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 Политика Украины, Общество
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Все про:Портнов (462) Чорновол Татьяна (508) ГБР (659) Богдан Андрей (199)

 ГБР не регистрировало производство против Богдана и Портнова по заявлению Чорновол из-за отсутствия обстоятельств

Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не осуществляет досудебное расследование покушения на растрату средств государственного бюджета страны в размере более 3 млрд гривен заместителем Министра Кабинета Министров Украины Андреем Богдан и руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андреем Портновым в 2012 и 2013 годах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее заявление Татьяна Чорновол передала директору Государственного бюро расследований Роману трубе во время брифинга 9 октября.

"При этом в заявлении не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", - подчеркивают в ГБР.

В то же время сообщается, что в случае несогласия с невнесением по заявлению Чорновол сведений в ЕРДР, она имеет право обратиться в суд.

Смотрите также: "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардеп Чорновол сообщила главе ГБР Трубе о его преступлении, за которое грозит 3 года тюрьмы. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3156036
 
 
 Топ комментарии
 
Главное шо Портнов у тебя не проблема винторогий сепарок Денис Юхименко 7e3a3625
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Оййопт...читать тошнит...гбр...труба!
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Чорновол еще в дурке не сидит? Странно.. ей только там и место)
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Оййопт...читать тошнит...гбр...труба!
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Бред сумасшедшей, которое Черновол называет заявлением не для прокуратуры, а для психиатров.
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Окацапелому петренко, кончно, разве такое может понравиться?
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Читать надо само заявление, а не размахивать старой справкой (возможно фальшивой) Таньки. Так вот в заявлении о совершении преступления ничего параноидального нет. Одни факты. Но кто ж теперь тронет врагов Украины.
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Сёма, ви таки разговариваити с очинь сильным акентам Сёма... и когда ви что-то говорите, хочицца шобы ви таки замолчали свой рот, бо не дай бог скажите ищё чивото Сёма...
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Та що и сема петренко - ЗЕБІЛ кажеш ?? А ті заяви портняжки , що труба зареестрував проти Пороха - це не " бред сивой кобіли " ???
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На выборы надо не просто ходить , а и думать головой . Если в ней есть мозги .
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Глядя на бабло
Не заметил я
Что кто-то,
Копает под меня...

И раздался вопль деньком,
Подкупил вас дураков,
Ну так, походу Рябожопка..
(чет нет настроения стихоплетничать то, но всех бы посадить нуна(молится от раскрашенных досок)))
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Да Кто ж их посадить??? они же Памятники!
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Чорновол еще в дурке не сидит? Странно.. ей только там и место)
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Главное шо Портнов у тебя не проблема винторогий сепарок Денис Юхименко 7e3a3625
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Винторого утырка ты в зеркале видишь. Потеряйся))
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В спам, животное.
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Сам теряйся сепар . Уже все поняли что у вас сепарни только Порошенко проблема, и в тоже время вся сепарня у вас в почёте. Против Портнова ты козломордый почему то не выступаешь.
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шизоид танька чоновол вообще поехала, после задержания плешивого чма,
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после задержания плешивого чма,

А шо твоего ***** задержали винторогий ??
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Так у ЗЕбилов эти сепары бандюки это свои парни, другое дело Порошенко. ВОт бы ЗЕбилятни набежало на уголовное дело против Порошенко. А Портнов и Багдан по понятиям ЗЕбилов малороссов - правильные ребята.
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Порохобот скажи мне за каденцию Порошенко - Луценко хоть одного топ-чиновника времен Януковича, Тимошенко и т.д. посадили???? А дааааааааа заочное решение по Януковичу. ГБР не регистрировало производство против Богдана и Портнова по заявлению Чорновол из-за отсутствия обстоятельств - Цензор.НЕТ 2064
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тобто усьо просто: писати можна онлі на пєцю(чим більше тим краще), причому чим ідіотське подання тим суперовіше! можна на кличка, парубія, і тд. от на святих та кошерних зелених поросят зась!
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Ну так конец эпохи олигархата, зробимо их разом.
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Зря труба так подставляется. Ублюдок портнов слиняет если что-ему не привыкать. А трубе может быть труба.
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Чорновол до Портнова в частині юридичній грамотності дуже далеко
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Ну как братан Труба посадит братана портнова ну наивные А если серьезно сажать надо и трубу и портнова ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин - Цензор.НЕТ 5416
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тобиш у него есть свидетельства что порох ездил на мальдивы за гос средства? мудак редкостный
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а те, щомурло-портнов штампує наклепи на Пороха, які ДБР реєструє миттєво,- там є "обстоятєльства"??? Гниди, вже Панамське правосуддя цього виродка портнова звинувачує в дачі неправдивих свідчень і залучає до кримінального провадження. а ви риєте відпочинок Пороха за власні кошти....Відроддня зєлєбєніне! НЕ відкривають справи проти реальних злочинців, а неугодних бєні, тягають по допитах...Якесь "зазеркалля" по відношенню до розвинених країн...Сомалі....
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Ну бабло бени отрабатывать надо а ты что думал это тебе не порох бабло вкладывал в оборону страны ясное дело в пределах разумного а некоторые зарабатывали непристойными местами игрой на рояле и деньги выводили с привата в офшоры ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин - Цензор.НЕТ 4832
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Все Трубе труба , как он посмел Йёкнутой Таньки маляву не взять ?Она икона для ЦН ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин - Цензор.НЕТ 5833
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Улыбнитесь ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин - Цензор.НЕТ 2729









M:ara

@Lotyzg

Жду первое избиение маршрутчиком, человека который передаст за проезд 1000 грн
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