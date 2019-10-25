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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2914) Нидерланды (868) Южный поток (200) Витренко Юрий (65)

 Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие "Газпрому" акции "Южного потока", - Витренко

Окружной суд Амстердама 23 октября 2019 года арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport BV), который отвечает за строительство и управление "Турецким потоком"

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", - написал Витренко.

Напоминаем, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАК "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" иск на $11 млрд, - Витренко

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Великобритании принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие Газпрому акции Южного потока, - Витренко 01

Читайте: Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд

Источник: https://censor.net.ua/n3156027
 
   
 Топ комментарии
 
Очень неплохо! Схвалюю! Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие "Газпрому" акции "Южного потока", - Витренко - Цензор.НЕТ 1828
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На балалайке лопнула струна Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие "Газпрому" акции "Южного потока", - Витренко - Цензор.НЕТ 2743
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не везет кацапской конторе в гейропе, каждый день в минус и минус, скрепы аж трещать а жрать то хочется и трахтенберг с хуйлом по долларам тоскують.
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Важко вирвати українську копійчину із мокшанських лап.
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Мифические 2,5 миллиарда долларов за которые мама Коболева получила 40 миллионов долларов. Ценой потери 4 миллиардов долларов в год от утери транзита газа плюс обесценивание ГТС, которую 10 лет назад оценивали в сотни миллиардов долларов. Плюс потеря статуса основного транзитера газа в ЕС.
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не везет кацапской конторе в гейропе, каждый день в минус и минус, скрепы аж трещать а жрать то хочется и трахтенберг с ****** по долларам тоскують.
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Да вообще караул
Экспорт природного газа по трубопроводам в 2018 г. составил 220,6 млрд куб. м (рост на 3,7% или 7,8 млрд куб. м к 2017 г.). ...был направлен в основном в Германию (55,8 млрд куб. м), Турцию (24 млрд куб. м), Белоруссию (20,3 млрд куб. м), Италию (18,1 млрд куб. м), Великобританию (14,2 млрд куб. м, реально туда идет небольшая часть), Францию (13 млрд куб. м), Казахстан (11,3 млрд куб. м) и Австрию (10,6 млрд куб. м, часть уходит в другие страны).
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Неплохо, но трубу уже начали заполнять газом и это не изменить, хоть 200% акций арестуй...
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питання в тому, що акції можуть виставити на торги і продати.
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до трубы аферистов ещё не добрались, вопрос времени, а каждый день удавочка на шее ***** затягивается все сильней.
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Нужно добраться, а уж потом нанести удар по заводам СПГ.
Экспорт сжиженного природного газа в 2018 г. составил 16,44 млн т (рост на 50% или 5,47 млн т к 2017 г.). ...был направлен в основном в Японию (7,84 млн т), Тайвань (2,74 млн т), Республику Корею (2,15 млн т), Францию (1,12 млн т), Нидерланды (1,04 млн т, фактически, скорее всего, в другие страны) и Китай (0,68 млн т).
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и тот окружной и этот окружной, а какая разница
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Видать, опять коболев мамочке деньжат отправит !!!
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Такие вопросы решаются на уровне международном в корне.Корни же ведут к неправомерному распределению активов при распаде совка,где 1/4 часть всего принадлежала украинскому народу.Теперь только суды,как между "Нафтогазом" и "Газпромом",занимающие мелкий местечковый уровень,ведь суды Европы завалены делами о воровстве газа из труб барыгами Украины и Европа даже агрессора вернула в Совет Европы,ссылаясь на "защиту населения раши".А защита населения Украины выходит противозаконна?Но так ли она противозаконна,если даже выход -это прежде всего-деньги.Вот и с распадом совка-мордор оккупировал всё тогда и агрессивную политику продолжает сейчас.Так что,радоваться мелким победам украинскому народу не стоит-их кинули,как лохов,которые никакой выгоды от этого решения не получат.Поэтому такие вопросы нужно поднимать на высший межгосударственный уровень,ведь сегодня агрессор захватил Крым для Юж.Потока и часть угольного бассейна Донбаса,а завтра-3-я Мировая Война.Собирайтесь Кравчуки,Кучмы,Ющенки,Порохи и подавайте в суды на мордор за неправомочный "брекзит" мордора из совка.Или "кишка тонка" поработать на Украину,которую разграбили,дорвавшись до власти?
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