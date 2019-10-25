 Украина откроет в Иерусалиме дипломатический офис по продвижению инвестиций

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщил министр иностранных дел Исраэль Кац.
"Офис получит статус дипломатического представительства Украины в Иерусалиме. Основным направлением деятельности этого учреждения будет продвижение инноваций и инвестиций в сфере высоких технологий", - цитирует Каца издание newsru.co.il.
По словам главы МИДа, открытие офиса по продвижению инноваций и инвестиций является одним из итогов визита премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Киев летом 2019 года. Тогда в ходе переговоров обсуждалась возможность открытия отдельных офисов в Киеве и Иерусалиме.
"Это событие является результатом устойчивых отношений в сфере внешней политики между нашими государствами. Кроме того, оно является свидетельством намерения обеих сторон продолжать и продвигать эти отношения во всех сферах, уделяя особое внимание экономическому сотрудничеству и сфере инноваций и высоких технологий", - отметил Кац.
Напомним, что посольство Украины в Израиле расположено в Тель-Авиве.
Но тут скорее всего ради того чтобы чью-то жопу в теплом Израиле пристроить с хорошей зарплатой и прочими ништяками, за наш счет.
Ізраїль не теплий - він, кажуть, дуже гарячий.
Правда, Премьера поправили - это результат отличной работы команды Порошенко
Нет, я это дело люблю.
- Дєда, а правда, що ти, коли ще жив в СРСР, був секретним аґентом?
- Правда, внучок.
- А чим ти займався?
- Ніс соціалізм у країни світу, Анголу, Кубу, Кампучію.
- А чому в Ізраїль не приніс?
- А хто у рідну домівку біду кличе?
Ізраїльтяни - майже українці. Вони не те, що не дурні, а навіть не наївні.
Это как раз у вас появится возможность выйти на инвесторов.
Но, при чем тут центр, который будет пытаться найти инвесторов именно для вас? У нас то нет проблем с инвесторами.
У меня знакомые три года перебивались "с воды на хлеб", имея в любую секунду возможность уйти на зарплату в $10.000 в месяц. Но не уходили и искали инвесторов, все время уделяя своей идеи. В итоге нашли инвесторов и сейчас они мультимиллионеры.
Это я к чему, эта контора нужна вам, а не нам.
Сахару видел? Это мы всю землю вывезли.
По итогам исследования глобального стартап-рынка, первое место в десятке ведущих стран мира заняла Кремниевая долина (77 баллов в рейтинге),
второе - Стокгольм (67),
третье - Тель-Авив (65).
Сразу три крупных израильских компании объявили о создании своих представительств в Украине.
Wix планирует открыть R&D-центр в Киеве на несколько десятков человек (у компании уже есть команда в Днепре, состоящая приблизительно из 60 сотрудников).
Кто в украинских верхах будет опираться этому процессу ?
Экспансией это не назовёшь - это сдача и продажа Украины
с её чернозёмами, пресной водой, климатом и транзитным расположением.
Израиль устал опреснять воду, поливать каждую веточку в пустыне,
устал от стреляющих арабов - вот почему появляются такие "офисы".