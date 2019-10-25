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Все про:взятка (4753) Черкасщина (631) патрульная полиция (1332) ГБР (659)

 Сотрудник патрульной полиции Черкасщины задержан на взятке 4 тыс. грн за разрешение на торговлю, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке сотрудника патрульной полиции в Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудник патрульной полиции Черкасщины задержан на взятке 4 тыс. грн за разрешение на торговлю, - ГБР 01

Инспектор отдела безопасности дорожного движения требовал и получил 4 тыс. грн взятки за выдачу разрешения для занятия выездной торговлей рядом с проезжей частью в г. Смела Черкасской области.

24 октября полицейского задержали в порядке ст. 208 УК Украины во время получения денег. Задержанному готовится сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое полицейских задержаны в Одессе на взятке 5 тыс. долл., - ГБР

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).

Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156058
 
 
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Граждане , хоть у кого нибудь в области местные власти зачищают бродячих псин ? Или псины теперь важнее гражданина ?
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Угу, еще и статью получишь за издевательство над животным . Стерилизуют потихоньку , и как обычно про откаты не забывают .
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У меня в это время суток , уже трудно в магазин сходить за хлебушком . Минут 20 назад , хтось трошки шороху навел , были выстрелы , а потом несколько псин заволали , завтра може узнаю шо там было .
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Кажись таки попали в якусь псину . Волала на весь двор минут 5 . Теперь стихло .
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Лет 30 гицелей не видел. С псинами - мрак.
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Да в Смела места валом, людей нет, зато придумали что нужно разрешение. А в Киеве киоски все с разрешениеим и не мешают людям на остановкам и выходах их метро . .
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