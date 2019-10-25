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Все про:гепатит (36) дети (3724) Чернигов (427) школа (1922)

 Вспышка гепатита в Чернигове: заболели 12 школьников и посудомойка

12 учеников и сотрудница пищеблока школы №7 г. Чернигова попали в больницу с вирусным гепатитом.

Об этом сообщила заместитель гендиректора Черниговской областной детской больницы Людмила Кривец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "UA: Чернигов".

Изначально в больницу попали 4 пятиклассников и сотрудница пищеблока. В школе провели санобследование.

"Нашим управлением было оперативно организовано проведение санитарно-эпидемиологического обследования в школе № 7. При проведении санитарного обследования были отобраны образцы продукции, были отобраны образцы продукции из школьного буфета и отобрали образец водопроводной воды ", - рассказал начальник отделения Госпродпотребслужбы Павел Моргацкий.

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Позднее стало известно о госпитализации еще 8 учеников этой же школы. Тип гепатита, с которым они попали в больницу, сейчас устанавливают.

Источник: https://censor.net.ua/n3156039
 
 
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СЭС это позорный пережиток совецкой оккупации, а гепатит нет! Тем более вирусный.
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Вот! Не зря я Гончарука послал тудой, как только он "дал две недели"(с)! Его точно пора послать, глядишь, кто-то умнее на его посту окажется. Можэ какой-то варяг даже!
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Сотрудница пищеблока скорее всего купила справку . А там уже знаете , что случилось .
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У тебя есть сомнения в том, что "тётка" заразу и занесла? Там так платят, что на работу принимают, даже если справка "левым задним копытом", нацарапана...
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Что ты хотел сказать ? Т.е. , пусть все заболеют , только без совести и реальной справки не обидим носительницу гепатита . У тебя есть дети ?
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посудомойку отправить раздавать еду на "ні капітуляції" )))
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Полный Аллес Капут в детском питании.Елену Зеленскую не пустили в пищеблок японской школы ,потому что там стерильно!!Как в операционной!А у нас? Отдали детское питание барыгам на откуп.Как и солдатское.
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В городе Новомосковске Днепропетровской области сотрудницы супермаркета "АТБ" решили расслабиться прямо на рабочем месте. "Охрана, отмена… Компания из трех женщин решила расслабится после тяжелого рабочего дня. Накрыли стол прямо на кассовой ленте в рабочее время магазина, распивая спиртные напитки, не отходя от кассы" .
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