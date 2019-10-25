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 Убитый в перестрелке в Харькове Владимир Борох не предоставлял ценных показаний по делу Вороненкова, - прокуратура

В прокуратуре Киева заявили, свидетельство убитого 25 октября в перестрелке в Харькове Владимира Бороха, предоставленное ранее по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не было ценным для следствия.

Об этом сообщила в комментарии Цензор.НЕТ пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Он был знаком с одним из подозреваемых, который сейчас находится на скамье подсудимых по обвинению в убийстве Дениса Вороненкова. Кроме того, он даже задерживался одновременно с ним, однако в ходе следствия не было добыто доказательств для предъявления ему обвинения в совершении этого преступления. Он имел статус свидетеля. Никакой ценной информации для следствия по убийству Вороненкова он не предоставил", - рассказала Максимец.

По ее словам, прокуратура планирует сотрудничать с правоохранителями Харькова "для того, чтобы выяснить, есть ли какая-то связь между событиями, которые сегодня состоялись в Харькове" и расследованием дела Вороненкова.

"Пока не можем сказать, что есть какая-то связь", - отметила Максимец.

Напомним, в пятницу, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва. В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

Также на Цензор.НЕТ: Один из стрелков в Харькове взорвал гранату и погиб во время преследования полицейскими, - источник. ВИДЕО

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина. Вдова Вороненкова Мария Максакова, которая ранее была замужем за Тюриным, утверждает, что тот не имеет никакого отношения к убийству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, "Глок" и "Узи". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3156038
 
   
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А в паРаше двадцатилетний военный типичный "Великоросс - руцкий" Шамсутдинов Р. открыл огонь по своим сослуживцам. Во время пересменки в комплексе военной подготовки этот срочник внезапно начал стрельбу на поражение по своим сослуживцам. Солдат целился военнослужащим прямо в голову, стрелял он и то тем, кто лежал на полу, добивая бойцов контрольными выстрелами. В результате семь человек погибли на месте, один умер в больнице, двое находятся на операционном столе с огнестрельными ранениями туловища и конечностей....Интересно а карточку ПС.."Правого Сектора "при нём ещё не нашли ? Такой оказался неожиданный нам союзник, замочил кацапов вояк в Забайкалье а они могли быть и на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса,. А тогда их как врагов захватчиков мочить надо было бы нам.
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Если бы это сделал не он, это бы сделали солдаты НАТО.
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на видео сразу тайсон атаковал киллера а потом киллер атаковал тайсона ...они знакомы что это за киллер на которого нападают с волынами терпилами а он в попыхах ищет в машине оружие
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Убитый в перестрелке в Харькове Владимир Борох не надавал ценных показаний по делу Вороненкова, - прокуратура\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Верим шо не надавал. А як же?
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Надавал. Вот взял і всєм надавал)

Вже виправили, а от для Скорботи ще один перл буде)
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Он был не ценный, так шушера. Но участвовать в перестрелках хотел продолжать. Видимо был очень порядочным и законопослушным человеком.
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Он был сыном тренера по л.атлетике бороха - друга физкультурника Чайки...
sic transit gloria mundi
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По жопє мона надавать, а показанія - дать, прохфєсора)))переходьте на вкраїнську, малята!
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Банду жиліна проріджують... Ще один у Вєтєрку повечеряв.
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Чим більше рузьгємірців здохне тим краще.
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гепины соколы, епта... Еще со времен побоища на Клочковской в мае 2009 Убитий у перестрілці в Харкові Володимир Борох не надавав цінних свідчень у справі Вороненкова, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7509
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Какие-то гранаты у нас взрываются, мягко говоря- странные, вам не кажется? При этом- в умелых, натренированных руках! А можэ там во взрывателях дело? А шо, история знает примеры: в 1936, во время Гражданской войны в Испании, Абвер прокрутил знатную операцию. Через третьи руки, республиканцам была поставлена партия гранат, но со взрывателями мгновенного действия. Там отсутствовал замедлитель. Выдергиваешь чеку... и ты уже на небесах. Ну и рядом с тобой- тоже. А тут, вполне вероятно, при отпускании рычага предохранительного...
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вот новый видос есть ближе и качественееОдин погиб на месте: появилось видео перестрелки на Клочковской
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=m_By-OOhLFE
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