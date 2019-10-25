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Все про:Портнов (464) Чорновол Татьяна (508)

 Чорновол заявила, что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова

Экс-депутат и журналист-расследователь Татьяна Чорновол заявила о том, что ГБР начало уголовное производство по ее заявлению в отношении Андрея Портнова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке

ГБР начало досудебное следствие по моему заявлению против Богдана и Портнова. Это дело "трех миллиардов для Министерства обороны РФ". Богдана я обвиняю в организации преступления, Портнова - в заказе.

Подробно с обстоятельствами преступления можно ознакомиться в моем заявлении, которую я разослала в НАБУ, ГПУ, а что касается ГБР, то ее я отдала директору Трубе лично в руки на пресс-конференции 9 октября.

Я лично надеялась на реакцию НАБУ. Уже отчаялась ждать, что зависимый от Портнова директор ГБР Роман Труба возбудит уголовное дело против Портнова, ведь он даже три решения суда, обязывали его это сделать, проигнорировал. И здесь тебе ... Что-то в лесу сдохло?))

ГБР мне официально сообщило, что уголовное производство в отношении "возможных неправомерных действий должностных лиц Кабинета министров Украины (то есть Богдана) и должностных лиц Администрации Президента (то есть Портнова) внесен в ЕРДР под номером №62019000000001392 от 11.10.2019 по признакам уголовного преступления ч.1 ст .255 "Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления ... наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет".

Также читайте: ГБР не регистрировало производство против Богдана и Портнова по заявлению Чорновол из-за отсутствия обстоятельств

Источник: https://censor.net.ua/n3156057
 
   
 Топ комментарии
 
Танюха, а что там с Сирожей Пашинским?😂
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Политтехнолог, работавший с Зеленским: Мы использовали ботофермы для «отбивания негатива».



https://fakty.org/polyttekhnoloh-rabotavshyy-s-zelenskym-m-yspol-zovaly-botoferm-dlia-otbyvanyia-nehatyva/

Чорновол заявила. что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 5369
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Танюха скучает за Сережкой , а ты издеваешься . Постыдился бы Чорновол заявила. что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 7929
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Танюха, а что там с Сирожей Пашинским?😂
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Танюха скучает за Сережкой , а ты издеваешься . Постыдился бы
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а серёжа скучает за петрухой , от такой треугольник
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Ээээ ... в каком смысле скучает ? Чорновол заявила. что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 8440
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ну , как ...вдвоём в камере , оно повеселей было бы
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уууу парахаботка как пасмела на хозяина и кумира всех ЗЕбилов наехать..ууу ажтрисёт.
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Та у неё справка есть, так шо нехай гавкает...... осеннее обострение.... больнулю можно понять. Чорновол заявила. что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 632. Но вот прокапать в стационаре не мешало бы..... Чорновол заявила. что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 632
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Лизни сапог Портнову, и может на один подсрачник меньше получишь.
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Так і лизне! Це для Вас гидко а ці прихильники антимайдану не лише ногу лизнуть, а й те місце, звідки ця нога росте.
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Портнов - редкое чмо.. Презираю.. Перебежчик.. Туда, где теплее.. Такие во время всех войн сдавали своих и первыми переходили на сторону врага
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У неё и катушек своих никогда небыло
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От радости что ГБР дело на портнова и богдана завело?
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В порівнянні з зеленою партиєю Поліграф Поліграфовічів Шарікових вона ще має мозок
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Мозг то має , только вот в том мозгу извилин нет ,все какие то заскоки Чорновол заявила. что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 330
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И даже, это всё равно в два раза больше чем у ЗЕбилов.
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Политтехнолог, работавший с Зеленским: Мы использовали ботофермы для «отбивания негатива».



https://fakty.org/polyttekhnoloh-***********-s-zelenskym-m-yspol-zovaly-botoferm-dlia-otbyvanyia-nehatyva/

Чорновол заявила. что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 5369
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Политолох ? Давай еще иксперда из твитора до кучи Чорновол заявила. что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 7947
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Больная на голову.
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Звичайно! Це ж кожен собака хазяїна захищає.
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Я не врубился: чуток ниже есть заява ГБР, о том, что никаких подвижек, по заявлениям Чернопашинской нет. Ибо быть не может, ибо нет обстоятельств. У тёти совсем такой, с башкой? Она помнится, какие-то картинки малевала, наверное- спроса не случилось, на мазню. Жаль.
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Та там все ясно....... Чорновол заявила. что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 3698


Чорновол заявила. что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 5608
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Подобных писулек пОРТНОВ может выдать со скоростью принтера. Н Е В Е Р Ю!
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Если ольгино не верит, тогда да, тогда конечно.
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Андрюха, чего ты так на Татьяну наезжаешь? По-моему, её стремления наказать редкую мразь пОРТНОВА ПО ЗАСЛУГАМ, вполне понятны и достойны уважения. То же относится и к "адвокату века" бОГДАНУ. Или они не виноваты перед Украиной и украинцами?!!
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Вполне очевидные нормальным людям вещи, для зомби-зебилов не постижимы в лучшем случае а в худшем вызывают разрыв пукана.
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Кретин Паоло, ты из активных пидаров, или пассивных? Тебя пуканы и их разрывы дюже волнуют. Ты ежедневно на этом палишься.
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Редко применяю это выражение, но всё же иногда приходится, т.к. аналогичного по смыслу в подобных ситуациях сложно подобрать. А у тебя смотрю реально подгорело Чорновол заявила, что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова - Цензор.НЕТ 8539
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Так портнов его хозяин, да в обще сепарок Андрей Шевченко 73396fdd топит за таких как портнов.
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Олежка, срань ты тупенькая. Я давно ни за кого не топлю. Я- наблюдаю и хренею, потихоньку. Вот ты, срань тупая, врубаешься, что ГБР опровергает заяву этой чокнутой? Спустись чуток ниже, в ленте новостей. И успокойся, придурок.
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на святое замахнулась, ведьма? ))))
так тебе любимчика богдана и отдадут... а портнов, гнида та еще, возомнившая себя полубогом... и подмявшая суды под себя... замнет и это "уголовное производство"
там должны быть такие железобетонные аргументы... что..
вот как надо за чупакабру биться! )))) если бы тому хвост не прищемили Танюха б и не рыпнулась))))
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За петю , за серёжу ... за всех элитных свиней свинофермы Рошен - Ура !
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Зато как зебилы за рыга Портнова горой! Совсем не палятся.
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BY Paulo Kit
Зато как зебилы за рыга Портнова горой! Совсем не палятся.
25.10.2019 19:51
ОтветитьБольше не
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А ты свечку держал? Или на ботоферме дали команду фас?
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Снесло крышу целиком, видать давно мужика не было.
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судя по твоим коментам на всех ветках,то у тебя разрывает пополной.
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Не так как тебе пукан рвёт только от одной фамилии Порошенко..Ты аж усераешься пеной исходишь от Порошенко. Вот как Порошенко козломордых кацапов достал что не здал Украину *****, а ещё и Безвиз с Томосом получил. Что гундяевец припекает от Томоса??
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Да счас, судьи признаются что выносили решение в пользу РФ по сговору с Богданом или Портновым .
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Тетяни дорогу всім путіно-ригівсько-бенінсько-богданським тролякам дорогу перейшла. Бач, як завили. Зачепила їх "сірого кардинала" портнова
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Вот почему Портной так смело въехал в Украину и так круто типа стал размазывать по стенке всех своих обидчиков - оказывается Богданчик его прикрывает; вона, где собака порылась, - как говорил давно тому назад единственный президент СССР.
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Ты что только понял? Они же друзья, оба юристы.
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Вот суки! Хотя далеко не все юристы между собой друзья.
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Не все. Но юристы делаться на два типа. Одни просто выполняют свою работу в рамках закона, а есть такие которые знают лазейки в законах и на этом специализируются. Вот Портнов и Богдан второго типа. Тоже самое как бухгалтера, одни ведут учёт, а другие оптимизируют налоги.
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ну внесено до ЄРДР і що далі? та нічого.
Заявник про злочин не має практично ніяких процесуальних прав - крім, якщо він же і потерпілий. Тобто дії Тані на цьому вже всі закінчилися.
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С Порошенко тогда точно так же выходит. Вот почему Порошенко забил на это ЗЕбильное ГБР лежащее под Портновым. Пусть ЗЕбилы кремлёвские сепары сами там развлекаюца.,а Петя их послал подальше и правильно сделал.
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при Петі це все створювалося - то ж має подивитися тепер на свої творіння.
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«ДВІЧІ ПЕРЕБУВАЛА НА СТАЦІОНАРНОМУ ЛІКУВАННІ В ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ …»: ХТО ТАКА НАСПРАВДІ ЖУРНАЛІСТКА-******* ТЕТЯНА ЧОРНОВОЛ.

Така поведінка не дивовижне, адже в 1996 році Чорновіл псіхіатори поставили діагноз «Синдром гіперактивності з ознаками шизоаффективного розладу за змішаним типом». Лікарі розповідали, що вона схильна до необдуманих і імпульсивних дій. Вона двічі перебувала на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні.

Крім поведінки, дивують і обурюють довідки про дохід нардепки. Вона постійно заявляє, що живе за межею бідності. У 2012 році в її декларація була просто порожньою, жінка заявляла, що у неї зовсім немає джерел доходу. У 2014 році, коли вона стала нардепом, так само подала «нульову» декларацію.

Але в 2017 виявилося, що вона придбала квартиру в Києві вартістю 854 100 гривень, земельну ділянку в Криму площею в 1513 кв. м. У нардепки дві іномарки - Chevrolet вартістю 50000 грн. і Mitsubishi 246 750 грн.

Сама жінка живе в двоповерховому особняку під Києвом, але будинок оформлений на батьків.
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Це діагноз для всієї нації, якщо їх захищає від головного рига Портнова лише та, що двічі перебувала у на стаціонарному у божевільні.
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От палєво... "Такое поведение не удивительно- Така поведінка не дивна". З натяжкою можна ще написати "Не дивовижна"... Але аж ніяк не "не дивовижне".

Підлога країни вже втекло, не стерпівши оці борошна.
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Посадить обоих с конискацией по максимуму.
Но при порохе Портнов из раши и нос не показывал,а Богдан сидел как мыш под веником. А сейчас - они власть!
Меня интересует: "а успеют?"
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Портнова в раше в помине не было, все это время он провел в Австрии, где Европейский суд полностью его оправдал и снял все санкции. Так что перед законом он чист. Это факт)
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Немічне. Санкції з портнова зняли у серпні 2019 згідно листа від ГПУ. На той момент генпрокурор вже був на 100% "свой чілавєк".
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Дави этих кацапов Таня! Портнов - имбицил и мразь, должен сидеть в тюрьме.
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