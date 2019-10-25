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 Политика Украины
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 "Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, - Кучма

Так называемая формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира.

Об этом в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда "Украина" лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сказал экс-президент Украины Леонид Кучма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на какоето время политически или так - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами" , так сказать", - отметил политик.

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По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд. Поскольку при нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Не может быть речи и об особом статусе Донбасса , считает экс-президент, потому что это - путь к конфедерационного устройства Украины, что для нашего государства является неприемлемым.

Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, отметил Кучма, является состояние оккупированной территории.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", - сказал он.

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Поэтому, добавил политик, восстановление мира на Донбассе - процесс длительный, ответственный и в значительной степени зависит от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции Президента США Дональда Трампа.

"Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию", - отметил Кучма.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3156004
 
   
 Топ комментарии
 
Так що ж ти тоді, курва рижа, там підписала ?
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Так а для чого тоді її запроваджувати якщо миру не буде ?
В нас там у владі мазохісти позбирались ? Чи просто дурні ?
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Во-во... регион разрушен, остались одни сепары и предатели, от которых ничего хорошиго ожидать не нужно! потратить 100 млрд евро в никуда тогда как остальные нормальные в ж*пе, было бы разумнее отгородить высоким забором до лучших времен и избавиться от этого гемора !
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Все верно вайну ни в коем случае нельзя прекращать а уж тем более ликвидиртовать лднр!Да петя-ботики?
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Ща Зеля его уволит и назначит более податливого
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он громоотвод, он зеле нужен шо б в него камни кидали.
он подписант - моника не при делах .....
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Кучмо, крутил-мутил, наконец то родил! "Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 1536
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Просто прижали его бизнес - реформаторы)
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Сам к себе обращаешься, пацак дефективный "Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 7796
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бач ти як своєї тряпочкі стісняєцца.. брітанський прапор начепив
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т.е. зеленый комик вместе с Кучмой хотят тупо сдать территории нашей страны, на каком основании украинские войска покидают территорию Украины?
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Тетяна Клімішина 25%+
@tklimishyna477
Будівля Генконсульства РФ у Львові сьогодні! Оце я розумію "Горіла хата, палала", а не "вот это вот всё"!"Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 4395





Громадянин Малорос

@nehovaysyatopol

Заорал
"Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 4555
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вся проблема что в этом случае и верёвочники не споют!!и кварталовцы со своими,,соболезнованиями"подсуетятся!! "Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 4887
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от аферисти - спочатку запускають ідею про здачу України, слідкують за реакцією, дальше бачачи спротив - починають говорити зовсім інше, типу - а хто таке казав? перший раз чую, покажіть де таке підписано (цей фінт із Зе вже кілька раз провертали). І так - поки народ в черговий раз, коли прихвостні вирішать здати Україну, не скаже - та то фейк, таке вже було - все одно вони не посміють, і заб'є на те все. А вони візьмуть - і посміють. Як в казці про хлопчика, що кричав - вовки, вовки... а коли прибігали його рятувати, то казав що він так жартує, поки в один момент коли прийшли справді вовки, то на його крик ніхто не прийшов.
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" Для того, чтобы соединить железной дорогой Луганск с Украиной, необходимо 10 млрд грн, "

КОГДА НАКОНЕЦ?
Кагда наконец все эти барцы за мир, все эти Зели, СИвухи и прочие Шевченки найдут 10 миллиардов, чтобы начать заглажывать перед Народом Луганска вину фашысткой Украины???
Я вас спрашываю!!!
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две шаги налево,
две шаги напгаво,
шаг впегод и павагод....
малтивекторный в своем амплуа....
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К миру на домбасе приведет только развитие экономики в Украине.
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а к развивитию економоки в Украине приведет - на бамбасе "не стрелять"...
но попытка зеленая лихая под кацапню лечь имеет место быть.
вы за кого голосовали, шановный?
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какая украина??донбас ещё европу не ,,накормил"(как закончит возьмётся и неньку кормить) "Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 6366 "Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 4125
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Colonel Austin-Backen

@AustinBacken

Хотите увидеть, КОГО будет "реинтегрировать" одутловатый Сивохо? Хотите увидеть, кто еще будет "доить" Пенсионный фонд Украины? Хотите понять, какое будущее нам готовят кац...п Разумков и бу..т Богдан? Смотрите:"Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 7388
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Найбільш дохідливо формулу штайнмайєра пояснив Є.Марчук та її небезпечність .Знайдіть в фб та прочитайте ,а не смикайтесь сюда-туда.
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А какого ты куя, п#дар делаешь в Минске и почему это падло до сих пор копыта не о кинуло.....
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"Парторг" Кучма свое слово тоже вставил, чтоб никто его не забывал.
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Может быть скажу глупость , но 90% населения не желают видеть возле себя жителей оккупированной части Донбасса . Какую пользу они принесут Украине ? . Слишком много они нам навредили , начиная с януковича . Донбасс надо вернуть , но что потом делать с этими убогими ? . Достаточно , что Украина им платит пенсию .
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Выбор для них должен буть предельно прост: или паспорт не-гражданина с ущемлением в правах лет на 15, или запоребрик.
В индивидуальном порядке работать над восстановлением полных прав для людей, непричастных к оккупации и войне.
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Всім вже давно пора зрозуміти що мир на Донбасі це просто мантра. Насправді мир нікому не потрібен. ***** потрібна язва в тілі України і постійне відволікання уваги від загарбаного Криму. Україні потрібний повний контроль над звільненими від окупанта територіями і зовсім непотрібні прокацаплені падлюки Даунбаса разом з ордами кацапів. Зрозуміло що після повної зачистки Донбасу вся увага сконцентрується на поверненні Криму. Війна буде різними засобами, різними президентами, але до повного відновлення територіальної цілісності України і вигнання прокацапленого гівна за поребрик. Ну і де тут компроміс? Який взагалі може бути компроміс з окупантом? Нам навязали гібридну війну і ми маємо досконало застосовувати методи саме такої війни проти кацапів. Ми їх все одно змусимо до миру, заженемо за поребрик, ізолюємо і нехай варяться у власному лайні. Я переконаний що ці потвори в ізоляції почнуть знищувати самі себе. І коли здохне останнє кацапське агресивне падло тоді і наступить мир.
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А только вчерась в Японии Зельцман лобызался со Швайнмайром
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Надеюсь когда Зелупень весело сказал ему: «Герр Швайн-нахер, вы в Украине более популярны, чем я!», Швайн-нахер потрепал Зелупня за щечку и ответил: «Да, но нас обоих бъёт популярность Моники Зелински в США!»
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Ээ Зебильные! Кучма представитель ЗЕ он может быть 10000 раз не согласен с этой писулькой, последнее слово за президентом, так что он к этому дело не имеет никакого отношения, приказ шел свыше подписывать, нато и есть представители в ГОС.органах.
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учитесь, зеленые сынки, как на ходу хезать и не в штаны....
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Накравсь і вивів накрадене в панамські офшори? "Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 1599
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Лугандонизация Украины "Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 2749

Андрей Илларионов
Несколько дней назад в этом блоге было обращено внимание на то, что публикация 15 октября в ФБ Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Л.Кучмы, сообщения о якобы новых требованиях украинской стороны на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы и ее шумное обсуждение (и осуждение) на московских телеканалах на самом деле ни в коей мере не отражали не только принципиального, но и вообще какого-либо изменения политики администрации В.Зеленского в отношении формулы Штайнмайера, нормандского формата, минских соглашений и т.п. Эти действия, очевидно, были лишь частью операции дезинформационного прикрытия усилий администрации Зеленского (а также Кремля?) по объединению Украины с ОРДЛО.

Как видно по комментам к упомянутому посту, не все читатели согласились с этим наблюдением. Не согласилась с этим выводом и известный политический обозреватель К.Кириллова, два дня спустя после публикации указанного текста продолжавшая настаивать на том, будто бы «Киев отказался от «мира» на условиях Москвы».

Элемент неопределенности в этой дискуссии в какой-то степени объяснялся отсутствием прямой реакции на публикацию Д.Олифер членов украинского руководства, непосредственно определяющих внешнюю политику страны, - А.Ермака, А.Богдана, В.Зеленского. То, что было названо их «гробовым молчанием», похоже, интерпретировалось К.Кирилловой в качестве «знака согласия» с Д.Олифер, а мною - в качестве вынужденной с их стороны психологической паузы, вызванной прежде всего массовыми протестами украинских патриотов 14 октября против осуществляемой киевскими властями капитуляции.

Прошло не так много времени - всего 8 дней, и «гробовое молчание» закончилось. Разрешив тем самым вопрос о том, «чем все это было»: либо кардинальным поворотом украинской власти от навязанной ей капитулянтской парадигмы «воссоединения» к суверенной политике, либо все же операцией прикрытия неуклонно проводимой политики воссоединения.

23 октября Владимир Зеленский дал интервью газете «Сегодня», в котором не оставил никаких сомнений в неизменности своей позиции. В его интервью не прозвучало ни одной формулировки, ни одного требования из «депеши Д.Олифер» от 15 октября, то есть:
- ни роспуска квазигруппировок «Л/ДНР»;
- ни обеспечения эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
- ни вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
- ни разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
- ни обеспечения работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
- ни установления контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы;
- ни выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

Зато в нем в очередной раз были воспроизведены хорошо известные пункты осуществляемой им и в целом украинскими властями фактической стратегии, нацеленной на объединение свободной Украины с ОРДЛО:
- не роспуск Л/ДНР, а принятие формулы Штайнмайера;
- не вывод иностранных формирований, а разведение войск (на самом деле - отвод ВСУ);
- не восстановление украинского правового режима на Донбассе, а принятие закона об особом статусе ОРДЛО;
- не установление контроля над границей, а переговоры в нормандском формате;
- не свобода действия на Донбассе украинских политических партий, СМИ, ЦИК, а встречи и переговоры с Путиным.

Корр.: Относительно Вашей встречи, которая состоялась сегодня утром, с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Сложная немецкая фамилия, но ее уже все украинцы выучили…
В.Зеленский: Я ему сказал, что благодаря вашей формуле ваша фамилия сейчас популярнее моей фамилии в Украине. У нас была очень хорошая встреча, предметная встреча. Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата «нормандской» встречи. И сам господин президент Штайнмайер тоже этого очень хочет… Не было встречи, не было возможности для каких-либо отношений в «нормандском формате». Потому что «нормандский формат» был остановлен, и с 2016 года не было ни одной встречи. Поэтому никто не понял, почему бывшие представители нашей власти, как… Почему они так, скажем так, не понимают, по поводу чего, как можно говорить о «формуле Штайнмайера» сегодня, как можно воплощать ее в жизнь, - этого не понимает никто. Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведение войск - конечно, когда есть действительно нормальный высокий уровень безопасности на тех КПВВ или на тех участках разведения. Иначе никто разведение не будет начинать. Поэтому все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан… Будем работать вместе…
Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера, и когда у нас будет разведение на трех участках. На одном участке, вы знаете, в Станице Луганской, разведение прошло. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в «нормандском формате». Другая информация мне просто не известна…

Корр.: Каким образом закон об особом статусе Донбасса поможет нам восстановить контроль над сейчас неподконтрольном Украине участком границы?
В.Зеленский: Ну, надо смотреть, что это такое - закон об особом статусе. Пока это было понимание в минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует, вы знаете, он уже был принят. Какой он будет - это я уже повторяюсь, но это правда, - какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в «нормандском формате», и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем.
https://www.segodnya.ua/ukraine/kapitulyacii-ne-budet-zelenskiy-v-eksklyuzivnom-intervyu-segodnya-rasskazal-o-peregovorah-po-donbassu-1349536.html

Обратите внимание: в ответе на прямой вопрос корреспондента о восстановлении украинского контроля над границей именно тема контроля Киева над границей полностью проигнорирована, вместо этого следуют рассуждения Зеленского о необходимости принятия закона об особом статусе ОРДЛО.

В целом получается следующая картина.

Центральная тема интервью (и цель проводимой политики) - чтобы Украина вернула территории, своих граждан (т.е. объединение Украины с ОРДЛО).
Механизм возвращения - закон об особом статусе (т.е. нарушение правового единства страны).
Способ работы - будем работать вместе (с ОРДЛО, Макроном, Меркель, Путиным).
Метод достижения - переговоры с Путиным в нормандском формате: без дипломатии нельзя решить этот вопрос. Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос. Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу - нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят… Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит «Четверка» в «нормандском формате» (т.е. совершенно неадекватное представление о «людях на высшем уровне!», о «четверке», «нормандском формате»).
И, наконец, четко сформулированный Зеленским совершенно недопустимый для него вариант - никто не хочет, чтобы было у нас Приднестровье (т.е. Зеленский не хочет изоляции от Украины инфицированной политической ткани).

Пожалуй, это ключевой момент для понимания и мышления и действий Зеленского - принципиальное неприятие молдово-приднестровского образца.

На самом же деле единственный путь обеспечения мира на Донбассе и одновременного сохранения свободной Украины - это именно молдово-приднестровский, грузино-югоосетинский, западногерманский, южнокорейский вариант. То
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.....То есть это прекращение огня, замораживание конфликта, установление линии разграничения, ее жесткая оборона, независимое внутри- и внешнеполитическое, экономическое, социальное развитие двух государственных образований - свободного и бандитско-тоталитарного: Молдовы и Приднестровья, Грузии и Южной Осетии, Западной и Восточной Германий, Южной и Северной Корей.

Альтернатива молдово-приднестровскому, грузино-югоосетинскому, западногерманскому, южнокорейскому варианту только одна - лугандонизация Украины, т.е. инфицирование бандитско-тоталитарной опухолью политического тела свободной страны. Точно так же, как это происходило в свое время с инфицированием коммунистической опухолью из Северного Китая всего Китая, из Северного Вьетнама - всего Вьетнама, из гор Сьерра-Маэстра - всей Кубы, с рамзанизацией в последние два десятилетия - всей России.

Можно как угодно пытаться объяснить, почему именно такой судьбы для своей страны хочет Владимир Зеленский. Но что не оставляет никакого сомнения, так это то, что это безусловно совершенно сознательная, тщательно продуманная, последовательно осуществляемая им стратегия.

Удастся ли ее воплотить в жизнь - зависит, естественно, не только от В.Зеленского.
Но то, что в этом заключается его стратегическая цель, сомнений теперь никаких нет.
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"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", - сказал он.
Не может быть речи и об особом статусе Донбасса , считает экс-президент, потому что это - путь к конфедерационного устройства Украины, что для нашего государства является неприемлемым.
Хорошо, что это понимают и об этом открыто говорят люди такой величины, это в первую очередь не вопрос Донбасса, это вопрос будущего самой Украины.
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Не приведёт клан"кучма-порох 2000" к миру.Они тогда поделили сферы влияния-на их век хватит-последствия их не волнуют.А ведь такие вопросы решаются на уровне международном в корне.Корни же ведут к неправомерному распределению активов при распаде совка,где 1/4 часть всего принадлежала украинскому народу.Теперь только суды,как между "Нафтогазом" и "Газпромом",занимающие мелкий меестечковый уровень,ведь суды Европы завалены делами о воровстве газа из труб барыгами Украины и Европа даже агрессора вернула в Совет Европы.Но так ли они противозаконны,если даже выход "Брекзит"-это прежде всего-деньги.Так и с распадом совка-мордор оккупировал всё тогда и агрессивную политику продолжает сейчас.Поэтому эти вопросы придётся поднимать на высший межгосударственный уровень,ведь сегодня агрессор захватил Крым для Юж.Потока и часть угольного бассейна Донбаса,а завтра-3-я Мировая Война.
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Теперь у меня уже два вопроса:
1. Какую дурь ты куришь?
2. Какого хрена ты копируешь один и тот же текст во все форумы, троляка?

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А что еще кацапскому штопанному гандону делать? Вот оно и дрищет методичками Пескова в сети.
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На восстановление 100 млрд.И за чей счет содержать этот мир.Угадайте с трех раз. Эх не
мала баба клопоту....
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Спочатку всіх лугандонів перевіримо на причасність до тероризму, а потім подивимось, що там в буцегарнях у них треба відновлювати...
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Формула Штайнмайера - прямой путь к гражданской войне в Украине. Из этого следует:
1. Или власть настолько близорука.
2. Или власть формулу Бени-Путина приховывает под формулой Штайнмайера.
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Так якого х...я ти, Льоня, на неї погодився???
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Да. Скорее всего Зюзя с кагалом в чем-то Зятьку не угодили. Иначе хрен Тестюшка так развыступался бы.
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Тогда вопрос на засыпку- а зачем вы отправили письмо что с ней согласны и подписал его? Пусть бы Торчок ее и подписывал! Надо было как Бессмертный- стать в позу и сказать- я против! Не нравится- иди сам и подписывай капитуляцию, а я умываю руки! В чем отличие профи от делетанта и шута- Профи всегда умеет сказать Нет! Чего бы ему это не стоило!
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У мене склалося враження, що Зєльцу чи вбили в голову, чи він сам собі вбив, що коли він, Зєльц, зможе зустрітись з х%йлом, то порішає всі питання, тобто переграє х%йла.
Шкода одне, що Зєльц не може зрозуміти в чому головний фактор війни х%йла проти України. А той фактор криється у фразі - "Потерять Украину - потерять голову".
Імперія без голови не може існувати.
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Я вважаю, що ця війна з паРашею йде уже 850 років з часу руйнування Києва ордами Андрія Боголюбського. Завершення війни не буде поки існуватиме імперія паРаша.

Вихід бачу в наступному:
1. Повна мілітаризація українського суспільства по зразку Ізраїлю.
2. Жорстка боротьба з корупцією, відсторонення олігархів від політики держави.
3. Політична і моральна ізоляція політиків-популістів.
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Что это из него правда полезла? Таблетки перепутал? Нахрена ж ты там подписываешь то, во что не веришь? Что за переговорщики у нас - друг-не друг, враг-не враг?
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Мабуть х%йло відмовився від труб Пєні і тут Кучмо прорвало.
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Леонид что же вы делаете? Все розовые мечты Зеленского взяли и разрушили.
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