 Украинский политзаключенный Шумков, осужденный в РФ и объявивший в тюрьме голодовку, попал в больницу, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил адвокат политзаключенного Алексей Барановский.

"Посетил в Торжке украинского политзаключенного Александра Шумкова. Он держит голодовку с 14 октября, немного похудел, но после перевода в тюремную больницу стал получать медицинскую помощь, поэтому состояние его даже несколько улучшилось", - отметил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский политзаключенный в России Шумков объявил голодовку

Напомним, бывший охранник экс-депутата ВР Дмитрия Яроша Александр Шумков попал в российское СИЗО в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года суд РФ признал его виновным по статье "Участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности". Шумкова приговорили к четырем годам заключения.

15 октября Шумков объявил голодовку.