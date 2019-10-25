 Зеленский поручил сократить на 10% расходы на чиновников в бюджете-2020

Об этом сообщает его пресс-служба, информирует Цензор.НЕТ.

В частности Зеленский заслушал министра финансов Оксану Маркарову по основным показателям и поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%.

"Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - отметил глава государства.

Читайте также: Сын проживающего в РФ основателя 1+1 Роднянского назначен советником в Кабмине, - Reuters