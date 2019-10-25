 Комитет ВР по вопросам информационной политики разрабатывает новый законопроект о медиа в Украине, - Потураев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщил глава подкомитета по вопросам информационной политики Никита Потураев во время конференции "National media talk" в Киеве в пятницу.

"Он (закон. - Ред.) - о том, что сейчас представляет из себя украинский медиарынок. Конечно, закон не может определить, каким должен быть медиарынок, но он действительно, исходя из проблем, может представить, что будет дальше в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе", - сказал Потураев.

По его словам, первый черновой вариант документа будет вынесен на публичное обсуждение, и по достижению консенсуса "в ноябре можно будет провести голосование во втором чтении".

"Мы создали рабочую группу. Собственно, она создалась, в том числе, по итогам дискуссий, которые были еще начиная с конца лета. В нее вошли юристы, представители медиаиндустрии, министерства", - рассказал парламентарий.

Потураев пояснил, что в законе будут учтены изменения, которые произошли в медиасфере, социуме, технологиях, а также требования соглашения об ассоциации с ЕС.

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