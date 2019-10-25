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 Политика Украины
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 Никаких дискуссий в отношении признания оккупации Крыма не будет, - Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк назвал провокацией высказывания российской стороны о том, что если Украина хочет разблокировать судоходство в Керченском проливе, то Киев должен признать оккупацию Крыма.

Об этом он заявил журналистам после участия в Брюсселе во встрече министров обороны стран-членов НАТО с партнерами по операции в Афганистане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это провокация для того, чтобы усилить давление на Украину. Никаких дискуссий в отношении признания (оккупации Крыма Россией. – Ред.) не будет. Об этом просто не серьезно говорить", - сказал министр.

Загороднюк отметил, что задача украинской стороны в Азовском море – "усиливать наши возможности". "Это наш флот, наша береговая охрана, подготовка войск, наращивание возможностей", - уточнил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Очередная грязная манипуляция", - в МИД ответили на предложение РФ признать оккупацию Крыма

По словам министра, вопрос предоставления возможной помощи НАТО Украине в этом аспекте будет на повестке дня предстоящего визита Северо-Атлантического Совета НАТО в Украину, который пройдет на следующей неделе.

Напомним, 22 октября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что переговоры между Украиной и РФ о морской границе возможны при отсутствии спора о правах "на материковую или островную территорию". Он сказал, что хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между странами могло бы стать признание Украиной оккупации Крыма.

В МИД Украины это заявление российского дипломата назвали "очередной грязной манипуляцией".

Также на Цензор.НЕТ: Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3156059
 
 
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Загороднюк, судьбу Данилюка, помнишь? Думай... Или "кандидат на увольнение", или "дежурная задница", на которую "ЗЕ-команда" "навесит всех собак", когда придётся отвечать за "фокусы" со "стрелять-не стрелять"...
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Никаких дискуссий у них по Крыму не будет, а по чем будет? По Донбассу? И что там? Будете его отдавать сепарам и под руководство Путина? И будете Путина делать посредником в этой войне, а не участником? Может медаль ему еще дадите, вместо подачи на него в международный трибунал? Уродцы моральные. Ничтожные слуги.
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Ларочка, у вас "помутнение рассудка"? Это Вы МНЕ "пред"явы" выдвигаете? Так это же не я "рвал задницу на британский флаг" - "Лишь-бы не Порох!!!". Теперь пожинайте плоды своих стараний....
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Я пишу не тебе, а умным людям, порохоботина. А ты не читай
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от исчо один коммент и будет 2-е непорочне зачатие от удивления у Лоры...
ну и кому ето надо?
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А як відносно допитів українських моряків, щодо «провокації Порошенка у Керченській протоці» ?
Россія ждьоть положітєльний рєзультат.
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Как это понять , признать окупцию Крыма?
Да я признаю наглуую , военную , с нарушениями всех возможных законов ООН , всех международных договоров , кстати которые параша подписала и этим взяла на себя обязанность их выполнять, с нарушением будапештского меморандума оккупацию Украинского Крыма , парашей. Вот ответ уродам из за поребрика.
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Я что то не понял его выражения- вдумайтесь-" Никаких дисскусий в отношении признания оккупации Крыма не будет"! Так он по факту оккупирован РФ!!!! Ты есть, вы не признаете его оккупацию, я так понимаю! В этом выражении и кроется суть. По факту- Украинский Крым- оккупированная территория, часть Донецкой и Луганской области- это оккупированные территории! То есть, Загороднюк предлагает не обсуждать факт оккупации? Оговорка по Фрейду! Тогда какие это территории? Это понятно, что это Украинские территории, но каков их статус на сегодняшний день? По факту- оккупированные РФ. Так он признает сам факт оккупации или нет? Я так и не понял!
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