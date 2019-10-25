 Нет такой статьи в бюджете, - Маркарова о выплате Коломойскому компенсации за "ПриватБанк"

Об этом Маркарова заявила в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец "ПриватБанка" - государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 млрд грн. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован. И государство должно получить назад максимальную часть из средств, которые мы туда вложили", - сказала она.
Маркарова добавила, что вопрос "ПриватБанка" важен для международного сообщества, как и вопрос надлежащего надзора над банковским сектором, что всегда было предметом внимания Международного валютного фонда (МВФ).
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В то же время, она отрицает, что миссия МВФ уехала из Украины без меморандума именно из-за "ПриватБанка".
18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.
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Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
ваша моника...
🤗
Как сообщило в Facebook Восточное региональное управление Госпогранслужбы, сегодня в аэропорту Харькова задержали украинского гражданина, 1977 года рождения, который находился в розыске.
Отмечается, что задержанный прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что гражданин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 и ст. 366 УК Украины.
По данным "Информатора", речь идет о заместителе мэра Днепра Лысенко, которого прокуратура подозревает в хищении бюджетных средств во время ремонта Нового моста. Лысенко длительное время находился за пределами страны.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко. Вместе с Лысенко в розыск были объявлены начальники управления городского совета и лица, осуществлявшие технический надзор. Чиновников подозревают в присвоении почти 30 млн грн. бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.(с)
На этой ноте, возможно мажорной, а для кого-то и минорной, пойду-ка я спать...
Брудні офшорні ЗМІ олігарха Петра Порошенка зробили з куми мученицю, яку переслідують в Україні.
Насправді ж кума Порошенка Валерія Гонтарєва відчуває себе як ніколи краще.
За нашими даними ніяка машина Валерію Гонтареву не збивала, це вигадка брудних ЗМІ Порошенко.
Валерія Гонтарєва перенесла операцію в зв'язку з варикозом! Брехливі пропагандистські ЗМІ збрехали українцям, що її збила машина, але це цинічна і нахабна брехня!
Брехливі злочинні ЗМІ олігарха Порошенко брехали Україні, що Валерії Гонтаревої спалили будинок.
Правоохоронцям вже відомо, що будинок загорівся зсередини! Правоохоронці на 100% впевнені, що це була інсценізація самої Гонтаревої для отримання політичного притулку. Найближчим часом буде офіційна інформація з цього приводу
А вам відомо де живе мучениця кривавого режиму Порошенко?
Член угруповання Валерія Гонтарєва живе в найдорожчій квартирі Лондона, яка належить олігархові Ринату Ахметову!
Ось як живуть мучениці кривавого режиму: