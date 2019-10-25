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 Происшествия, За рубежом
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Все про:армия РФ (5811) Россия (74123) стрельба (2526) военнослужащие (4338)

 Солдат-срочник армии РФ застрелил 8 сослуживцев в Забайкалье

Военнослужащий в Забайкальском крае РФ открыл огонь по сослуживцам в военной части в поселке Горный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Стрельбу начал солдат срочной службы во время смены караула, он задержан. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения, их госпитализировали. 

Смотрите: Огневая подготовка военной полиции РФ: "Долбо#б, считать научись до трех, сука!". ВИДЕО

В Министерстве обороны РФ заявили, что солдат мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва, вызванного личными причинами.

Источник: https://censor.net.ua/n3156018
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы он этого не сделал...
- то это сделали бы солдаты НАТО!
Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі - Цензор.НЕТ 8792
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Об украинском следе,казламордные ещё не заявляли?
ЖдёмС!
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очередной православный раб сьехал с петель и пошел крошить доминирующих в их армии хачей. Рузкие, сдавайтесь нам - у нас тепло, сытно и мы знаем как двухсотить их еще со времен "штурмов" ЖАПА в мае 2014 года)))
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Даёшь больше и качественных нервных срывов в армии Рассеи! ))
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Рискну предположить что это был резидент НАТО.
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Герой. Нехай йому Аваков наградний ствол вишле.
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краще мг 42 і багато набоїв , хлопчик має здібності , цьому требя сприяти
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Чистокровный русский Рамиль Шамсутдинов
В/ч 54160 (РТБ) ЗАТО Горный
Мир стал чище
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половина обосРахи такие и чем дальше, тем больше...

Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі - Цензор.НЕТ 901
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Ну что по этому поводу можно сказать?
Меткий татарин - который не любит русню...

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Ми повинні як один з методів гібридної війни застосовувати натравлювання та розятрювання міжнаціональної ворожнечі в стані кацапів. ********* має бути зруйновано.
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Сейчас окажется что он Чеченец, ивинятся и отпустят
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Уже сказали он татарин - Рамиль Шамсутдинов...
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Nasha Canada - Наша Канада створює опитування.
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Какая из этих двух стран, на ваш взгляд, внесла более весомый вклад в победу над гитлеровской Германией?

27%СССР

73%США
Слышно как рвутся ватные пуканы по всей Канаде!
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По-моему, тут ещё и половая причина не исключена. Он мог их счесть не пригодными к размножению.
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Молодець хлопець.
Зробив з 8 поганих кацапів 8 хороших кацапів.
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З почином.Щоб вони там одне одного перестріляли і не лізли в Україну.
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Маловато как-то.... 30 патронов - 8 трупов... Следующий нервный, надеюсь, более меткий будет
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Скільки було в караулі, стільки і поклав
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ВОзможно там на смене караула физически больше никого не было. АТо настрелял бы ещё)
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В США кстати когда-то был подобный случай. Солдат пытался расстрелять сослуживцев на линейке. Они вечером построились- а он спрятался напротив в кустах- и открыл огонь чуть ли не из пулемёта.

Но там обошлось 2-3 раненными. А потом двое что были поближе- кинулись на него в кусты. И там был бой будь здоров. Одному он коленку что ли сломал. Он хромал. Они выступали по ТВ. Здоровые- такого медвежьего типа. Из тех что свою силу не показывают- а наоборот скрывают. Ведущий спрашивает: - "Расскажите- как вам удалось его обезвредить". А главный герой отвечает: - "Я об этом не думал- забыл обо всём. Я его не обезвреживал- я дрался за собственную жизнь".

Ну и их не выставляли героями- а наоборот- это же позор. Их вид выражал досаду, и был довольно унылый.
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Отета Вчер!!! Отета Пятница!!! Отета Я понимаю конец рабочей недели!!! Праздник!
Пошел К ёханой Матери за КОНЬЯКОМ. Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі - Цензор.НЕТ 2075 Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі - Цензор.НЕТ 380
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Хорошо но не очень...Будем надеяца что следующий такой солдат будет служить в ракетных войсках и даст хороший залп Смерча по Масквабаду.
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Солдат-срочник армии РФ застрелил 8 сослуживцев в Забайкалье/

Предлагаем обменять героя на Медведчука😂😂😂
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"Солдат-срочник армии РФ застрелил 8 сослуживцев в Забайкалье..."
Требую продолжения банкета!
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Цей хлопець убив вісім російських солдатів:

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пухленький на дэвачка похож...кавказ таких любит
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- 8 рашистских ихтамнетов! и это ХОРОШО!!!))))
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к сожалению 8 фашистов это не о чём .. там ещё 140 млн. в наличии имеются ...
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Там в Забайкалье
пороблэно
Мне как-то пришлось быть в Монгольской народной
она относится к ЗабВО
С тех пор я точно знаю
что о Советской армии рассказывают те, кто не имел соблазнов
Жизнь армейского начальства была сложной
примерно 20 числа дележ бичиков (талоны на товары повышенного спроса)
30 числа получение бичиков и их обмен, если таких тряпок уже 5
10 числа отоваривание бичиков и обмен тряпками

20 числа дележ бичиков

Стрелялись каждый день, но запомнилось два случая
Боец написал рапорт, что его обижают, приложил список
Командир положил его в сейф и забыл. Нужно было разбираться с бичиками.
Боец взял автомат, взял список
пошел в курилку, там пятеро, двое из списка, раз и нет 2-х и двух зацепил
Вышел на крыльцо
там группа . 3-е из списка. Тоже кого-то зацепил
Потом извинялся перед теми кого не было в списке. Мол автомат повело.

Второй расстрелял, кажется 18 человек, в Чойре
ему перебили ноги и он был в госпитале
везут его сестрички на качалке, а он одну хвать за жо...
Майор кулаком ему по морде
и попал солдатик к моей жене в стоматологию с перебитой в двух местах челюстью
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