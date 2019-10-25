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 Происшествия
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Все про:стрельба (2526) Харьков (4461) Ромалийская Ирина (394) Алена Лунькова (3) Вороненков (202)

 Погибший при перестрелке в Харькове был свидетелем по делу об убийстве экс-депутата госдумы РФ Вороненкова, - адвокат

Владимир Борох, погибший в Харькове при перестрелке, выступал свидетелем в деле об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом медиа-проекту "Ґрати" сообщил адвокат Святослав Пархоменко – защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистки Ирины Ромалийской, погибший при перестрелке Владимир Борох ("Тайсон") – брат гражданской жены обвиняемого в убийстве Вороненкова Александра Лося. "По информации источников, оплачивал его адвокатов. Владимира Бороха задерживали в 2017 году вместе с Лосем по делу Вороненкова, но спустя сутки отпустили", - написала Ромалийская.

Погибший при перестрелке в Харькове был свидетелем по делу об убийстве экс-депутата госдумы РФ Вороненкова, - адвокат 01

"Именно с Борохом уже после убийства встречался разыскиваемый всеми силовыми структурами Левенец, которого следствие называет исполнителем убийства", - дополняет журналистка Алена Лунькова.

Погибший при перестрелке в Харькове был свидетелем по делу об убийстве экс-депутата госдумы РФ Вороненкова, - адвокат 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: Стрельба в Харькове: один человек погиб, еще один ранен. ВИДЕО перестрелки

В деле об убийстве Вороненкова фигурировал и второй раненый при перестрелке в Харькове 25 октября, утверждает Ромалийская. По ее данным, Георгий Исаков ("Жора") появился в деле об убийстве Дениса Вороненкова на этапе следствия.

Напомним, в пятницу, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва. В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

Также на Цензор.НЕТ: Один из стрелков в Харькове взорвал гранату и погиб во время преследования полицейскими, - источник. ВИДЕО

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина. Вдова Вороненкова Мария Максакова, которая ранее была замужем за Тюриным, утверждает, что тот не имеет никакого отношения к убийству.

Источник: https://censor.net.ua/n3156011
 
 
 Топ комментарии
 
Короче, прокуратура блестяще провела расследование и уже завтра собиралась передать материалы дела в суд но тут произошло убийство ценного свидетеля и все...
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Здрасььь... а как же "действия часового на посту"? Даже в интерпретации узбека, при приближении постороннего лица: " Стой! Кккаму идьош"... при неподчинении: "Стой! Стырылят будишь!" При неподчинении "адын пуля навэрх"
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за останніми даними це був Рамілько Шамсудинюк з Правого Сектору...
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нет, они просто не знали пароль, а таких в карауле сразу валят
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Здрасььь... а как же "действия часового на посту"? Даже в интерпретации узбека, при приближении постороннего лица: " Стой! Кккаму идьош"... при неподчинении: "Стой! Стырылят будишь!" При неподчинении "адын пуля навэрх"
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а сколько пушок в полку? 10 таварись генерал, а танков сколько? 20 таварись генерал)) так ты тайну мне раскрыл?? а вдруг я шпийон? аааа так ты шпийон? а я думал нацяльника и нажал на гашетку
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Короче, прокуратура блестяще провела расследование и уже завтра собиралась передать материалы дела в суд но тут произошло убийство ценного свидетеля и все...
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Що пишуть кацапи. 22.10.2019 "Печерский районный суд Киева снял обвинения в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова с российского "вора в законе" Владимира Тюрина. На этом настаивала сторона защиты и жена убитого Мария Максакова. Между тем, решение суда фактически означает отказ Киева считать Москву причастной к этому преступлению."
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це означає також, що кацапи вважають нормою те, що "Москву" уособлює "вор в законє"!
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може та версія була тупикова.
та й потерпіла наполягала.
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3 дні, як випустили і вбивство свідка ... Може
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Не копай яму ближньому. Забули кацапствуючі Закон Божий.
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Рука Кремля!Рука Кремля!Рука Кремля!Рука Кремля!
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!
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Все рукоблудством занимаешься? Хорошо, что хоть смог закончить дело.
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При чем тут был свидетелем по делу ... ??? Пора не стесняться и открыто говорить о том, в Украину накрывает волна криминальных войн ы сыязи с наплывом преступных авторитетов из России. Там их начали прессовать, они побежали в Украину где отвоевывают себе место под солнцем.
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Тяга к перестрелкам у гражданина Бороха видимо была патологической, что собственно его и доконало. Видать интересной жизнью жил человек. Извините, пострадавший!
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Не пойму, зачем было убивать этого свидетеля? Наша прокуратура обратилась бы к нему через лет 30! Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат - Цензор.НЕТ 8901 Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат - Цензор.НЕТ 8901 Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат - Цензор.НЕТ 8901
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Банда кілерів пішла на справу але щось пішло не так, жертва почала відстрілюватись
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Та то сильно мудрено...
"о`плот" выяснял отношения, вот и фся пестня Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат - Цензор.НЕТ 5386
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