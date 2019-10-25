 Арахамия предлагает Раде создать ВСК для расследования взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Как сообщает сайт Верховной Рады, Арахамия в пятницу зарегистрировал проект постановления №2312 о создании временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее, (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Текст проекта постановления пока на сайте парламента не обнародован.

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