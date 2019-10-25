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Все про:Минздрав (2057) рак (77)

 Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака

Внутренний аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Национальном институте рака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте министерства.

Проверка, охватившая период с 1 января по 20 сентября 2019 года, установила, что потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий формировались в учреждении бессистемно. В результате зафиксированы случаи несвоевременных поставок и ненадлежащего контроля за отгрузкой товаров.

В Институте рака созданы необоснованно большие остатки препарата Метотрексат Тева (взрослая онкология) - более 4 тысяч упаковок при среднегодовом использовании около 800 флаконов.

Не используются 7 единиц дорогого медицинского оборудования, в том числе закупленный еще в 2011 году линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX.

Обнаружена недостача 149 компьютеров общей стоимостью 700 тысяч гривен, которые были куплены 2017 году для создания медицинской информатизационной системы.

Минздрав направил материалы аудита в правоохранительные органы.

Национальный институт рака - ведущее учреждение Минздрава Украины по проблеме онкологии.

В августе 2019 года сотрудники правоохранительных органов заявили о разоблачении врачей Института на продаже бесплатных лекарств для онкобольных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156066
 
 
 Топ комментарии
 
Неужто при борцуне с фармомафией Уле Супрун таки мутили схемы по воровству? Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака - Цензор.НЕТ 4688
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Да пофиг,верните петю и ульяну Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака - Цензор.НЕТ 2167
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А что ж гройсман с петькой ей не помагали.Что то мешало?
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А що там слідкувати?
Звичайний сімейний лікар.
Дай Боже йому здоров'я.
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Уволить всех из института рака, включая больных. А здание передать кварталу 95.
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Боюсь, что они слово раком воспримут слишком буквально
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Неужто при борцуне с фармомафией Уле Супрун таки мутили схемы по воровству? Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака - Цензор.НЕТ 4688
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институт рака подчиняется минздраву? там такие же схемы как и в институте сердца с директором которого Супрун воевала.
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А что ж гройсман с петькой ей не помагали.Что то мешало?
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це називається простим нецензурним словом - це пі-з _ єц.
Знищення українського народу прискореними темпами.
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Абсолютно точно . Никакой путен , не в состоянии так навредить , как это умеет украинская гнида . Это Петлюра про украинскую гниду говорил Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака - Цензор.НЕТ 3681
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особенно про толстосвиную гниду пецю офшоренка )))
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а 5 лет назад что только не писали мне за эти слова
кореяь в зарплатах которые меньше чем у грузчика
врачи уезжают вдаль
а тут остаются бездари
пока не будет достойных зп ничего не уличшится
а зп будут когда будет промышленность производить продаваемую продукцию
а для этого нужны квалифицированныет кадры в тч и инженеры
которых щас не готовят
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ну так правильно - не готують інженерів, бо немає потреби та попиту.
Ще років 10 і вже не буде кому лекції читати.
Ми зайшли в замкнене коло і кожний наступний крок лише погіршує ситуації.
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некоторя взволнованностсть при вопросе "а деньги брали?"
чего не может быть априори - толька подчеркивает - правдивость ответов полиграфируемого....
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а ты без денег умеешь жить расскажи нам как
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да пофиг нада еще зарплаты снизить
щас получают вдвое меньше чем грузчик нада шобы втрое меньше
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Компьютеры Пэця прихватил,ну так как и в ситуативной комнате СНБО.Любит он в танчики пограты.
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ну у пеци уже рефлекс тащить все что под руку подвернется
вот и скомуниздил - наследственное )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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