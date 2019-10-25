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 Народ Украины должен знать, что США его поддерживают, - Помпео

Америка ведет единую политику в отношении Украины, заверил Госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Он подчеркнул, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа сделала для помощи Украине больше, чем администрация возглавляемая президентом Бараком Обамой. Он также отметил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

Комментируя расследования, которые проводят комитеты Палаты представителей Конгресса США в рамках импичмента президента, Помпео раскритиковал конгрессменов за чрезмерную таинственность и, в частности пожаловался, что Госдеп не получил доступа к сетнограм свидетельств американских дипломатов в Конгрессе, состоявшимся в этом месяце.

"Мы воплощаем важную стратегию относительно Украины. Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает", - подчеркнул Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Помпео обсудил с главой ПЦУ Епифанием насилие в отношении вероисповедания в оккупированном Крыму и ОРДЛО. ФОТО

"Предыдущая администрация отказывалась предоставлять оборонительные военные системы народу Украины, оставляя их незащищенными перед российскими силами, захватившими Крым и Донбасс на востоке Украины. Эта администрация это изменила.

В них новый лидер - господин Зеленский и мы очень надеемся, что коррупция, которая давно вредит украинской экономике, будет искоренена при нем и что мы сможем найти путь к уменьшению конфликта и восстановлению гордой Украины, которой она может стать".

Отвечая на вопрос о том, существовали ли два параллельных канала в отношениях с Украиной, о чем говорил в свои показаниях временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Помпео еще раз отметил основные внешнеполитические приоритеты США в отношениях с Украиной.

"Мы воплощали единую миссию по отношению к Украине", - заявил Помпео

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"Во-первых, там произошла смена руководства. Зеленский был избран подавляющим большинством. Мы хотели поддержать его и убедиться, что он может успешно воплощать в жизнь то, что он обещал во время избирательной кампании. Он обещал искоренить коррупцию.

Если вам известна история Украины, коррупция распространена и от нее страдает народ Украины в каждой сфере украинской экономики. Поэтому стратегия заключалась в том, чтобы помочь искоренить коррупцию. Мы хотели поддержать господина Зеленского.

Во-вторых, стране грозит Владимир Путин и Россия. Когда мы приступили к службе, то увидели, что предыдущая администрация США не сделала ничего, чтобы защитить украинский народ, ничего, чтобы помочь им в обороне и ничего, чтобы поддержать их интересы в сфере безопасности. Мы предоставили оборонительную помощь. Государственный департамент, насколько помню, в этом году оказал помощь объемом около 140 млн долларов, чтобы они смогли восстановиться после случившегося во времена Обамы. Россияне зашли на Донбасс во времена президентства Обамы. Эта администрация США это изменила и оказывает поддержку Украине и Зеленскому в преодолении коррупции.

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Мощная, менее коррумпированная Украина, где обеспечивается безопасность населения - это хорошо для Украины, хорошо для Европы и это сдерживает угрозы, которые поступают из России ... ", - отметил главный американский дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3156008
 
   
 Топ комментарии
 
Помню, как Клинтон точно такое же говорил когда-то, когда в Киев приезжал и выступал по поводу отказа Украины от ядерного оружия.

Народ Украины должен знать, что только он единственный сам себя сможет защитить и поддержать.
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Украинский народ знает.Где США там успех,там победа.
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Народ прежде всего должен освободиться от ига олигархии. Которая стопорит реформы и прогресс. Тогда и помощь пойдет существенная.
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Помню, как Клинтон точно такое же говорил когда-то, когда в Киев приезжал и выступал по поводу отказа Украины от ядерного оружия.

Народ Украины должен знать, что только он единственный сам себя сможет защитить и поддержать.
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Народ прежде всего должен освободиться от ига олигархии. Которая стопорит реформы и прогресс. Тогда и помощь пойдет существенная.
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Украинский народ знает.Где США там успех,там победа.
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"Слова, слова ..."
Сегодня Трамп показал всему миру, что единственной гарантией безопасности может быть только ядерное оружие и точно не слова самого Трампа!
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В Днепре я на машине флаг Америки повешал, так сорвали, на магазине повешал - на куски порвали и сожгли!!!
Что в Донецке ,что в Днепре сепаров тысячи и они все ждут!! И они считают, что это их Украина!!!! Жуть!!!! Посмотрим!!!!

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Вы правы. Это нам очень аукнется. Как были мы беспечными, так и остались, а надо наперед считать шаги.
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Поддерживают как гарант будапештского меморандума отправляя решать проблемы к *****, зачетная поддержка, молодцы
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Помпео недоговаривает кое-что. Трампон два года тормозит введение санкций против *********, не подписывая закон, принятый обоими палатами. Народ Украины должен знать, что США его поддерживают, - Помпео - Цензор.НЕТ 9156
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все в мире видят, что, например, Ким Чен Ын, который, несмотря на угрозы Трампа, сделал и ядерную бомбу, и ракетные средства ее доставки, чувствует себя в полной безопасности. Как в относительной безопасности чувствует себя и Иран, несмотря на многочисленные атаки на союзника США, Саудовскую Аравию, пакости в Йемене и активную вооруженную защиту своих интересов в Сирии. А, например, курды, которые надеялись на поддержку США, вынуждены бежать из собственных домов или гибнуть под гусеницами турецких танков.

А пока что не только иранские муллы, но и президент Турции Эрдоган неделю назад заговорил о том, что ядерная бомба - это лучшая гарантия мира и спокойствия в государстве.
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Ну он вежливо сказал то, что я сказал давным-давно:

1. США поддерживают Украину ставбильно и постоянно. И это не зависит от смены президентов ни там ни там, как пытаются выставить дело свино-*********.

2. Поддержка Украины Соединёнными Штатами неуклонно возрастает.

3. Не принимайте близко американские склоки и не лезте в них- тут разберутся без вас. К тому же, они этого не любят.
4. А сейчас он ещё добавил- что Зелёнкин правильный президент. Про Порошенко они такого не говорили.
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При Порошенко и не требовалось этого говорить. Все шло в нормальном режиме. А Зеленкину и его фанам приходится это втемяшивать, чтобы они не потеряли берега...
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При Порошенко всё шло в нормальном режиме. Военные склады и нефтебазы взрывлись регулярно.
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