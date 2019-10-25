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Все про:политзаключенные (1353) Правый сектор (773) Шумков (11)

 Украинский политзаключенный Шумков, осужденный в РФ и объявивший в тюрьме голодовку, попал в больницу, - адвокат

Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого в России приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", попал в тюремную больницу российского города Торжок.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил адвокат политзаключенного Алексей Барановский.

"Посетил в Торжке украинского политзаключенного Александра Шумкова. Он держит голодовку с 14 октября, немного похудел, но после перевода в тюремную больницу стал получать медицинскую помощь, поэтому состояние его даже несколько улучшилось", - отметил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский политзаключенный в России Шумков объявил голодовку

Напомним, бывший охранник экс-депутата ВР Дмитрия Яроша Александр Шумков попал в российское СИЗО в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года суд РФ признал его виновным по статье "Участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности". Шумкова приговорили к четырем годам заключения.

15 октября Шумков объявил голодовку.

Источник: https://censor.net.ua/n3156068
 
 
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