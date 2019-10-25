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 Политика Украины
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 В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет

Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

Об этом рассказал начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Недавно соответствующая инициатива была озвучена в Офисе Президента в ходе рабочего совещания которую поддержал Генеральный Штаб ВСУ.

По словам офицера, в вопросах призыва в ряды Вооруженных Сил существуют определенные разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским Указом о призыве. В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста". А согласно последних президентских указов, призывали граждан с 20 лет.

Кроме восстановления призыва с 18 лет, а не как сейчас в 20 лет, также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов за неявку по повестке и другие законодательные инициативы по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета и, в частности, за неявку в военкомат по повестке и уклонение от военной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках осенней кампании планируется призыв на срочную службу 15,2 тыс. человек, - Минобороны

"Для призывника сегодня не является проблемой уплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не "лишение свободы", а лишь "ограничение". Строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии", - рассказал Качаненко

Поэтому, есть вероятность, что следующий Указ Президента о призыве граждан на срочную службу будет соответствовать Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" и юношей снова будут призывать в армию с 18 лет.

Также читайте: Почти 35 тысяч призывников в Киеве скрываются от военкомата, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин

Источник: https://censor.net.ua/n3156070
 
 
 Топ комментарии
 
Мене от цікавить таке питання.
Коли призвуть в армію Міхаїла Парашенка 2001 року народження. Чи синочок в Лондоні відсидиться, батько ж такий патрійот... В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 419
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В зеленій програмі було вказано,за повністю контрактну службу.Це як розуміти? Зестадо підкажіть.
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Ню-ню........... В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 6923
Нема дурних.
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а как же местные диванные воины ? Которые тут больше всех агитируют за продолжение войны !
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Нечего детей пихать в армию. Пусть дети слуг идут с 18 лет, а остальные позже.Конченые уроды.
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Ви читайте історію.
Кассаби кинуть цих УКРАЇНСЬКИХ дітей з цеглинами у руці на ІГІЛ.
Як Жуков на Букринському плацдармі чорнопіджачників в 1944 році.
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ну послужать ЗЕбіли трохи в армії,хуже ж не буде В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 1891
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А сколько волн мобилизации было при поросе?
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Винторогий сепар, а надо было здаца?? Мдее..за одно можно сказать спасибо клоуну что сразу вскрыл всю эту латентную сепарскую шваль ..любителей расиюшки как этот Скрепы неизвестно чего
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Ты, вай-файный вояка, много сепаров зафигачил с боевого дивана?
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Слушай, ну вот чего ты сегодня эдакий презловредный?Вроде нормально периодчески общались, тем более, что вашенское отребъе мне и искать не надо, и так на каждом шагу попадается....
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ВИнторогая, спроси у бездомных собак вокруг Донецкого аэропорта, они тебе расскажут сколько костей твоих козломордых мышебратьев обглодали.
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уу нихадяй Порошенко вместо того что бы слить Украину, обьявил мобилизацию..смотри как кацапчик до сих пор недовольно скулит.
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Исландия, заткнись. То, что ты-на зарплате, все на форуме поняли уже давно
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Завязывай с Боярышником пьянь подзаборная.
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Исландия, ты что ты самозапшепьердолваешься, всем же уже давно ясно кто ты и что
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На сру весну вали козломордый, там твои тусят. Раскажеш им про волны мобилизации, хунту и фошиздов.
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При таком раскладе - после школы сразу в Польшу или ещё куда подальше .
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Envoy Це давно вже роблять так.Саме тому я за повністю контрактну службу.Ви ж бачите,що з кожним разом все більше і більше нодобору.
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Ти будеш захищати Україну з зброєю в руках?
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А Зелька в армию пойдет?

Хорошковский его заменит...
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Ты то когда пойдёшь, порохоботина? В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 3726 или у тебя бронь от Стеця?
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у них рошенобронь от говносвина - они воюют только на диванах ))
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В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет

Раньше народ и Родину защищали или там Веру,Царя, Отечество, а сейчас Барыгу лозинских,шария и добкина?
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As As ed2896ce Ну тоді були справжні скоти і бариги.Так що то було все без сенсу.А зараз є сенс,наприклад захищати ШАПІТО 95.
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Мене от цікавить таке питання.
Коли призвуть в армію Міхаїла Парашенка 2001 року народження. Чи синочок в Лондоні відсидиться, батько ж такий патрійот...
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нахрен нам такое - оно свою винтовку сепарам подарит ))
за сходную цену - папина школа ))))
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вам, крымчанским крысам, оно, действительно, ни к чему.
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ну ты ж там на передовой ?

тогда ты первым и узнаешь
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Ну конечно, контрактники не будут же генеральские дачи строить и огороды копать.
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Ще один здобуток зебілів. І так майже щодня
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отлично ! надо всем вместе сделать это .я за .и границу в Польшу перекрыть .вместе значит вместе . да .
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Так их, вовчик, уклонистов клятых! Шоб не уклонялись! А кто будет уклоняться, тому Риммское порицание от Риммы... потому что, если все будут уклоняться, глядишь, и вовочку призовут как единственного патриота...
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Ти диви! 🤔 А про контракту армію - то шютеа була? Ех! Жаль, сам Зєлєнскій під дію запланованого, загалом правильного закону не попаде. Особливо - в частині санкцій за ігнорування повісток.
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а "граждан " Украины с оккупированных территорий почему не призывают? Бесплатно учат лечат кормят, а защищать страну от оккупанта не дают.
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так ведь они партизанят вовсю ! Особенно в Крыму
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В зеленій програмі було вказано,за повністю контрактну службу.Це як розуміти? Зестадо підкажіть.
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В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 226

А 18-річний Місько Порошенко піде в армію ?! І в яку він армію піде, в расєйську ?!
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По стопам старшОго пойдёт в младшие миномётчики.
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ты на сколько ближе от него к линии фронта воевал ?
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Не знаю сколько от Англии км.А тебе я уже говорил.Повторять не буду
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Хто реально зараз піде до армії? Хто захоче захищати ШАПІТО 95?
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як хто?всі хто голосував за Голобородька,всі шеренгою і в окопи махати білими тряпками щоб россія просто перестала стріляти
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так вас же большинство, вас же 73% - кому же еще защищать?!
не 8%ми же процентам "порохоскота"? В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 1557
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Dnipro 75ed19bb Це було правильно.На мітингу були воїни і ветерани.Я особисто за повністю контрактну армію,а не за ШАПІТО.
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***
почтальона, принесшего повестку сыну генерала,
забрали в армию во второй раз.
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В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 463

Терміново вручити повістку до військомату призовнику Михайлу Петровичу Порошенку 2001 р.н. В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 4827
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ЗЕлень всё ещё получает оргазм? Ню! Ню! В армию в 18 - нормас. Чем больше идиотских решений ЗЕкоманда принимает тем быстрее трезвеет народ. И не надо спрашивать: а почему мы так херово живем?
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Тааак, начинается шантаж от зешмар....
Печально, крови твари не боятся. В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 1590 В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 1241
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"Сраку в жменю - і гайда"©
В Минобороны докумкали, что вероятность чкурнуть за границу на заработки к 20 годам гораздо выше чем к 18.
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Сейчас акселерация ,поэтому с 16ти надо брать !!! В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 8297
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От що тут скажеш,не може Україна вбити в собі ген совка.Так і буде плюскатись в болоті.
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а зебилам же обещали контрактников!сырунов снова кинули!
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«Кроме восстановления призыва с 18 лет, а не как сейчас в 20 лет, также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов за неявку по повестке ..» - До сраки діджіталізація, іновації, модернізації і контрактна професійна армія. Штрафувати набагато простіше. Новиє ліца повертають призов бо їм треба ШТРАФИ!
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Хана всем военкоматам.Порохоботы толпами повалят родину,так сказать,защищать.
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тебе постоянно предлагают - выйди к протестующему "порохоскоту" и вырази свои предложения....
ты же яркий представитель 73%й элиты...
ну что, выходил? говорил? В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 9507
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свиноботы сейчас все под мамкину юбку попрячутся Это они только тут воевать готовы )
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А Міша Порошенко поїхав служити в Лондон ! В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 5013
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Не чіпайте Бубочку, у кварталі воно служило. Пруф!
В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 1963
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А за Мішу Порошенка питаю, до чого тут клоун ?! В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 9072 Не з"їжджай, коли Порошенку малому повістку вручать, йому вже 18 років !
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свинохуйло, свиноруссссссссскоє, що ти тут розхрукалось?
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всё зебилы, это решение вашего кумира - служить, сцуки!

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ктоб чеб не говорил , но штыков не хватает , и львиная доля юношей не понимает почему они должны рисковать и стрелять ничего не имея , законами боец не защищен - вобще , любой судья может закрыть кого угодно - просто так , и получается де-юре Родина - это поля, леса ,люди , а де-факто рада , чиновники и прочие проходимцы
дети любого чиновника ( даже из радсела ) в армии небыли и не будут , вот и едут кто куда ( кто в польшу , кто в рашку )
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🐷, ДЯ-КУКУ-ЄЄ-МО!!
Твоя заслуга, падлюко!!
1000 в день та інші "🍫"!
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