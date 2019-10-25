"Солдат-срочник армии РФ застрелил 8 сослуживцев в Забайкалье..."

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Стрельбу начал солдат срочной службы во время смены караула, он задержан. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения, их госпитализировали.

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В Министерстве обороны РФ заявили, что солдат мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва, вызванного личными причинами.