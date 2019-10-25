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 Киевские новости, Общество
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 В Киеве в течение этого отопительного сезона тарифы повышать не будут, - КГГА

"Киевтеплоэнерго" в течение этого отопительного сезона повышать тарифы на отопление и горячую воду не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В течение текущего отопительного сезона киевляне будут рассчитываться за отопление и горячую воду по привычным тарифам. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать указанные тарифы. Кроме того, городские власти будут расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят уменьшить стоимость этих услуг", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Отмечается, что сдерживать стоимость планируют за счет повышения энергоэффективности, как на уровне отдельных жилых домов, так и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города.

"Например, только путем организационных мероприятий мы за полгода уменьшили теплопотери на сетях на 2%. Бесспорно, этот показатель значительно возрастет после завершения ремонтной кампании. Ведь с мая мы уже заменили 100 км сетей. В работе еще 30 км. Это, безусловно, положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании "Киевтеплоэнерго", - отметил Пантелеев.

Напомним, сегодня в Киеве стартовал отопительный сезон. Подключение к отоплению всех жилых домов Киева планируется в течение 10 дней.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156019
 
 
 Топ комментарии
 
Когда же эта зрада закончится?!
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Это как?... "завышенные в три раза злочинной владой попередников" тарифы снижать не будут? Будут наживаться и дальше на "зубожілому населенні"?.... У Києві впродовж цього опалювального сезону тарифи не підвищуватимуть, - КМДА - Цензор.НЕТ 2149
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По привычным? Подсвинки из Киевкнессета издеваются шоле?
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Ха-ха-ха! Вообще то зелохи ожидали понижение тарифов. Значит не судьба...
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Причем с нетерпением! Каждый раз радуясь очередному повышению
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Роттердама плюс уже нет, а тарифы не упали. Почему?
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Кому снизили? Бене? Ты хотя бы заголовок статьи прочитал?
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я ответил на твой тупой высер на счёт понижения.при барыге был 8500,сейчас 6250
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идиот!!!! он в Европе подешевел, поэтому и у нас! А тепло из этого газа делают!!! Почему тепло не дешевеет?????
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При Пете сейчас минимум 12 стоил бы, ему по хрену та Европа.
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Тут тебе уже ответили. Я хочу только добавить , что тепло это вообще побочный продукт на наших ТЭЦ. Оно должно было по любому подешеветь.
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та мы уже вас выучили фуфлометов - значить даю 1500% что будут... Кого вы ипете? Себя ?
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Это как?... "завышенные в три раза злочинной владой попередников" тарифы снижать не будут? Будут наживаться и дальше на "зубожілому населенні"?.... У Києві впродовж цього опалювального сезону тарифи не підвищуватимуть, - КМДА - Цензор.НЕТ 2149
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То есть? А в остальных городах будут повышать? На это нам тонко намекают? 3600 гривен в месяц еще мало? За трехкомнатну. квартиру (с балконом и лоджией, коридором и санузлами, в которых по факту нет никаких радиаторов)). Как они считают... Откуда берут тарифы... И сколько это всё может продолжаться...
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Повысьте пожалуйста до 12 грн за куб всем, кто за Порошенко, они сильно этого хотят.
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меня заинтересовало - 12 гривен за куб чего?).
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Газа, если автономное отопление, или частный дом.
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Спасибо) А сейчас сколько стОит куб газа для указаных пользователей?)
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нафига уже врубили батареи , на улице теало и в квартире тоже, а квитанции горячие будут.
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