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 Политика Украины, Экономика
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Все про:адвокат (1195) ДТЭК (102) Роттердам+ (47)

 Адвокаты ДТЭК по делу "Роттердам+" ходатайствуют о закрытии уголовного производства на основе судебной экспертизы

Сторона защиты по делу "Роттердам+" предоставила ходатайство о закрытии производства в связи с полученными выводами судебных экспертов, подтверждающими законность формулы, отсутствие экономического ущерба и убытков для потребителей электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила адвокат группы "ДТЭК" Наталья Дригваль.

"При определении цены корректно включались такие факторы как: индекс АРI-2, стоимость транспортировки от портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в украинские порты, стоимость транспортировки угля с судна на склады украинских портов, стоимость транспортировки угля железнодорожным транспортом по территории Украины", - сказала адвокат, ссылаясь на экспертизу.

По словам Дригваль, судебный эксперт также подтвердил, что НКРЭКУ утверждением "Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" в 2016 году обеспечила прозрачность механизма формирования цен на электроэнергию.

"Принятие Порядка не привело к росту доходности угледобывающих предприятий и ТЭС Украины выше среднего уровня угольной и энергетической отрасли", – подчеркнула она на базе проведенной экспертизы.

Адвокат утверждает, что аналогичные результаты были получены следователями САП, однако не были включены в дело.

Полученные выводы, по мнению юриста, являются исчерпывающим основанием для закрытия уголовного производства.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд снял арест с изъятых в НКРЭКУ компьютеров с доказательствами по делу "Роттердам+"

Источник: https://censor.net.ua/n3156013
 
   
 Топ комментарии
 
Нормально! А кто-то когда-то возил уголь из портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в украинские порты? Брендятина какая-то, а не экспертиза.
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З останнім найбільше не склалося)Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 5419
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Ажбігом.
"Принятие Порядка не привело к росту доходности угледобывающих предприятий и ТЭС Украины выше среднего уровня угольной и энергетической отрасли...
аналогичные результаты были получены следователями САП, однако не были включены в дело.»
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что должен быть " + " а не " - " ?
самый простой вопрос к тем экспердам, сколько украинского угля было отправлено в Роттердам что потом Украинцы оплатили его доставку обратно?
сколько угля добывают амстердамские шахтеры?
цена в Роттердаме как индикативная цена и никто покупая уголь в ЮАР, Австралии не возит с перевалкой в Роттердаме
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Сколько уток было отправлено в Пекин, чтобы их приготовили по-Пекински в Киеве?
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Сколько Нефти выкачали на манхеттене чтобы продавать его на нью-йоркской бирже?
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цена биржи и цена по которой продают нефть это ни одно и тоже,
разность между заключенной сделкой на бирже и фактической ценной на момент выполнения обязательств есть премия получаемая одним из участников и убытком для другого
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Так думаю і люди (так звані порохоботи) це й так знали. А зебілам доказати може лише телевізор. Самі розумієте, телевізору це не вигідно. Вірніше тому, у когоцей телевізор на службі. Бо у зебілів у головах може народитися крамольна думка:"а нафіга було Порошенка змінювати?"
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если экспердам подкинуть на пропитание
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Ахметка экскаватором золотишко грузит.Без шуму и пыли.
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Нормально! А кто-то когда-то возил уголь из портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в украинские порты? Брендятина какая-то, а не экспертиза.
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?
Попроси маму, хай вона тобі розтолкує, що таке «Роттердам+»
Бо позоришся.
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Типичный зелебобик.
Роттердам+ регулировал цену угля, которая включалась в себестоимость электроенергии для ПРОМЫШЛЕННЫХ потребителей. Никто ни из Роттердама, ни из Амстердама, ни из какого другого дама не должен был возить уголь.
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так никто из Украины не возил уголь в Роттердам и обратно что эти затраты включили в стоимость угля.
уголь в Украине должен иметь цену " - " стоимость доставки на склад в Роттердаме
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Читай матчасть.
Роттердам+ включает стоимость угля на Роттердамской бирже+доставка из Роттердама в Украину.
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Вкажіть ще які збитки понесла компанія, коли вугілля з портів Амстердама, Роттердама, Антверпена по дорозі з дамбвабве розсипалось.Источник: https://censor.net.ua/n3156013
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будьте так любезны, возьмите в вышеперчисленных портах выписку, сколько через них прошло уголька на Украину)))) ну так...для курам на смех
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То, что никакого вреда от Роттердама+ не было, стало понятным еще когда зебуины на своей сходке признали, что Роттердам+ дает самую дешевую цену угля для Украины. Дешевле и своего, и лугандонского, и Венесуельского. Только зелебобики еще чегото-там орали.
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конечно никакого ущерба - население за все заплатило.
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Населения это вообще не касалось.
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Если ты дебил,это надолго.
Почитай сначала что-нибудь о Роттердам+.
Можешь прочитать для начала мой коммент выше.
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"Уж в чем-в чем, а в формулах я разбираюсь" Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 4801
Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 4475
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Говорят еще, что к нам возили Панамский уголь по РЖД!
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Говорят, бытует мнение, принято считать - а дальше любой бред.
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Так что это получается? Зебилы нависли на свыно-торгового партнера Попутчика Гудка? Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 6667
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Какие выводы?
Какие эксперты?
Этой САПатке им. Огненного Леща сидит куча разаблачитилей, которых кроме СКАНДАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ничего не интересует...
И между прочим - правильно не интересует. Ведь их финансирование зависит не от раскрытия реальных дел, а от количества затеянных в прессе скандалов!
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ТЫсячу!
Тысячу лучшых следоватиелей на раскрытие Ужасного Преступления Крававого Порошенко - поезди на Мальдивы на 10 дней за собственный счёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
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Теперь или НАБУ докажет что эта формула была принята в интересах ДТЭК или снять носки . Че то спешит адвокат, САП может допросить эксперта в суде .
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І що? Тепер ціна вугілля формується по формулі Коломойша+ десь відсотків на 30 більше, а ніж по Роттердам+ . Відповідно зростуть тарифи на централізоване опалення і гарячу воду . До всього кабміном "слуг урода" прийнято рішення про зменшення розміру субсидій на 25% . Так що залишається тепер лише привітати всіх зебілів з закінченням "епохи бідності"

Зебіли, ВИ це "сделали"
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кого не устраивает формула "Роттердам+" вправе пойти купить дешевле.
пока никто не смоК.... даже по равной цене...
так Хде убытки и Хто кому переплатил?
отказ от этой формулы привел К РОСТУ ЦЕНЫ на уголь в украине..)))
тупость зебилов поражает
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Пока ахметка руководит Украиной , жить нам в дерьме.
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