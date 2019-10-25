"Солдат-срочник армии РФ застрелил 8 сослуживцев в Забайкалье..."

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Стрельбу начал солдат срочной службы во время смены караула, он задержан. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения, их госпитализировали.
В Министерстве обороны РФ заявили, что солдат мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва, вызванного личными причинами.
ЖдёмС!
В/ч 54160 (РТБ) ЗАТО Горный
Мир стал чище
Меткий татарин - который не любит русню...
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Какая из этих двух стран, на ваш взгляд, внесла более весомый вклад в победу над гитлеровской Германией?
27%СССР
73%США
Слышно как рвутся ватные пуканы по всей Канаде!
Зробив з 8 поганих кацапів 8 хороших кацапів.
Но там обошлось 2-3 раненными. А потом двое что были поближе- кинулись на него в кусты. И там был бой будь здоров. Одному он коленку что ли сломал. Он хромал. Они выступали по ТВ. Здоровые- такого медвежьего типа. Из тех что свою силу не показывают- а наоборот скрывают. Ведущий спрашивает: - "Расскажите- как вам удалось его обезвредить". А главный герой отвечает: - "Я об этом не думал- забыл обо всём. Я его не обезвреживал- я дрался за собственную жизнь".
Ну и их не выставляли героями- а наоборот- это же позор. Их вид выражал досаду, и был довольно унылый.
Пошел К ёханой Матери за КОНЬЯКОМ.
Предлагаем обменять героя на Медведчука😂😂😂
Требую продолжения банкета!
пороблэно
Мне как-то пришлось быть в Монгольской народной
она относится к ЗабВО
С тех пор я точно знаю
что о Советской армии рассказывают те, кто не имел соблазнов
Жизнь армейского начальства была сложной
примерно 20 числа дележ бичиков (талоны на товары повышенного спроса)
30 числа получение бичиков и их обмен, если таких тряпок уже 5
10 числа отоваривание бичиков и обмен тряпками
20 числа дележ бичиков
Стрелялись каждый день, но запомнилось два случая
Боец написал рапорт, что его обижают, приложил список
Командир положил его в сейф и забыл. Нужно было разбираться с бичиками.
Боец взял автомат, взял список
пошел в курилку, там пятеро, двое из списка, раз и нет 2-х и двух зацепил
Вышел на крыльцо
там группа . 3-е из списка. Тоже кого-то зацепил
Потом извинялся перед теми кого не было в списке. Мол автомат повело.
Второй расстрелял, кажется 18 человек, в Чойре
ему перебили ноги и он был в госпитале
везут его сестрички на качалке, а он одну хвать за жо...
Майор кулаком ему по морде
и попал солдатик к моей жене в стоматологию с перебитой в двух местах челюстью