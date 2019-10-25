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 Политика Украины
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Все про:Новиков (172) Порошенко (17853)

 Порошенко противостоит не отдельный заявитель , а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат Новиков

Информация, которая появилась в средствах массовой информации о совещании в Офисе президента Зеленского, где обсуждалась задача сажать в тюрьму тех, чье заключение понравится народу, и в частности таким человеком является пятый президент Украины Петр Порошенко и особое отношение Государственного бюро расследований в случае с ним свидетельствуют о заинтересованности новой власти достичь этой цели по "делу Порошенко".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков в эфире радио "Новое время".

"Меня периодически спрашивают в последнее время, как вы оцениваете информацию о совещании у президента Зеленского, которая была у Сони Кошкиной, что вы об этом думаете. Видимо это не совсем мое дело ее оценивать с политической точки зрения", - сказал Илья Новиков.

Он добавил, что адвокаты не должны начинать вмешиваться в политику: "Я стараюсь эту линию не пересечь, которая отделяет одно от другого".

"Конечно мы с коллегами вынуждены очень серьезно относиться к этой информации о том, что такое совещание у президента Зеленского было, и там обсуждалась целесообразность быстрее сажать тех, чье заключение может понравиться народу. И по мнению президента Зеленского таким человеком является Порошенко", - отметил защитник.

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В то же время он подчеркнул, что защитники Петра Порошенко вынуждены к этой информации относиться очень серьезно. "Потому, что она очень хорошо соотносится с высказыванием президента Зеленского о том, что генеральный прокурор Рябошапка "на 100% его человек". Это уже сказал не журналист, это уже сказал сам президент Зеленский", - отметил адвокат.

Кроме того, он добавил: "У нас есть наблюдения и контроля за тем, как ведет себя Государственное бюро расследований в случае с Порошенко и по отношению к Портнова".

"Портнову, надо сказать, очень повезло, он пользуется со стороны ГБР каким то вниманием и каким, я бы даже сказал, вип-сервисом, который обычно не удается получить заявителю, у которого возможно даже не 13 заявлений, а лишь одно, но оно для него важно. Тем не менее он не может добиться от ГБР месяцами ни одного четкого ответа", - отметил Илья Новиков.

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В то же время защитник добавил, что Портнов регулярно сообщает о своих инсайдах о том, что будет делать ГБР по делам против Порошенко.

"Одним словом, ГБР ведет себя так, что это необычно, и похоже на то, что у них есть какая-то мотивация, которая отличается от того, что мы можем от них ожидать", - подчеркнул Илья Новиков.

"Все это очень серьезно. Мы вынуждены исходить из того, как рабочая гипотеза, что нам противостоит не отдельно взятый заявитель, не отдельно взятая правоохранительная структура, а нам противостоит в целом администрация. Конечно, это не может не отражаться на работе юристов и мы к этому относимся очень серьезно", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156074
 
 
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порохоботи, тривога
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Що сталося? Картопля подешевшала? Чи повністю борщовий набір?
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та ти так на лякай ботву, вона тебе прочитає і з переляку суіцид утне
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Цыбуля. В прошлом году при Сыньоносом втрое дороже була
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Если тревога, прими валериану. Столовая ложка должна помочь, больше не надо.
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вважаєш, столова ложка допоможе порохоботам? Навіть боюся запитати: а яким чином?
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А шо Бенька вам пятушкам подсипает пшено в кормушку?
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Нет, не учит...
Просто ему По' денег отвалил, чтобы он начал эту волну разгонять...
Кстати, там что-то с логистикой произошло у порохоботов, методички поздно к ним поступают Порошенко противостоит не отдельный заявитель , а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 6318
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а еще агенты кремля, которые торпедировали потужные лиформы
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Ну да петя ниучем не виноват и против него ополчились все силы тьмы,инопланетяне и рептилоиды Порошенко противостоит не отдельный заявитель , а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 5266.
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А в Украине адвокаты не согласились защищать сывочолого гэтьмана, что оно взяло адвоката с Россеюшки?
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У него не только адвокаты из недоимперии, есть из США и Украины.
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Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко в ефірі пропагандистського росТБ заявив, що українська мова та культура розколює суспільство.Про це він написав у соцмережі, проте вже згодом видалив цей допис.
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Зелений павук зжирає шоколадного. Обидва - вороги української національної держави
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А шо они хотят, слава миротворцев и хапануть бабла на свои нужди?
Честние наперсточники от деди Бени Жадного.
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Это было бы здорово, чтобы Порошенко посидел в тюрьме за свои преступления. Это показало бы, что в стране нет неприкасаемых.
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и в тюрьме посидел и дырявой ложко покушал
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Офис Зе уже должен сидеть в тюрьме, а Порошенко не в чем обвинять)))
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шоколадный очколизатель? только ты не шоколад лижешь, а гов но
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Адвоката щиро-патриотического происхождения нашел себе Свыня, смачно плюнув в украинских
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И снова проклятые фабрики шоколадных ботов обнаружить не удалось.
Видать, Пецька хорошо постарался - за пять лет - ни одной найти не удалось. Российские выскрлись. Зеленые - вскрылись. Шоколадные - продолжают свой онлайн террор. Доколе, Петя?!
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мародеру противостоит весь народ Украины,который турнул его с трона
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Вот это "ж-ж-ж-ж" - это неспроста. И куда теперь петрухе бежать? В израиль точно нет. Эти его оттуда на раз-два выковыряют.
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Сотрудничество с Портновым ставит клеймо "полная мразь" и исключений быть не может!
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Если бы Зе с его дебилами действительно имели желание разделать с Парашной свынюкой, то это бы уже давно случилось.
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