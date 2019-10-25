 Адвокаты ДТЭК по делу "Роттердам+" ходатайствуют о закрытии уголовного производства на основе судебной экспертизы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила адвокат группы "ДТЭК" Наталья Дригваль.
"При определении цены корректно включались такие факторы как: индекс АРI-2, стоимость транспортировки от портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в украинские порты, стоимость транспортировки угля с судна на склады украинских портов, стоимость транспортировки угля железнодорожным транспортом по территории Украины", - сказала адвокат, ссылаясь на экспертизу.
По словам Дригваль, судебный эксперт также подтвердил, что НКРЭКУ утверждением "Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" в 2016 году обеспечила прозрачность механизма формирования цен на электроэнергию.
"Принятие Порядка не привело к росту доходности угледобывающих предприятий и ТЭС Украины выше среднего уровня угольной и энергетической отрасли", – подчеркнула она на базе проведенной экспертизы.
Адвокат утверждает, что аналогичные результаты были получены следователями САП, однако не были включены в дело.
Полученные выводы, по мнению юриста, являются исчерпывающим основанием для закрытия уголовного производства.
Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.
8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"Принятие Порядка не привело к росту доходности угледобывающих предприятий и ТЭС Украины выше среднего уровня угольной и энергетической отрасли...
аналогичные результаты были получены следователями САП, однако не были включены в дело.»
самый простой вопрос к тем экспердам, сколько украинского угля было отправлено в Роттердам что потом Украинцы оплатили его доставку обратно?
сколько угля добывают амстердамские шахтеры?
цена в Роттердаме как индикативная цена и никто покупая уголь в ЮАР, Австралии не возит с перевалкой в Роттердаме
разность между заключенной сделкой на бирже и фактической ценной на момент выполнения обязательств есть премия получаемая одним из участников и убытком для другого
Попроси маму, хай вона тобі розтолкує, що таке «Роттердам+»
Бо позоришся.
Роттердам+ регулировал цену угля, которая включалась в себестоимость электроенергии для ПРОМЫШЛЕННЫХ потребителей. Никто ни из Роттердама, ни из Амстердама, ни из какого другого дама не должен был возить уголь.
уголь в Украине должен иметь цену " - " стоимость доставки на склад в Роттердаме
Роттердам+ включает стоимость угля на Роттердамской бирже+доставка из Роттердама в Украину.
Почитай сначала что-нибудь о Роттердам+.
Можешь прочитать для начала мой коммент выше.
Может брехня?
Натюрліх !
Когда на Майдан?
Какие эксперты?
Этой САПатке им. Огненного Леща сидит куча разаблачитилей, которых кроме СКАНДАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ничего не интересует...
И между прочим - правильно не интересует. Ведь их финансирование зависит не от раскрытия реальных дел, а от количества затеянных в прессе скандалов!
Тысячу лучшых следоватиелей на раскрытие Ужасного Преступления Крававого Порошенко - поезди на Мальдивы на 10 дней за собственный счёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Зебіли, ВИ це "сделали"
пока никто не смоК.... даже по равной цене...
так Хде убытки и Хто кому переплатил?
отказ от этой формулы привел К РОСТУ ЦЕНЫ на уголь в украине..)))
тупость зебилов поражает