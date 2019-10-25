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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Коломойский (1224) компенсации (277) Приватбанк (549) Маркарова (78)

 Нет такой статьи в бюджете, - Маркарова о выплате Коломойскому компенсации за "ПриватБанк"

Министр финансов Оксана Маркарова отрицает возможность выплаты бизнесмену Игорю Коломойскому компенсации за "ПриватБанка". Государство, по ее словам, рассчитывает вернуть вложенные в "ПриватБанк" деньги, а не выплачивать компенсации.

Об этом Маркарова заявила в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец "ПриватБанка" - государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 млрд грн. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован. И государство должно получить назад максимальную часть из средств, которые мы туда вложили", - сказала она.

Маркарова добавила, что вопрос "ПриватБанка" важен для международного сообщества, как и вопрос надлежащего надзора над банковским сектором, что всегда было предметом внимания Международного валютного фонда (МВФ).

Также на Цензор.НЕТ: Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский

В то же время, она отрицает, что миссия МВФ уехала из Украины без меморандума именно из-за "ПриватБанка".

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Также на Цензор.НЕТ: Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Источник: https://censor.net.ua/n3156069
 
   
 Топ комментарии
 
значит точно придумали какую то схему...(
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Беня сам развалил свой банк, теперь он чужой.
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не хочешь - заставят....статьи в бюджете нет, но уже есть банкнота в 1000 грн, а это такие возможности
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Мы её, можно сказать на помойке нашли, а она нам фигвамы рисует?
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А кто сказал, что бене через бюджет будут возвращать???? Мало того, что это еврейское падло обворовало Украину и ее граждан, оно еще и пытается на этом заработать.....
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Ой, и шо ж теперь подсвинкам делать? о чем визжать?
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Продолжай как и раньше, но скромнее...
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А статья о рейдерском захвате чужой приватной собственности есть? Долги, господа "патриоты" надо отдавать!
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К 10.9 млн фунтов Беня должен вернуть в казну ещё 155,3 млрд грн.,и только после этого может стать вопрос о возврате ему Приват Банка. Но только это ему обойдётся ещё в несколько трлн. грн. Бизнес, ничего более...
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Беня сам развалил свой банк, теперь он чужой.
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не хочешь - заставят....статьи в бюджете нет, но уже есть банкнота в 1000 грн, а это такие возможности
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Опять игра в наперстки! Да конечно же нет стать!. И возвращать Приват не будут. И из бюджета платить не будут. Отдадут землей, Просто как в шашках. Коломойскому нужно решение суда- для суда в Лондоне. И Макарова обо всем прекрасно знает.
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Пусть едет в Казахстан, крутится на фотографиях.
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нарид - вам приятно в глаза ссать - вы впитываете...
ваша моника...
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В пятницу, 25 октября, в аэропорту Харькова пограничники задержали Михаила Лысенко - заместителя мэра Днепра Бориса Филатова.
Как сообщило в Facebook Восточное региональное управление Госпогранслужбы, сегодня в аэропорту Харькова задержали украинского гражданина, 1977 года рождения, который находился в розыске.
Отмечается, что задержанный прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что гражданин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 и ст. 366 УК Украины.
По данным "Информатора", речь идет о заместителе мэра Днепра Лысенко, которого прокуратура подозревает в хищении бюджетных средств во время ремонта Нового моста. Лысенко длительное время находился за пределами страны.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко. Вместе с Лысенко в розыск были объявлены начальники управления городского совета и лица, осуществлявшие технический надзор. Чиновников подозревают в присвоении почти 30 млн грн. бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.(с)
На этой ноте, возможно мажорной, а для кого-то и минорной, пойду-ка я спать...
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Нахабну брехню куми олігарха Петра Порошенка Валерії Гонтаревої викрито
Брудні офшорні ЗМІ олігарха Петра Порошенка зробили з куми мученицю, яку переслідують в Україні.
Насправді ж кума Порошенка Валерія Гонтарєва відчуває себе як ніколи краще.
За нашими даними ніяка машина Валерію Гонтареву не збивала, це вигадка брудних ЗМІ Порошенко.
Валерія Гонтарєва перенесла операцію в зв'язку з варикозом! Брехливі пропагандистські ЗМІ збрехали українцям, що її збила машина, але це цинічна і нахабна брехня!
Брехливі злочинні ЗМІ олігарха Порошенко брехали Україні, що Валерії Гонтаревої спалили будинок.
Правоохоронцям вже відомо, що будинок загорівся зсередини! Правоохоронці на 100% впевнені, що це була інсценізація самої Гонтаревої для отримання політичного притулку. Найближчим часом буде офіційна інформація з цього приводу
А вам відомо де живе мучениця кривавого режиму Порошенко?
Член угруповання Валерія Гонтарєва живе в найдорожчій квартирі Лондона, яка належить олігархові Ринату Ахметову!
Ось як живуть мучениці кривавого режиму:
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То есть, какая-то свинота уже пустила фэйк о такой статье в бюджете? Нет такой статьи в бюджете, - Маркарова о выплате Коломойскому компенсации за "ПриватБанк" - Цензор.НЕТ 1885
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