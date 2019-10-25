 Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие "Газпрому" акции "Южного потока", - Витренко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", - написал Витренко.
Напоминаем, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.
"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Великобритании принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.
Экспорт природного газа по трубопроводам в 2018 г. составил 220,6 млрд куб. м (рост на 3,7% или 7,8 млрд куб. м к 2017 г.). ...был направлен в основном в Германию (55,8 млрд куб. м), Турцию (24 млрд куб. м), Белоруссию (20,3 млрд куб. м), Италию (18,1 млрд куб. м), Великобританию (14,2 млрд куб. м, реально туда идет небольшая часть), Францию (13 млрд куб. м), Казахстан (11,3 млрд куб. м) и Австрию (10,6 млрд куб. м, часть уходит в другие страны).
Экспорт сжиженного природного газа в 2018 г. составил 16,44 млн т (рост на 50% или 5,47 млн т к 2017 г.). ...был направлен в основном в Японию (7,84 млн т), Тайвань (2,74 млн т), Республику Корею (2,15 млн т), Францию (1,12 млн т), Нидерланды (1,04 млн т, фактически, скорее всего, в другие страны) и Китай (0,68 млн т).