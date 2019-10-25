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 На Донбасс зашла из РФ колонна грузовиков без номеров, МИД Украины выразил протест

С территории России на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области зашла колонна из 27 транспортных средств без номерных знаков.

Об этом сказано в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"25 октября в 10:45 (по московскому времени) Наблюдательная миссия наблюдала за приездом конвоя транспортных средств с РФ в пункт пропуска "Донецк". Группа состояла из 27 транспортных средств: один сопровождающий микроавтобус и 26 новых транспортных средств различных типов без номерных знаков", - говорится в отчете.

Позднее в Наблюдательной миссии уточнили, что в конвое было 6 автомобилей скорой помощи марки "Газель Next", 5 машин скорой помощи марки "Газель", 6 экскаваторов-погрузчиков на базе трактора Belarus 82.1, 3 грейдера, 2 грузовика типа "Kamaz Frigo"; три самосвала типа КамАЗ и 1 небольшой экскаватор для дорожных работ, загруженный в один из "КамАЗов".

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Министерство иностранных дел направило России ноту протеста из-за нарушения украинской границы. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель МИД Екатерина Зеленко.

"Россия не останавливается и дальше нарушает международное право. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста, призываем международное сообщество отреагировать должным образом", - написала она.

Также на Цензор.НЕТ: На данный момент выборы на оккупированном Донбассе невозможны, - глава ЦИК Диденко

В четверг, 24 октября об отправке очередного так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированных территории Донбасса сообщили в МЧС РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3156071
 
 
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стиральный порошок 122го калибра - с чего шум?
вроде не первый раз....
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Там кажуть самая опасная вєщь, каша із грєчі.
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На Донбасс зашла из РФ колонна грузовиков без номеров, МИД Украины выразил протест

А ГАИ наше почему молчит? Им шо, забашляли? На Донбасс зашла из РФ колонна грузовиков без номеров, МИД Украины выразил протест - Цензор.НЕТ 8110
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Патроны, фугасы, мины, снаряды, и прочая гум. помощь
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Разхерачить надо было а не протесты выражать - Дебилы *** !!!
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Так это же в тылу врага На Донбасс зашла из РФ колонна грузовиков без номеров, МИД Украины выразил протест - Цензор.НЕТ 8497 легче Ноту выразит На Донбасс зашла из РФ колонна грузовиков без номеров, МИД Украины выразил протест - Цензор.НЕТ 8783 а то что эти колоны туды сюды каждую минуту ездят они не видят вот только одну заметил На Донбасс зашла из РФ колонна грузовиков без номеров, МИД Украины выразил протест - Цензор.НЕТ 6448 странно видать за нее бабок не дали
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Із занепокоєнням 3 рівня і обуренням початкової стадії.
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Погано, що по маршруту просування колони не сталось ніяких ЧП із закладеними фугасами...
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муницию заразы развозят, чтоб ты сдохла рассея со всеми своими блохами
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МИД Украины выразил протест

И за это в МИДе платят такие зарплаты На Донбасс зашла из РФ колонна грузовиков без номеров, МИД Украины выразил протест - Цензор.НЕТ 3541
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А Ви розраховували що вони СПГ-9 вжарять по колонні з ************?
Ви, серьйозно?
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Вжарив...... целую страну вжарыв с ****** гонтаревой
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Канешно нет . Бо нема чем . Все самое вкусное украинская гнида украла и продала налево . Начиная с агента КГБ Кравчука и ЯО .
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Сигнальные ракеты подвезли, в знак готовности к отводу сил🤦
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МИД попробуй выразить удивление или сожаление, может подействует, а ещё говорят против кацапов нота помогает, вот только из семи угадать одну сразу нужно иначе не катит. У нас самый действенный мид , ***** лично отбирал видимо.
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то выездной военторг.... снаряды подвезли...
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Сивуху туда быстро, нехай разберётся с «братанами»...
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Петя эти коллоны разбивал вщент и только зеля выражает обеспокоенности.Доколе.
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жопы они потдерли вашим 'протестом'
кацапо-фашисты понимают только силу!
нужно вооружатся до зубов.и восстанавливать ядерное оружие.и со временем так и будет.
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А де наша Вільха??? Може подивитись як працює...
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"Гумконвоем" оружие не возят. У них по ж.д. куда хочешь, все узлы под контролем Раши, Иловайск, Ясиноватая, Дебальцево.
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А Вадик Пристайко после провала капитулянтской формулы Штайнмаера затаился))
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