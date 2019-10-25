 В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет

Об этом рассказал начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
Недавно соответствующая инициатива была озвучена в Офисе Президента в ходе рабочего совещания которую поддержал Генеральный Штаб ВСУ.
По словам офицера, в вопросах призыва в ряды Вооруженных Сил существуют определенные разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским Указом о призыве. В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста". А согласно последних президентских указов, призывали граждан с 20 лет.
Кроме восстановления призыва с 18 лет, а не как сейчас в 20 лет, также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов за неявку по повестке и другие законодательные инициативы по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета и, в частности, за неявку в военкомат по повестке и уклонение от военной службы.
"Для призывника сегодня не является проблемой уплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не "лишение свободы", а лишь "ограничение". Строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии", - рассказал Качаненко
Поэтому, есть вероятность, что следующий Указ Президента о призыве граждан на срочную службу будет соответствовать Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" и юношей снова будут призывать в армию с 18 лет.
Нема дурних.
Кассаби кинуть цих УКРАЇНСЬКИХ дітей з цеглинами у руці на ІГІЛ.
Як Жуков на Букринському плацдармі чорнопіджачників в 1944 році.
Хорошковский его заменит...
Раньше народ и Родину защищали или там Веру,Царя, Отечество, а сейчас Барыгу лозинских,шария и добкина?
Коли призвуть в армію Міхаїла Парашенка 2001 року народження. Чи синочок в Лондоні відсидиться, батько ж такий патрійот...
за сходную цену - папина школа ))))
тогда ты первым и узнаешь
А 18-річний Місько Порошенко піде в армію ?! І в яку він армію піде, в расєйську ?!
не 8%ми же процентам "порохоскота"?
почтальона, принесшего повестку сыну генерала,
забрали в армию во второй раз.
Терміново вручити повістку до військомату призовнику Михайлу Петровичу Порошенку 2001 р.н.
Печально, крови твари не боятся.
В Минобороны докумкали, что вероятность чкурнуть за границу на заработки к 20 годам гораздо выше чем к 18.
ты же яркий представитель 73%й элиты...
ну что, выходил? говорил?
дети любого чиновника ( даже из радсела ) в армии небыли и не будут , вот и едут кто куда ( кто в польшу , кто в рашку )
Твоя заслуга, падлюко!!
1000 в день та інші "🍫"!