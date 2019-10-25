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Все про:Венгрия (854) депутат (2762) Закарпатье (1668) дифтерия (19)

 Депутаты от Закарпатья попросили у Венгрии помощи с сывороткой от дифтерии

Четыре избранных от Закарпатья депутата ВР обратились к генконсулу Венгрии в Ужгороде с просьбой помочь региону с сывороткой от дифтерии.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс служба народного депутата Роберта Горвата, информирует Цензор.НЕТ.

"Народные депутаты Роберт Горват, Василий Петевка, Валерий Лунченко и Владислав Поляк обратились к Генеральному консулу Венгрии в Украине Бугайлу Йожефу с просьбой помочь Закарпатской области с поставкой сыворотки против дифтерии. Жаль, что обращаться за помощью нужно в соседние страны, однако, в первую очередь, необходимо предупредить и предотвратить возникновение эпидемии дифтерии ", - прокомментировал заявление Горват.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на этой неделе в Ужгороде зафиксировали вспышку дифтерии. Инфекцию обнаружили у 15 студентов-иностранцев Ужгородского национального университета.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав

В среду, 23 октября для четверых инфицированных использовали всю имеющуюся в области сыворотку против дифтерии - 8 доз. В четверг, 24 октября на специальном заседании комиссии в Минздраве было решено направить в Закарпатье еще 20 доз антидифтерийной сыворотки.

Администрация Ужгородского национального университета также обратилась с помощью предоставить 100 доз вакцины в посольство Индии (заболевшие студенты - граждане этой страны). Ожидают, что вакцина из Индии поступит в Закарпатье на следующей неделе.

Также на Цензор.НЕТ: "Болезни безразлично, какого цвета наша кожа", - ужгородцев просят прекратить дискриминацию больных дифтерией студентов-иностранцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3156073
 
 
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Это же какой позор нашей медицины, нашего Минздрава и его нового министра без медобразования, что в стране нет элементарного - сывороток от дифтерии и других опасных заболеваний. Зато языками трепаться они могут, слуги сатаны.
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На біса тут Ваша гістерія?
Вони зараз просять, а коли запропонують щеплення, будуть волати на весь світ про шкоду щеплень. Все це показове звернення мадярів до Мадярщини по вакцину має на меті лише одне: показати як ця, вибачте, срана Мадярщина "піклується" про мадярів України. Щоб мати привід для втручання у наші справи. А вакцини їм до самої дупи, пардон, за мою хранцюзьку.
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Депутаты от Закарпатья попросили у Венгрии помощи с сывороткой от дифтерии


А у нас шо , нема Депутаты от Закарпатья попросили у Венгрии помощи с сывороткой от дифтерии - Цензор.НЕТ 8631
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