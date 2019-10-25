 Погибший при перестрелке в Харькове был свидетелем по делу об убийстве экс-депутата госдумы РФ Вороненкова, - адвокат

Об этом медиа-проекту "Ґрати" сообщил адвокат Святослав Пархоменко – защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистки Ирины Ромалийской, погибший при перестрелке Владимир Борох ("Тайсон") – брат гражданской жены обвиняемого в убийстве Вороненкова Александра Лося. "По информации источников, оплачивал его адвокатов. Владимира Бороха задерживали в 2017 году вместе с Лосем по делу Вороненкова, но спустя сутки отпустили", - написала Ромалийская.

"Именно с Борохом уже после убийства встречался разыскиваемый всеми силовыми структурами Левенец, которого следствие называет исполнителем убийства", - дополняет журналистка Алена Лунькова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Стрельба в Харькове: один человек погиб, еще один ранен. ВИДЕО перестрелки

В деле об убийстве Вороненкова фигурировал и второй раненый при перестрелке в Харькове 25 октября, утверждает Ромалийская. По ее данным, Георгий Исаков ("Жора") появился в деле об убийстве Дениса Вороненкова на этапе следствия.

Напомним, в пятницу, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва. В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

Также на Цензор.НЕТ: Один из стрелков в Харькове взорвал гранату и погиб во время преследования полицейскими, - источник. ВИДЕО

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина. Вдова Вороненкова Мария Максакова, которая ранее была замужем за Тюриным, утверждает, что тот не имеет никакого отношения к убийству.