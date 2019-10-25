 Зеленский подписал закон о лишении депутатов-прогульщиков выплат

О этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, Зеленский подписал изменения в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины".
"25.10.2019 Возвращено с подписью от Президента", - говорится в таблице статуса законопроекта.
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Напомним, 16 октября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" (№1035-2). Принятие соответствующего решения поддержали 265 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.
Закон определяет, что народному депутату не возмещаются расходы, связанные с исполнением полномочий за соответствующий календарный месяц, если он в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин не принимает личного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран.
Также, согласно закону, народные депутаты перед открытием каждого пленарного заседания должны регистрироваться в зале заседаний с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за".
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В случае, если народный депутат не зарегистрировался таким образом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования по вопросам повестки дня, он будет считаться зарегистрированным с помощью электронной системы.
Данные участия народных депутатов в не менее чем 70% голосований является основанием для начисления им зарплаты за время участия в пленарных заседаниях. Учет их участия в голосованиях осуществляется с помощью электронной системы, а соответствующие данные публикуются за каждый день пленарных заседаний на официальном сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на сайте парламента.
25.10.2019, 19:09 • 3 • 0
Депутаты начали получать зарплату в конверте? Какой сюрприз.
Выплата зарплат в конверте депутатам является абсолютно предсказуемым результатом отказа от увеличения официальных доходов народных избранников. У "Слуги народа" был выбор. По-настоящему бороться за чистоту и повысить зарплату депутатам до реального уровня, который сейчас может быть получен только доплатами в конверте. В турборежиме. Или сделать вид, что всем хватает зарплаты, которая меньше, чем получают джуниоры в ИТ. Выбрали второй вариант. Потому что повышать зарплаты непопулярно. Украинскому обществу это бы не понравилось.
И снова мы видим, что вместо того, чтобы расходовать высокий рейтинг на непопулярные, но правильные шаги, власть пытается всеми силами сохранить рейтинг. Рейтинг ради рейтинга. Одна и та же история, что в земельной реформе, что в вопросе депутатских зарплат.
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А теперь тупик. Теперь уже поздно. Теперь весь созыв парламента депутаты будут получать зарплаты в конверте. И кто будет им платить, тот и будет их танцевать. Это может быть руководство партии. А может быть конкурирующий олигарх, который готов дать больше. И в этом парламенте не так много людей, которые готовы отказаться. Особенно если мы говорим о случайных людях, снимавших свадьбы до того, как попасть в парламент. Возможно, не все депутаты "Слуги народа" берут конверты. Все-таки среди них есть люди с ценностями. Но большей части будет легко пойти на компромисс с собой и объяснить, что это справедливо.
Единственный способ сохранить независимость депутата - это повысить ему зарплаты до рыночного уровня. И признать публично перед всей страной, что зарплата депутат будет выше в десятки раз, чем зарплата учителя. Все прочее - лицемерие. Депутат должен получать 5-10 тысяч долларов. Депутат, который говорит, что ему хватает зарплаты в 1 тысячу долларов, - врет. Не хватает. И да, депутаты должны зарабатывать больше, чем учителя. Иначе учителя никогда не будут зарабатывать много.
Только один механизм работает. Вы даете высокую зарплату депутату, на эту зарплату депутат работает честно, это приводит к возможности повысит зарплату учителю. По-другому это не работает. Лицемерно рассказывать, что пока страна бедная, депутаты готовы терпеть. Потому что никто не терпит. И потому что в частном секторе эти люди могут заработать гораздо больше. И никто не будет годами проедать свои накопления, понимая, что рано или поздно они закончатся и они останутся у разбитого корыта. Это против человеческой природы.
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Многие опытные политики утверждают, что депутаты не должны получать высокие зарплаты. Правда, большая часть из этих политиков живет в шикарных домах в Конче-Заспе и будут не в силах объяснить, как они умудряются тратить так много, зарабатывая так мало. И если вы услышите такого (такую), то просто спросите, где они отыскали секрет философского камня. И если они поделятся секретом, который при этом будет совершенно не противоречить криминальному кодексу, то можно вернуться к разговору и сойтись, что пусть депутаты зарабатывают мало. Потому что не всем везет снимать шикарный дом по цене комнаты на Троещине. И не все могут часто выигрывать в лотерею.
Когда выбираешь лицемерие - выбираешь и коррупцию. Потому что когда вы платите зарплату депутатам в конверте, вам надо эти конверты чем то наполнять. То есть деньгами. А эти деньги надо откуда то получать. И это возможно только из коррупционной схемы. Или от олигарха. Но олигарх ведь тоже не будет платить просто так, он попросит что-то взамен. И мы снова упираемся в коррупцию. Поэтому выплаты депутатам так опасны не только потому, что депутаты получают деньги от руководства, а потому что означают, что руководство освоилось и начало генерировать теневой поток денег. Часть которого идет на зарплаты депутатам.
И сейчас этот поток уже пошел. Остальное додумайте сами…
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Сергей ФУРСА
на хлеб не будет, придется икру прямо на колбасу накладывать.