 С начала суток враг 9 раз нарушил перемирие, ранено трое наших воинов, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов по позициям Объединенных сил:
неподалеку Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм;
у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Водяного п - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела наших позиций:
дважды вблизи Новозвановки - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Хутора Вильного - из стрелкового оружия;
у Луганского - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В течение текущих суток ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций".