 Суд отправил похитительницу младенца на Киевщине под ночной домашний арест

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Суд обязал подозреваемую носить электронный браслет и запретил общаться с потерпевшей.
Адвокат Глотовой заявил суду, что состав преступления не предусматривает такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей и просил выбрать альтернативный - домашний арест.
Прокуратура же отмечала рисках побега, давления на свидетелей, сокрытие или уничтожение доказательств и просила суд арестовать девушку на два месяца без альтернативы внесения залога.
Женщине инкриминируют статью 146 Уголовного кодекса Украины - похищение человека. В случае доказательства вины ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле.