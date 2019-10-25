 Никаких дискуссий в отношении признания оккупации Крыма не будет, - Загороднюк

Об этом он заявил журналистам после участия в Брюсселе во встрече министров обороны стран-членов НАТО с партнерами по операции в Афганистане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это провокация для того, чтобы усилить давление на Украину. Никаких дискуссий в отношении признания (оккупации Крыма Россией. – Ред.) не будет. Об этом просто не серьезно говорить", - сказал министр.

Загороднюк отметил, что задача украинской стороны в Азовском море – "усиливать наши возможности". "Это наш флот, наша береговая охрана, подготовка войск, наращивание возможностей", - уточнил он.

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По словам министра, вопрос предоставления возможной помощи НАТО Украине в этом аспекте будет на повестке дня предстоящего визита Северо-Атлантического Совета НАТО в Украину, который пройдет на следующей неделе.

Напомним, 22 октября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что переговоры между Украиной и РФ о морской границе возможны при отсутствии спора о правах "на материковую или островную территорию". Он сказал, что хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между странами могло бы стать признание Украиной оккупации Крыма.

В МИД Украины это заявление российского дипломата назвали "очередной грязной манипуляцией".

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