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 Суд отправил похитительницу младенца на Киевщине под ночной домашний арест

Ирпенский городской суд Киевской области на 2 месяца отправил под ночной домашний арест с 20:00 до 08:00 Анастасию Глотову, задержанную за похищение трехмесячного мальчика в Коцюбинском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Суд обязал подозреваемую носить электронный браслет и запретил общаться с потерпевшей.

Адвокат Глотовой заявил суду, что состав преступления не предусматривает такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей и просил выбрать альтернативный - домашний арест.

Прокуратура же отмечала рисках побега, давления на свидетелей, сокрытие или уничтожение доказательств и просила суд арестовать девушку на два месяца без альтернативы внесения залога.

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Женщине инкриминируют статью 146 Уголовного кодекса Украины - похищение человека. В случае доказательства вины ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле.

Позже полиция сообщила о задержании похитительницы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156064
 
 
 Топ комментарии
 
Досент вьі еще не защитили докторскую?
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Я ви задовбали цією жінкою, вона втратила дитину і в неї мабуть психологічна травма і їй захотілось своєї дитини. Закритими всім смі ротяки, дати жінкі дитину за дитячого будинку і відпустити її додому.
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Жаль бабёшку в каком-то смысле, честно....
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Це бот, що відповідає питанням на питання. Простенька програма, з якою не варто вести діалог.
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Смотря у кого украла, а может она и хотела лучшего, смотрю, как пропивают детские, а я смотрю, то может и к лучшему. Все в жизни бывает, а так сразу, НЕ НАДО.
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Я ви задовбали цією жінкою, вона втратила дитину і в неї мабуть психологічна травма і їй захотілось своєї дитини. Закритими всім смі ротяки, дати жінкі дитину за дитячого будинку і відпустити її додому.
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Дед, просто так там не дают, насколько знаю. То бишь усыновить/удочерить быстро-швыдко хрен выйдет.
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Хотела на чужом материнском горе свое собственное счастье построить.
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Не совсем. Знавал я таких, у которых биологические часики затикали, страшнейшая вещь, сравнимая с атомной бимбой.
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Выдать её замуж за мужика,типа Егона Ковальски,отдать на попечение ребёночка из тетского дома и однокомнатную квартиру в кредит,пусть свое счастье строит!
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Страна дураков. Лишь бы Гонтареву и Петю не трогали ато путиннападэ и инвесторов распугаете
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Я же вам говорил что ето все постанова Авакова, чтобы вернуть мусорам народную любовь.
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