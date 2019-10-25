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 Политика Украины
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Все про:расследование (2591) Маркарова (78) Седлецкая (51)

 Главред "Схем" Седлецкая отреагировала на критику расследования о Маркаровой

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая отреагировала на критику расследования "Маневр Маркаровой" о министре финансов Оксане Маркаровой, которая, согласно материалам журналистов, перед банкротством "Актив-банка" вывела из него в свою фирму ценную недвижимость в историческом центре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Седлецкая отметила, что ожидала критики расследования, поскольку Маркарова имеет хорошую репутацию в политико-деловых кругах.

"Но похоже, наши критики не смотрели и не читали самого материала (а следовательно, руководствуются просто доверием к Маркаровой). Когда эмоции спадут, эти люди поймут, что они защищали хитрую финансовую схему", - отметила редактор.

Она отреагировала на ряд упреков от критиков расследование.

В частности, Седлецкая объяснила почему эта тема возникла именно сейчас.

"Несмотря на то, что в основе расследования лежит событие 2014 года, - эта история вполне актуальна и сегодня. Пострадавшие вкладчики "Актив-банка" все еще надеются, что им вернут их сбережения (вывод активов из банка задешево накануне банкротства негативно повлияло на его баланс и возможность вернуть вклады). К тому же, государственный (!) "Укрэксимбанк" до сих пор воюет в судах за свой залог (этот дом был гарантией, что Клюевы вернут свой кредит, но его не вернули). Ближайшее заседание назначено на 5 ноября, и мы их отслеживаем", - отметила журналистка.

Она также отреагировала на следующий комментарий журналиста Вахтанга Капиана: "Оксана, сочувствую, что тебе приходится в сотый раз все это объяснять".

Седлецкая отметила, что именно эта тема никогда не звучала в СМИ. "Раньше было только расследование о покупке Маркаровой "Актив-банка" в Клюевых. Но к публикации материала "Схем" публично не было известно, что накануне банкротства банка Маркарова вывела из него ценный актив - большой дом на Подоле - на свою фирму. Это для общества - новая информация", - написала она.

В ответ на упрек о том, нет ли журналистам больше о чем писать, Седлецкая опубликовала ряд расследований в отношении других чиновников, сделанных редакцией с начала сентября.

Журналистка также объяснила, какое отношение имеет к этой истории Вахтанг Кипиани и Музей прессы.

"Мы отдельно об этом не говорили в сюжете (сейчас думаю, наверное, зря) - но в доме, который по дешевке выбыл из баланса банка накануне банкротства сейчас разместился не только офис бизнеса мужа Маркаровой. Но и Музей-архив прессы Вахтанга Кипиани. На безвозмездной основе. Это - меценатство со стороны Маркаровой. Я с большим уважением отношусь к деятельности Вахтанга, но не ожидала, что для него не просто не будет иметь значение история помещения, в котором находится его архив, но он набросится на журналистов, которые опубликовали тревожные факты о недобросовестной истории передела этого имущества. Это очень печально", - отметила Седлецкая.

Редактор "Схем" отметила, что каждое их "расследование может быть кому-то ситуативно выгодным", однако влиять они на это не могут.

"Но публиковать или нет - всегда выбор прост, потому что не замалчивать же из-за этого общественно важные факты?", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маркарова опровергает расследование "Схем" о наличии у нее элитной недвижимости на киевском Подоле

В ответ на возражение Маркаровой причастности к купли-продажи здания на Подоле, Седлецкая сказала:

"Мы переписывались с министром, впоследствии брали у нее интервью, большая часть которого попала в эфир. Если вы посмотрите материал - вы увидите, что ее аргументы не выдерживают никакой критики. Она просто говорит на черное - белое. Маркарова говорит, что банк продавал здание, когда она 1) уже не была владелицей банка, 2) уже не была владелицей фирмы-покупателя. - Это не так. Выписки из реестра юридических лиц, взятые на конкретную дату, доказывают обратное".

Напомним, 24 октября журналисты опубликовали расследование о том, как будущий министр финансов Оксана Маркарова в 2014 году перед банкротством "Актив-банка" вывела из него на свою фирму ценную недвижимость в историческом центре Киева. Маркарова отрицает обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3156025
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо "Схемам" за то что они обличают этих упырей.
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Вау, круто!
Гонтарева виновата в том, что Маркарова спи***ла здание.
Не, ну если сама Гонтарева, то это конечно все меняет - Маркарова просто вынуждена была это сделать, а то?...
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барыги зеленые - отобрать ,а ее в тюрьму
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Спасибо "Схемам" за то что они обличают этих упырей.
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барыги зеленые - отобрать ,а ее в тюрьму
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Так в Украине, это уже даже не "схема".
Когда несколько лет назад посыпались банки (не без посильной помощи некой главы НБУ), многие крупные вкладчики, неожиданно прекращали сотрудничество с будущим банкротом.
"Добрый совет" (за который в США или Европе, советчик сел бы лет на 10-15), не более того...

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Вау, круто!
Гонтарева виновата в том, что Маркарова спи***ла здание.
Не, ну если сама Гонтарева, то это конечно все меняет - Маркарова просто вынуждена была это сделать, а то?...
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Ну поддержи овациями "главу НБ столетия/тысячелетия".
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мадам седлецкая , вы уже столько раз обложались со своими заказными материалами , что как то все не верится . хотя хочется верить . сч что то будет присходить ,заказ уже выполнен ,ждем и вычисляем кто это заказал .
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вот не понятно. Значит про Порошенко что он видите ли на Мальдивы полетел с семьей за свои деньги - это ок, а про выведение дома - это позор.

Странно.

Надо было Кипиани еще тогда встревать
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зашли на курофэрму и захотели найти там честнуюутку??

нэту там уток

там курыыы.
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на нашому елітному, урядовому небосхилі взагалі то хоч є нормальні люди?
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лавред "Схем" Седлецкая отреагировала на критику расследования о Маркаровой" - стыдно за Вахтанга Кипиани, что он прикрывает аферистку, а Наталка Седлецкая молодец, смелый, честный патриот Украины.
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Маркаровой лучше помолчать следуя совету амереканских копов при аресте. Для полного букета кого то в правительстве еще не хватает... А еще они строили планы и кого то расмешили.
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"Схемы",Бигус-инфо,да и ваааще все журналисты,которые коррупционные схемы выкрывают-МОЛОТКИ.
Юра Бутусов и Цензор у вас есть еще к чему стремиться.Я понимаю конечно,что Юра у нас спец по военной части.Но в последнее время как то слабенько на Цензоре дела идут.Вот например прочел сегодня материал:"Чому Міноборони обирає МАЗи замість КрАЗів?":"http://specmachinery.com.ua/ua/news/military/3968-chomu-minoborony-obyraie-mazy-zamist-kraziv
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Як відомо, автомобілі «Богдан» складають на черкаському заводі з машинокомплектів, перш за все, білоруського підприємства «БелАвтоМАЗ», використовуються 9,7-літрові дизельні двигуни Weichai Power і коробки передач Fast Gear. До речі, саме з цими агрегатами першими поставлені на озброєння ЗСУ автомобілі КрАЗ, а вже потім із аналогічними протоколами - автомобілі «Богдан». Якщо проаналізувати лінійку автомобілів «Богдан-МАЗ», то виявиться, що у Богдана-5316 є аналог - КрАЗ-5233, Богдану-6317 відповідає КрАЗ-6322. До речі, із загального переліку закуплених для ЗСУ МАЗів немає таких моделей, щоб на сьогодні не виготовлялися б на «АвтоКрАЗі».
Але замість того, щоб формувати незалежність української армії на основі власної техніки, Міноборони чомусь віддає перевагу МАЗам, які на 80% комплектуються за участю російської сировини та матеріалів, цим самим економічно підтримуючи країну-агресора. На «АвтоКрАЗі» повністю відмовилися від комплектуючих із Росії ще у 2014 році і перейшли на нові стандарти. Той об'єм постачання двигунів, який щомісяця замовлявся «КрАЗом» на ЯМЗ, сьогодні підприємству без проблем компенсувала компанія Weichai Power. Електрообладнання КрАЗ закуповує в Польщі, Білорусії, підшипники - Польщі, Туреччині, Індії, метизну продукцію освоїли в Кривому Розі, листовий прокат - у Польщі, Чехії, Запоріжсталь перекриває поставки Новолипецького меткомбінату. І це далеко не повний перелік рівноцінної заміни російських на альтернативних постачальників.
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Хто при владі, усі одним міром змащені. Хронічні клептомани. Хвороба передається у спадок від чиновника до чиновника і ще є генетичною.
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КрАЗи значно перевершують автомобілі МАЗ-Богдан та й іншу аналогічну техніку у прохідності, що кожного разу доводять навчання, тренування та випробовування військовими, як на полігонах, так і у реальних умовах. Ніша спеціальної техніки КрАЗ - робота в найважчих умовах, рівних йому у подоланні бездоріжжя ніколи не було. Плюсом до високої прохідності є капотна компоновка КрАЗу - це 1,5 метрів життя, як заслужено називають її військові різних поколінь у різних країнах. Тобто, в нашій країні є вітчизняна техніка, яка не потребує заміни іноземною.

Чому ж прослідковується дискримінація «АвтоКрАЗу»? Що заважає оснащенню наших військовиків автотехнікою вітчизняного виробника? Адже це не тільки престижно, а й вигідно для економіки держави, бо з'являються нові робочі місця, нові замовлення для підприємств-суміжників, зростає відсоток локалізації виробництва, збільшується обсяг надходжень до бюджетів різних рівнів. Наприклад, у 2018 році відрахування до держбюджету становили близько 121 млн грн; до міського бюджету - майже 60 млн грн.
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Так у меня возникает логичный вопрос.Почему мы продолжаем покупать военную технику,которая на 80% состоит из комплектующих страны агрессора?У меня этот вопрос возник,а вот у Цензора с Бутусовым-бэз пытань.Странно как то.
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За то Цензор всю эту неделю "слезы льет рекой" за хибару Леркину,что сгорела.Хотя Лерка страховку за нее получила.А вот то,что запчасти на Пэцины Мазы-Богданы у кацапов заказывать придется,хоть и через посредников в лице Бацьки,то такэ,то не интересно.
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Еще Маркарова пользуется инсайдерской информацией. Ейный муж закупил ОВГЗ под 18%. Которые она выпускает. Явный конфликт интересов, в США села бы надолго
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Государство гниет с головы! И пока не отсечем эту гнилую голову, они все будути путать государственные деньги и свой кошелек!
Молодцы Схемы что это кубло "честных проффесионалов - голубых воришек" постоянно беспокоит!
Главред "Схем" Седлецька відреагувала на критику розслідування про Маркарову - Цензор.НЕТ 9961

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