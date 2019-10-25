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 Политика Украины
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Все про:ВСК (187) Арахамия (100) Сватово (72) Балаклея (143) Калиновка (176) Ичня (106)

 Арахамия предлагает Раде создать ВСК для расследования взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает Верховной Раде создать временную следственную комиссию по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов в 2014 -2018 годах.

Как сообщает сайт Верховной Рады, Арахамия в пятницу зарегистрировал проект постановления №2312 о создании временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее, (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Текст проекта постановления пока на сайте парламента не обнародован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы боеприпасов вблизи Ични: о подозрении пока никому не сообщили, расследование продолжается, - военная прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3156006
 
   
 Топ комментарии
 
Так, арахноїда більше мухами не годувати 😕
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А ВСК по вопросу подкупа слуг не? Это же чистой воды криминал с реальными сроками.
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По не выполненным обещаниям ЗЕни они комиссию создать не хочут!?)))))
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Совет форумчанПравила форума
 
создавайте, чего уж там. делать же больше нечего.
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Больше комиссий, экзотичных и разных. Вроде для этого специальные органы есть которые все расследуют, но этим парламентерам походу действительно нечем занятся, кроме как видимость выполнения своих обещаний создавать. А! И еще копать на папередников, что есть силы
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Оце його током торкнуло після "проктологоаналізатора". Не ходіть Зебобіки на перевірку до "проктолога" Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 8379
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Здається Давид Браун Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 9034 Істинний словянин, безпощадний до ворогів України Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 2403
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Единственное, что уже там можно "нарасследовать" - это служебную халатность и чего нет наказаных. Остальное - пустопорожнее бла бла бла.
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Вполне возможна халатность.
Но нужно выяснить, кто покидал склады накануне взрывов.
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Та к бабке не ходи - те же, что и Святой Лерке Магдалине хату подпалили.
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А ВСК по вопросу подкупа слуг не? Это же чистой воды криминал с реальными сроками.
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Ого.
Будемо дивитись як Путін проходить поліграф?
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на жаль ні . але я догадуюся , кого почнуть викликати на допити
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По не выполненным обещаниям ЗЕни они комиссию создать не хочут!?)))))
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Рейтинг падає, треба розпочати якийсь срач, та знйти привід знов почати поливати гавном Порошенка.
Але це може бути і атака на Собакова.
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та ну . у них (точніше у портова ) поки що порошенко головний ворог , потім будуть турчинова зживати . реваншисти хренові .
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Сиди тихо андрюща,а то путин нападёт.
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что одно бы закончили, а потом другим заниматься, а потом начнут плакать что не хватает ресурсов, а их и нет, как и мозгов у них...
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арахмундии радо двигаться на йух........освобождать историческую родтну Абхазию. А Украинцы приедут в гости на сезон!
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Молодец Без яиц. Если сам ничего не можешь придумать, ищи что там ещё у прежней власти было.
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Урон Украине колоссальный .Винных найдут.И это будут не солдаты.
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Это ещё счета за тепло не пришли. В декабре, когда они прийдут, посмеёмся !
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Прикинь сколько дебильных инициатив посыпется от СЛУГ!?))))))
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Можно, например, горобцов считать начать. Опять же жителям Прилук, Каменского занятие найдём .
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ну кроме прилук ще багато мілких підпріємців закрились , із за курса не витягнули, бізнесплан був 30-32 за евро і коли став 26 то ((((( так що якщо на заході горобців шугануть , сісти їм не дадуть до сходу
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Правильное решение.
Нужно разобраться какой враг это совершил, внешний или внутренний.
На халатность не очень похоже.
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тц хто це зробів уже мохляндії ордена натирають
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А ОНИ НЕ ХОТЯТ ШО ТО ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ УКРАИНЫ И ЕЕ ГРАЖДАН ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС - ПОКА ОНИ ТОЛЬКО УХУДШАЮТ, СВОИМИ ЗАКОНАМИ ЖИЗНЬ, УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА В УКРАИНЕ - А ЭТО ТУПОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЕ -есть для этого те кто за это деньги получает - вот пусть они и делают - это так просто
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Всем слоям населения цензора?
Откуда инфа, индеец?
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"Грузин прибабахнутый", ты лучше подумай, когда заработают ВСК над твоими "10% нелетальных ошибок" в принятых вами законах, во время "Турборежима"...
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Головатюк, а "голова" у тебя - чтобы шапку носить? Я написал не о "грузинах вообще", а о конкретном, "прибабахнутом".........
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слухай сюда , холодний (надіюсь що ще не посинів ) він не грузин.
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"Слухай сюда, посинівший", а хто ж він, за національністю? Прізвище - грузинське - значить, батько - грузин.. Абхазом буть не може, бо не тікав-би звідти... Хто мама - не відомо.. Що - "не може буть?!..", як в анекдоті?
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а, може, нарешті, крадіїв-олігархів, як і обіцяли(тобто брехали?) , до відповідальності притягати почнете??? В 3-х країнах світу: Англії, США. Швейцарії є докази відмивання коломойшею вкрадених в Україні коштів, то чому саме в обікраній ним та його угруппуванням, країні, досі не розпочато слідство з урахуванням матеріалів слідчих вищенаведених країн????
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Ха-ха . коломойському ще й грошей підкинули бо літаки облітают тереторію лугандонії і тратят пальне . 5 мільярдів , аж не віриться бл.
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Надо добавить Новобогдановку и Лозовую..А бывшему главковерху я бы советовал от стыда удавиться.
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я так розумію, що главковерх в той час курив на посту , ну коли бомбу закладували .
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Главковерх у нас для принятия парадов во время катастрофы. И Мальдивы с Панамой обогащать.
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Кого зараз хвилює 2014 рік? Це справа навіть не десята за значимістю, не загаджуйте нею інформаційний простір.

Уклоністи війська відводять і позиції всі залишають ворогу, а ви про склади мізки засираєте.

P.S. Таке враження, що не вдалося притягнути Пороха за канібалізм брата, тепер шукають нову справу.
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Коли вже будуть оприлюднені матеріали справи по самому Арахамїї? Як він замутив схему про постачання ПММ в АТО за завищеними цінами і заробив на цьому свій мільйон баксів?
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Предлагаю другую тему для расследования:

Зеленскому помогли ботофермы. Политтехнолог раскрыл скандальные подробности

Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 5914

Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы. Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.

«Мы не работали в штабе Зеленского, не получали никаких гонораров… Нас пригласили джентльмены, которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому», - заявил Раимов.

Суть работы «группы поддержки» состояла в том, чтобы заставить общество изменить отношение к кандидату Зеленскому. «Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров», - рассказал политтехнолог.

Раимов признает, что ботофермы - сильный и эффективный инструмент во время выборов: «Это сильный инструмент… Точно знаю, что этот инструмент работает. Люди читают комментарии и на их основе формируют свое мнение».

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Или вот это, например:
Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 9633

Премьер негосударственного образца Гончарук сказал, что "роста ВВП на 40% уже не будет" и затем призвал украинцев "повірити державі і дістати гроші з-під подушок"
- Кортежів не буде
- ФОПи ніхто чіпати не буде
- Тарифи зростати не будуть, тарифи знизять
- Субсідії ніхто чіпати не буде
- ВВП збільшиться на 40%
- Українці самі будуть вирішувати, кого призначати Генпрокурором, Головою СБУ, МВД, МО...
- 40.000.000.000 і ще два мішка інвестицій
і ще багато-багато цікавих жартів від "Кварталу 95".

Я їм пздць як вірю.
А ви?
Аллан Левитов
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Алкоголик - достойный член ЗэКоманды

Даже Масляков не выдержал:

"в политике не должно быть участников КВН, а Сивохо и вовсе не подходит на такую высокую должность,поскольку он часто уходил в себя(в запой,в смысле)и играл в КВН с большими перерывами.«Как бы это сформулировать помягче...Уходил в себя-вот так скажем»- солома (@elnazaro777) October 24, 2019
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Бреше, як собака: прем"єр Гончарук похвалився ЧУЖИМИ досягненнями

Премьер-министр, имеющий "диплом негосударственного образца", сегодня хвалился достижениями ПРЕДЫДУЩЕЙ команды (команды Порошенко и Гройсмана) - де, "мы поднялись на 48 пунктов в рейтинге doing business".
Только вот рейтинг этот, составлялся на МАЙ 2019 года).
Но потом кто-то решил, что "хуже_не_будет"...

- Готовятся протестовать "счастливые" освітяне
- Готовятся протестовать "счастливые" шахтеры
- В Днепре закрывается "Петровка" (завод им. Петровского)
- Собираются бастовать сотрудники КрАЗа - т.к. им режут зарплату и переводят на 4-дневку
- Банкротится "Запорожтрансформатор"
- Эксперты говорят, что после перестановок "зеленые" могут угр@бить "Укрспирт" за полгода
- Пишут - в Харькове оборонный завод, предыдущие 5 лет работавший в три смены - теперь перевели на 4 дневку. И урезали зарплаты.
- Остановился завод в Прилуках. Табачники (ТОП-налогоплательщики) собираются уходить из Украины
- Уходят неглупые ТОП-чиновники из госструктур (т.к., предположительно - понимают, что с "зелеными" грядет пздц, и никто не хочет брать на себя ответственность)
- В л/с пишут, что также активно гроб&тся "АНТОНОВ" (после встречи с Зеленским - президент Бразилии написал что "Украина будет покупать в Бразилии самолеты". Хотя АНАЛОГИЧНЫЕ производит "АН")

думаю, мы услышим еще много подобного в ближайшее время.
Почему никто не радуется? Говорили же "будет смешно"? ГДЕ СМЕХ, ГДЕ РАДОСТЬ?

Аллан Левитов
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не чЁ- не чЁ , сч 95-й начнет ездить в мохляндию на гастроли , такой подъем экономики будет.
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Странный парень , как все "слуги" . Для чего расследовать то , что взорвалось ? Может быть лучше усилить охрану для того , что осталось ?
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Так вже ж при петрі було доказано, що то інепланетяни винні... Що кому не зрозуміло? Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 1090
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Правильно! Свыня с подельниками должен за все ответить!
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Продолжай полировать и думать, что это шоколад)))
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А может тск на всех Б,,, ну уродов, раскравших армию до 2014г!!! Когда она оказалась голая, босая, без иправного вооружения и боевой техники и с разваляной системой хранения боеприпасов!!! Дебил!!! Урод хочет наказать тех кто не сдал Украину, при нуле в казне восстановил армию, вооружение, дал зарплату адекватную рынку!! Идиоты все нельзя было сделать!! Нужно было, но не возможно!!!
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И без слуг уже все расследовали. Видно, Раша интересуется результатами, а комиссия как раз их и получит. Арахам - полезный идиот?
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5 арсеналів,це тисячі вагонів ***********,це невідновні збитки на мільярди доларів. Арсенали були пограбовані мародерами в погонах і потім підпалені.
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