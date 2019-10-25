 18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме, которое обнародовано С. Гусовским в Фейсбуке.
Депутаты пишут, что на уровне центральной власти после избрания Зеленского и новой Верховной Рады наблюдаются "первые позитивные сдвиги", а в это время Киев с Виталием Кличко продолжает жить "по другим правилам - мошенничества, кумовства, коррупции и злоупотребления властью".
"Столицей нашего государства все еще руководят люди, которые и дальше не защищают интересы громады, а используют бюджет для собственного обогащения. Результат такого "хозяйствования" - хаотичная застройка, транспортный коллапс, ужасная экология и устаревшая система ЖКХ", - сказано в обращении.
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Письмо подписали в основном члены "Киевской команды": Сергей Гусовский, Юлия Лобан, Максим Борозенец, Юрий Вахель, Сергей Башлаков, Константин Богатов, Людмила Березницкая, Леонид Антоненко, Вадим Васильчук, Алексей Руденко, Анна Сандалова, Андрей Таранов, Сергей Харчук, Наталья Шульга. Также за увольнение Кличко высказались Илья Сагайдак, Дмитрий Стрижов, Вадим Ноздря и Вадим Онуфрийчук.
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Точнее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
Треба зараз підтримати нашого Президента Зеленського!
Якщо зробить реформацію, то й отримає всенародну шану та любов.
Якщо не зробить - то піде з ганьбою, може й 5 років не втриматись.
Зараз Зеленський демонструє всі ознаки правильних підходів, почалися вирішення питань, про які петі та інші папередніки лише обіцяли.
Если оно что то и демонстрирует ,то наверное лично вам, потому что никакие питання он не решал,вот именно что только трепиться.,и обещает.
от побачите.
Якщо не хочете - можете просто не відповісти, але ж ні - з вас пре підлість та безкультурщина.
По дискусії - останнє - ні ми повинні всі накинутися на Президента України змішати все в гімно та в болото і ви думаєте так виростуть у нас квіти та буде лужок з квітами? - ні буде болото. Але ви все одно не зрозумієте.
Мэра выбирают- да, но в статье про мэра ничего не написано .....
Доставило...
А вот куды ты пойдешь работать когда зеля доконает Украину,это - вопрос...
Вот тогда у тебя ,тетя ,и будет безнадежное и мрачное бущдущее
kurwa, яка совдепія. І це ж не якісь пристаркуваті люди, а ще доволі молоді. І так свербить розпочати розкрадання бюджету Києва, що не можуть потерпіти якихось кілька місяців