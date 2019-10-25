 ГБР не регистрировало производство против Богдана и Портнова по заявлению Чорновол из-за отсутствия обстоятельств

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее заявление Татьяна Чорновол передала директору Государственного бюро расследований Роману трубе во время брифинга 9 октября.

"При этом в заявлении не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", - подчеркивают в ГБР.

В то же время сообщается, что в случае несогласия с невнесением по заявлению Чорновол сведений в ЕРДР, она имеет право обратиться в суд.

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