 Россиянку Бутину освободили из тюрьмы, она будет депортирована в РФ

Бутину освободили из тюрьмы сразу после отбывания 18-месячного заключения. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на NBC News.

Россиянку сразу же передали сотрудникам иммиграционной и таможенной полиции США. Ожидается, что теперь ее депортируют в Москву.

Напомним, 29-летнюю Бутину задержали 15 июля 2018 года в Вашингтоне. По данным следствия, начиная с 2015 года и как минимум до февраля 2017 года она действовала в США как агент, выполняя указания высокопоставленного российского чиновника. По информации The Washington Post, Бутина строила доверительные отношения с членами NRA и других организаций, чтобы продвигать интересы РФ.

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По данным аналитика Вадима Лабаса, Бутина также принимала участие в оккупации Крыма, а после включилась в проект "Новороссия" - использовала свое влияние среди определенного слоя населения и призывала к поддержке террористов на востоке Украины.

В середине декабря 2018 года выяснилось, что Бутина пошла на сотрудничество со следствием и согласилась с версией обвинения, согласно которой она пыталась завести сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации США (НСА). Эта организация – один из основных спонсоров Республиканской партии.

Россиянка сообщила, что готова рассказать о "гражданине США, с которым вступила в сговор", чтобы установить связи в американских политических кругах, а также о "российском чиновнике", который, по ее словам, руководил ее действиями.

Под чиновником подразумевается бывший зампред центробанка России и бывший вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина. Американец, о котором рассказала следователям Бутина, – активист Республиканской партии из Южной Дакоты Пол Эриксон.

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26 апреля 2019 года суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за работу в качестве иностранного агента. Он признал, что россиянка как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Президент России Владимир Путин назвал тогда приговор Бутиной "беспределом".