше пяти лет ни копейки не заплатили но наше правительство им эти ресурсы поставляет регулярно и в срок.
 показать весь комментарий
 
Ты в параше россуждай, софист дешёвый
 показать весь комментарий
 
Забугорных юродивых я игнорирую,укажи счет,пятак на милостыню сброшу.
 показать весь комментарий
 
Завтра ЕСПЧ погрозит пальчиком и отпустят под домашний арест , а потом и вообще забудут .
 показать весь комментарий
 
 
Одно дело просто трепаться, а другое передавать сведения, тут уже запахло сроком.
 показать весь комментарий
 
Штепа сейчас прочитала твой пост и загадочно улыбнулась .
 показать весь комментарий
 
Так её пять лет судят, пять лет, Карл.
 показать весь комментарий
 
И вот так вот разъехались с клоаки ОРДЛО по Украине и тоскуют по Дамбасу. Идиоты.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы только тосковали, а ведь па..длы сколько вреда еще могут нанести.
 показать весь комментарий
 
 
Девочка без мозгов и памяти ! Но украинцы помнят. И это все было при сс-сэре.

Голодомор, уничтоживший миллионы украинцев.
3 ноября 1937 года в урочище Сандармох "в честь двадцатилетия Великой Октябрьской" революции ублюдок из НКВД застрелил более 100 выдающихся представителей украинской интеллигенции.
И т.д. до сегодняшнего часа, когда рашка снова принесла кровь и слезы на нашу святую землю.
 показать весь комментарий
 
Медведчук гандон відкупе цю тварюку а 112 пропіаре..тіпа ця **** мала протиположну думку а хунта і нацики пов:язала..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх