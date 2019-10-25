 Мы хотим "подкрутить" некоторые вещи в Соглашении об ассоциации с ЕС, - Кулеба

Об этом он заявил в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Наше Соглашение об ассоциации состоит из двух частей: политической и экономической. Мы хотим привести Соглашение в соответствие к реальности. Потому что его смысл был согласован 6-7 лет назад. То есть, реальность кардинально изменилась и наши возможности по торговле уже просто вышли за те нормы и стандарты, которые заложены в Соглашении", - сказал чиновник.

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Он, в частности, отметил, что за 8 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост торговли с ЕС составил 8,1%. По его словам, это очень высокая динамика и есть целые группы товаров, по которым украинская сторона готова больше поставлять, больше продавать в ЕС, а ЕС готов больше покупать.

Кулеба подчеркнул, что для этого надо изменить соглашение.

Кроме того, он отметил, что есть еще и второй блок – политическая часть, которую также нужно привести в соответствие к "реальным амбициям и потенциалу".

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"Мы не хотим разложить это Соглашение по полочкам, оно должно остаться цельным. Мы не хотим разрушить то, что есть. Мы хотим, как говорится, "подкрутить" некоторые вещи для того, чтобы сделать это Соглашение более эффективным", - заверил Кулеба.