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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1174) Кличко (2763) Гусовский Сергей (36)

 18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко

18 депутатов Киевского городского совета во главе с Сергеем Гусовским и Ильей Сагайдаком попросили президента Владимира Зеленского уволить главу Киевгорадминистрации Виталия Кличко и обеспечить проведение досрочных выборов в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме, которое обнародовано С. Гусовским в Фейсбуке.

Депутаты пишут, что на уровне центральной власти после избрания Зеленского и новой Верховной Рады наблюдаются "первые позитивные сдвиги", а в это время Киев с Виталием Кличко продолжает жить "по другим правилам - мошенничества, кумовства, коррупции и злоупотребления властью".

"Столицей нашего государства все еще руководят люди, которые и дальше не защищают интересы громады, а используют бюджет для собственного обогащения. Результат такого "хозяйствования" - хаотичная застройка, транспортный коллапс, ужасная экология и устаревшая система ЖКХ", - сказано в обращении.

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Письмо подписали в основном члены "Киевской команды": Сергей Гусовский, Юлия Лобан, Максим Борозенец, Юрий Вахель, Сергей Башлаков, Константин Богатов, Людмила Березницкая, Леонид Антоненко, Вадим Васильчук, Алексей Руденко, Анна Сандалова, Андрей Таранов, Сергей Харчук, Наталья Шульга. Также за увольнение Кличко высказались Илья Сагайдак, Дмитрий Стрижов, Вадим Ноздря и Вадим Онуфрийчук.

18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко 01
18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156062
 
   
 Топ комментарии
 
18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко - Цензор.НЕТ 5330 Особенно улыбнуло про кумовство,и злоупотребление властью, пожаловались зебобе который устроил из власти междусобойчик из друзей ,подруг ,жен,мужей любовниц, еще и подтирающихся конституцией неоднократно.Иуды.
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О-о-о, йоп их пап! Очередное шоу на манеже. Мне показалось что Зеленский как-то смирился с мыслью о том что топить Виталика не следует, бо проблем и так- выше крыши. Однако! Гусовские и Вахели, а также примкнувшие к ним иные шабес-гои, решили иначе...
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Да Виталик может вообще не работать,он свое имя уже в истории спорта ,например , имеет , и деньги тоже.
А вот куды ты пойдешь работать когда зеля доконает Украину,это - вопрос...
18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко - Цензор.НЕТ 9392
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Ты прав к сожалению, воров и казнокрадов все еще подавляющее большинство. Нужно искоренять.
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Портнов с трубой уж искоренят-не расхлебаешь.
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Особенно умиляет, что эти 12 Свидетелей Зерро, обращаются к Зерро с просьюой снять Кличко. " Мы напишем в спортлото", не к тому обращаетесь. Должность Мэра не попадает под ответственность преЗЕдента. Это выборная должность. Зерро не может ни назначить, ни уволить мэра.
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Найди в статье хоть одно слово МЭР ))))
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как сказал классик :
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Точнее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
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Особенно улыбнуло про кумовство,и злоупотребление властью, пожаловались зебобе который устроил из власти междусобойчик из друзей ,подруг ,жен,мужей любовниц, еще и подтирающихся конституцией неоднократно.Иуды.
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нащо ви - негідники обзиваєте Президента, а ?
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батько українського народу - Президент Зеленський! отак правильно!
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від нього залежить - як його будуть сприймати.
Треба зараз підтримати нашого Президента Зеленського!
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досвід Віктора Федоровича показав, що Україною може керувати будь-хто, це легко і приємно.
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Встречный вопрос,а вы за что его так любите,а?
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я його не люблю, я поважаю посаду Президента України.
Якщо зробить реформацію, то й отримає всенародну шану та любов.
Якщо не зробить - то піде з ганьбою, може й 5 років не втриматись.
Зараз Зеленський демонструє всі ознаки правильних підходів, почалися вирішення питань, про які петі та інші папередніки лише обіцяли.
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Вам самому не противно такое писать?А мне читать - противно. коленки не сотрите ,да лоб не расшибите ,кланючись Помнится мне вы бились год назад здесь за Юлию Владимировну, она была бы в шоке как быстро ее адепты переобулись.
Если оно что то и демонстрирует ,то наверное лично вам, потому что никакие питання он не решал,вот именно что только трепиться.,и обещает.
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нічого - все піде! аж попре!
от побачите.
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Та я вже бачу що ви адвокатік за покликанням.
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Вас образило те що ви адвокатик? Чи для вас "адвокатик" і "***** протівная " одне і теж? Так це було ваш вибір не мій.І це ваш президент, не мій,я за його не голосувала ,і не признаю його ,тому бийте йому поклони без мене.
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мене виводить із себе ваша і не тільки - тут багато таких - безкультурщина , коли в дискусії, ви починаєте переходити на особистість співбесідника, лише тому, що він має іншу думку і хочете і підбираєте такі слова та словосполучення, щоби людину образити, ви знаєте, що людині буде неприємно і робите - саме так.
Якщо не хочете - можете просто не відповісти, але ж ні - з вас пре підлість та безкультурщина.

По дискусії - останнє - ні ми повинні всі накинутися на Президента України змішати все в гімно та в болото і ви думаєте так виростуть у нас квіти та буде лужок з квітами? - ні буде болото. Але ви все одно не зрозумієте.
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і зовсім не протівно! А На кого мені ще сподіватись - може на Порошенка? так це було вже в мене і не тільки в мене..
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Не погоджусь... Можливо в юриспруденції і є якісь просування, проте бізнес такого сказати не може.
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в юриспруденції - так само - всі в очікуванні.
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И какое отношение имеет шмар..ля к выбору и увольнению мера Киева?
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Ну так если разобраться все в чем обвинют людей можно смело инкриминировать Зе, вот пожалуйста - превышение полномочий.Зекодло преследует людей за то в чем сам погряз по самые уши .
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Причем тут мэр ?
Мэра выбирают- да, но в статье про мэра ничего не написано .....
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"Самонеміч" "прошеніє" подавала на колінах? Якщо ні, то не рахується.
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Мало, Дурака не так просто сместить. Я не о Кличко. Он до последнего будет отстаивать. Почему? до психиатра.
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Депутаты пишут, что на уровне центральной власти после избрания Зеленского и новой Верховной Рады наблюдаются "первые позитивные сдвиги". Источник: https://censor.net.ua/n3156062

Доставило...
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А Педалик случайно не хочет водителем троллейбуса поработать ? Не ? Ну типо прочувствовать , як люди на такую зарплату выживают .
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Да Виталик может вообще не работать,он свое имя уже в истории спорта ,например , имеет , и деньги тоже.
А вот куды ты пойдешь работать когда зеля доконает Украину,это - вопрос...
18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко - Цензор.НЕТ 9392
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Не твоя печаль.Побеспокойся чтобы зеля чего не сломал играючи на пианинах.
Вот тогда у тебя ,тетя ,и будет безнадежное и мрачное бущдущее
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Раздался голос из междубулочной щели...😁
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Тоді не подобається робота водієм тролейбусу? То працюй академіком або диригентом симфонічного оркестру. Мер не вирішує твої матеріальні проблеми.
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А это мысль, уж по крайней мере от Виталика меньше вреда чем от зебила на троне.
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А сколько киевлян хотят уволить депутатов киевсовета? Не вы выбирали не вам и снимать. Почему не возьметесь за мера Харькова или Одессы?
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зараз хіба можна сказати киянин чи ні? зараз всі переміщуються, туди-сюди - сьогодні у Києві, завтра у Нью-Йорку
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Щодо виборів мера Києва - штамп у паспорті до студії! За відсутності наявності - море там! --->
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О-о-о, *** их пап! Очередное шоу на манеже. Мне показалось что Зеленский как-то смирился с мыслью о том что топить Виталика не следует, бо проблем и так- выше крыши. Однако! Гусовские и Вахели, а также примкнувшие к ним иные шабес-гои, решили иначе...
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Кличко заработал свои миллионы честно на виду у миллионов людей. Грабить и воровать может не каждый . А зарабатывать как Кличко может каждый мужик. Каждый может выучить немецкий и английский язык и свободно общаться с гражданами других стран.Каждый может держать себя в хорошей физической форме . Как показатель того что может добиться каждый мужик Кличко образец для подражания.
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Ну, ти так активно не заявляй про "чесні мільйони"... В 90-ті бачив "оперативку" на "братиків".. Коли "запахло смаленим", вони дриснули за кордон, з грошима, а "бригаду" переловили і пересаджали... (а декому, в розборках кримінальних, і "голови повідривали"...).
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звиздиш, зебіл. Сабаковці - серед тих "18-ти".
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я не звезджу и не зебил. ты звездишь. ты зебил.
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Точно! Ти лахтинець. Молодець що зізнався.
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Аж 18 зебілів на всю Київську міську раду?! .... Ну, то тепер Вофка ******** давай йди по шосе і соси шишку . Хрін тобі в дупу, а не Київ.
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Вечером того же дня все 18 вышеупомянутых депутатов Киевсовета в травматологии больницы скорой помощи со знанием дела и большими проблемами с дыханием, речью и ходьбой обсуждали отличия и преимущества апперкота, кросса, хука и свинга.
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ти как чєлобітную сцарю подайош, пьос смєрдящій?
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...оні кушать нє моґут...такая сільная лічная нєпріязнь...
kurwa, яка совдепія. І це ж не якісь пристаркуваті люди, а ще доволі молоді. І так свербить розпочати розкрадання бюджету Києва, що не можуть потерпіти якихось кілька місяців 18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка - Цензор.НЕТ 892
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Ну, залишається "спрацювать" по принципу переводу шкіл" на русский язик обучения" - "по многочисленним просьбам родителей.... (трьох з класу в тридцять-сорок осіб).
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