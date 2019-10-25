 В Киеве в течение этого отопительного сезона тарифы повышать не будут, - КГГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В течение текущего отопительного сезона киевляне будут рассчитываться за отопление и горячую воду по привычным тарифам. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать указанные тарифы. Кроме того, городские власти будут расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят уменьшить стоимость этих услуг", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Отмечается, что сдерживать стоимость планируют за счет повышения энергоэффективности, как на уровне отдельных жилых домов, так и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города.

"Например, только путем организационных мероприятий мы за полгода уменьшили теплопотери на сетях на 2%. Бесспорно, этот показатель значительно возрастет после завершения ремонтной кампании. Ведь с мая мы уже заменили 100 км сетей. В работе еще 30 км. Это, безусловно, положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании "Киевтеплоэнерго", - отметил Пантелеев.

Напомним, сегодня в Киеве стартовал отопительный сезон. Подключение к отоплению всех жилых домов Киева планируется в течение 10 дней.

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