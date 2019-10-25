 Арахамия предлагает Раде создать ВСК для расследования взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Как сообщает сайт Верховной Рады, Арахамия в пятницу зарегистрировал проект постановления №2312 о создании временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее, (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.
Текст проекта постановления пока на сайте парламента не обнародован.
Но нужно выяснить, кто покидал склады накануне взрывов.
Почерк одинаковый....
Будемо дивитись як Путін проходить поліграф?
Але це може бути і атака на Собакова.
Нужно разобраться какой враг это совершил, внешний или внутренний.
На халатность не очень похоже.
Откуда инфа, индеец?
Уклоністи війська відводять і позиції всі залишають ворогу, а ви про склади мізки засираєте.
P.S. Таке враження, що не вдалося притягнути Пороха за канібалізм брата, тепер шукають нову справу.
Зеленскому помогли ботофермы. Политтехнолог раскрыл скандальные подробности
Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы. Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.
«Мы не работали в штабе Зеленского, не получали никаких гонораров… Нас пригласили джентльмены, которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому», - заявил Раимов.
Суть работы «группы поддержки» состояла в том, чтобы заставить общество изменить отношение к кандидату Зеленскому. «Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров», - рассказал политтехнолог.
Раимов признает, что ботофермы - сильный и эффективный инструмент во время выборов: «Это сильный инструмент… Точно знаю, что этот инструмент работает. Люди читают комментарии и на их основе формируют свое мнение».
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Премьер негосударственного образца Гончарук сказал, что "роста ВВП на 40% уже не будет" и затем призвал украинцев "повірити державі і дістати гроші з-під подушок"
- Кортежів не буде
- ФОПи ніхто чіпати не буде
- Тарифи зростати не будуть, тарифи знизять
- Субсідії ніхто чіпати не буде
- ВВП збільшиться на 40%
- Українці самі будуть вирішувати, кого призначати Генпрокурором, Головою СБУ, МВД, МО...
- 40.000.000.000 і ще два мішка інвестицій
і ще багато-багато цікавих жартів від "Кварталу 95".
Я їм пздць як вірю.
А ви?
Аллан Левитов
Даже Масляков не выдержал:
"в политике не должно быть участников КВН, а Сивохо и вовсе не подходит на такую высокую должность,поскольку он часто уходил в себя(в запой,в смысле)и играл в КВН с большими перерывами.«Как бы это сформулировать помягче...Уходил в себя-вот так скажем»- солома (@elnazaro777) October 24, 2019
Премьер-министр, имеющий "диплом негосударственного образца", сегодня хвалился достижениями ПРЕДЫДУЩЕЙ команды (команды Порошенко и Гройсмана) - де, "мы поднялись на 48 пунктов в рейтинге doing business".
Только вот рейтинг этот, составлялся на МАЙ 2019 года).
Но потом кто-то решил, что "хуже_не_будет"...
- Готовятся протестовать "счастливые" освітяне
- Готовятся протестовать "счастливые" шахтеры
- В Днепре закрывается "Петровка" (завод им. Петровского)
- Собираются бастовать сотрудники КрАЗа - т.к. им режут зарплату и переводят на 4-дневку
- Банкротится "Запорожтрансформатор"
- Эксперты говорят, что после перестановок "зеленые" могут угр@бить "Укрспирт" за полгода
- Пишут - в Харькове оборонный завод, предыдущие 5 лет работавший в три смены - теперь перевели на 4 дневку. И урезали зарплаты.
- Остановился завод в Прилуках. Табачники (ТОП-налогоплательщики) собираются уходить из Украины
- Уходят неглупые ТОП-чиновники из госструктур (т.к., предположительно - понимают, что с "зелеными" грядет пздц, и никто не хочет брать на себя ответственность)
- В л/с пишут, что также активно гроб&тся "АНТОНОВ" (после встречи с Зеленским - президент Бразилии написал что "Украина будет покупать в Бразилии самолеты". Хотя АНАЛОГИЧНЫЕ производит "АН")
думаю, мы услышим еще много подобного в ближайшее время.
Почему никто не радуется? Говорили же "будет смешно"? ГДЕ СМЕХ, ГДЕ РАДОСТЬ?
Аллан Левитов