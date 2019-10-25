 Убитый в перестрелке в Харькове Владимир Борох не предоставлял ценных показаний по делу Вороненкова, - прокуратура

Об этом сообщила в комментарии Цензор.НЕТ пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Он был знаком с одним из подозреваемых, который сейчас находится на скамье подсудимых по обвинению в убийстве Дениса Вороненкова. Кроме того, он даже задерживался одновременно с ним, однако в ходе следствия не было добыто доказательств для предъявления ему обвинения в совершении этого преступления. Он имел статус свидетеля. Никакой ценной информации для следствия по убийству Вороненкова он не предоставил", - рассказала Максимец.

По ее словам, прокуратура планирует сотрудничать с правоохранителями Харькова "для того, чтобы выяснить, есть ли какая-то связь между событиями, которые сегодня состоялись в Харькове" и расследованием дела Вороненкова.

"Пока не можем сказать, что есть какая-то связь", - отметила Максимец.

Напомним, в пятницу, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва. В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

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Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина. Вдова Вороненкова Мария Максакова, которая ранее была замужем за Тюриным, утверждает, что тот не имеет никакого отношения к убийству.

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