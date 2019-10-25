 Чорновол заявила, что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке
ГБР начало досудебное следствие по моему заявлению против Богдана и Портнова. Это дело "трех миллиардов для Министерства обороны РФ". Богдана я обвиняю в организации преступления, Портнова - в заказе.
Подробно с обстоятельствами преступления можно ознакомиться в моем заявлении, которую я разослала в НАБУ, ГПУ, а что касается ГБР, то ее я отдала директору Трубе лично в руки на пресс-конференции 9 октября.
Я лично надеялась на реакцию НАБУ. Уже отчаялась ждать, что зависимый от Портнова директор ГБР Роман Труба возбудит уголовное дело против Портнова, ведь он даже три решения суда, обязывали его это сделать, проигнорировал. И здесь тебе ... Что-то в лесу сдохло?))
ГБР мне официально сообщило, что уголовное производство в отношении "возможных неправомерных действий должностных лиц Кабинета министров Украины (то есть Богдана) и должностных лиц Администрации Президента (то есть Портнова) внесен в ЕРДР под номером №62019000000001392 от 11.10.2019 по признакам уголовного преступления ч.1 ст .255 "Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления ... наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет".
https://fakty.org/polyttekhnoloh-***********-s-zelenskym-m-yspol-zovaly-botoferm-dlia-otbyvanyia-nehatyva/
так тебе любимчика богдана и отдадут... а портнов, гнида та еще, возомнившая себя полубогом... и подмявшая суды под себя... замнет и это "уголовное производство"
там должны быть такие железобетонные аргументы... что..
вот как надо за чупакабру биться! )))) если бы тому хвост не прищемили Танюха б и не рыпнулась))))
Зато как зебилы за рыга Портнова горой! Совсем не палятся.
25.10.2019 19:51
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Так тримати, Тетянка!
Заявник про злочин не має практично ніяких процесуальних прав - крім, якщо він же і потерпілий. Тобто дії Тані на цьому вже всі закінчилися.
Така поведінка не дивовижне, адже в 1996 році Чорновіл псіхіатори поставили діагноз «Синдром гіперактивності з ознаками шизоаффективного розладу за змішаним типом». Лікарі розповідали, що вона схильна до необдуманих і імпульсивних дій. Вона двічі перебувала на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні.
Крім поведінки, дивують і обурюють довідки про дохід нардепки. Вона постійно заявляє, що живе за межею бідності. У 2012 році в її декларація була просто порожньою, жінка заявляла, що у неї зовсім немає джерел доходу. У 2014 році, коли вона стала нардепом, так само подала «нульову» декларацію.
Але в 2017 виявилося, що вона придбала квартиру в Києві вартістю 854 100 гривень, земельну ділянку в Криму площею в 1513 кв. м. У нардепки дві іномарки - Chevrolet вартістю 50000 грн. і Mitsubishi 246 750 грн.
Сама жінка живе в двоповерховому особняку під Києвом, але будинок оформлений на батьків.
Підлога країни вже втекло, не стерпівши оці борошна.
Но при порохе Портнов из раши и нос не показывал,а Богдан сидел как мыш под веником. А сейчас - они власть!
Меня интересует: "а успеют?"