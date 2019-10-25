 ГБР не регистрировало производство против Богдана и Портнова по заявлению Чорновол из-за отсутствия обстоятельств

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что соответствующее заявление Татьяна Чорновол передала директору Государственного бюро расследований Роману трубе во время брифинга 9 октября.
"При этом в заявлении не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", - подчеркивают в ГБР.
В то же время сообщается, что в случае несогласия с невнесением по заявлению Чорновол сведений в ЕРДР, она имеет право обратиться в суд.
Не заметил я
Что кто-то,
Копает под меня...
И раздался вопль деньком,
Подкупил вас дураков,
Ну так, походу Рябожопка..
(чет нет настроения стихоплетничать то, но всех бы посадить нуна(молится от раскрашенных досок)))
А шо твоего ***** задержали винторогий ??
M:ara
@Lotyzg
Жду первое избиение маршрутчиком, человека который передаст за проезд 1000 грн