 Суд в Житомире арестовал сепаратистку, способствовавшую деятельности "ДНР"

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, Королевский районный суд Житомира применил в отношении задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога сроком на 2 месяца.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).
"Гражданка Украины, уроженка и жительница Донецкой области, разделяя взгляды и цели участников террористической организации "ДНР", в период с апреля 2019 года по настоящее время, способствовала этой террористической организации", - говорится в сообщении.
В частности, сепаратистка собирала и передавала сведения разведывательного характера в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, участвовавших в АТО и в дальнейшем - в ООС на территории Донецкой области.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Управления СБУ в Житомирской области. Санкция статьи 258-3 ч.1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.
Не менше.
Я думаю если арестовали то сразу должны предявить обвинения из всеми доказательствами.А ткаим макаром можна убирать с дороги всех неугодных или мешающих которых за тем отпустят из-за неимения доказательств.
Ну, ну...
Если Вы заметили в последнее время всех арестовывают помпезно и на весь мир громогласно НО за тем отпускают тихо и скрытно.
https://censor.net.ua/news/3155703/espch_obyazal_ukrainu_vyplatit_shtepe_3600_evro
Голодомор, уничтоживший миллионы украинцев.
3 ноября 1937 года в урочище Сандармох "в честь двадцатилетия Великой Октябрьской" революции ублюдок из НКВД застрелил более 100 выдающихся представителей украинской интеллигенции.
И т.д. до сегодняшнего часа, когда рашка снова принесла кровь и слезы на нашу святую землю.