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Все про:Киев (18107) дифтерия (19)

 У заболевшего в Киеве мальчика - нетоксикогенная форма дифтерии, ему даже не стали вводить сыворотку, - врачи

9-летний киевский школьник, заболевший дифтерией, находится в удовлетворительном состоянии. Его семью и одноклассников обследовали.

Об этом рассказал на брифинге директор коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева" Юрий Смищук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В семье трое детей, они учатся в школе. Я скажу, что 16 октября ребенок в школу уже не ходил, контакты там были ограничены, тем не менее дети все осмотрены, взяты мазки, обследована вся семья. Нынешнее состояние ребенка — удовлетворительное", - рассказал Смищук.

По его словам, у больного мальчика нетоксигенная форма дифтерии, поэтому ему сыворотку не вводили.

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"Ребенок заболел 16 октября, к нашим врачам мама обратилась 18-го. Врач-педиатр действовала в соответствии с приказами, протоколами медицинского лечения. Осмотрела, назначила лечение, взяла мазок, направила его на исследование. 22 октября мы получили от лаборатории исследования, мазки обнаружили бактерии дифтерии. Были заключения, что это нетоксигенная форма дифтерии. Но мы работаем на опережение, на предотвращение осложнений, и ребенок был направлен в стационар", - отметил врач.

В то же время заместитель начальника управления – начальник отдела общего среднего образования управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования Департамента образования и науки Елена Батечко сообщила, что в классе, где учится мальчик, были обследованы все дети.

"Сегодня были обследованы все дети класса, в котором учится ребенок. И сейчас проходят обследование дети 1-4 классов - все дети, родители которых пожелали пройти такое обследование", - сообщила она.

В четверг, 24 октября Минздрав подтвердил случай дифтерии у 9-летнего киевского школьника. Мальчик не был вакцинирован.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156032
 
   
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Сказал. что это полезная дифтерия была.
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На этот раз в игре родителей в рулетку на жизнь сына, им повезло. Но игра продолжается.
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а то, что он и семья могли носить инактивированную инфекцию и и пацана на фоне простуды/гриппа/ОРВИ просел иммунитет и инфекция развилась - вы не допускаете?
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Ну вот в случае с тубиком, ваша первая версия же будет падение иммунитета у заболевшего а лишь потом отсутствие БЦЖ, так почему с дифтерией по другому?
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модер цензора у вас что руки от новостей в Харькове трясутся ?
смотрите что вы написали Исаев или Исаков а может Исаев
25.10.19 14:41
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