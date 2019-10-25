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 Политика Украины, За рубежом
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 Мы хотим "подкрутить" некоторые вещи в Соглашении об ассоциации с ЕС, - Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба убежден в необходимости обновления Соглашения об ассоциации для приведения его текста в соответствие к реальным условиям.

Об этом он заявил в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Наше Соглашение об ассоциации состоит из двух частей: политической и экономической. Мы хотим привести Соглашение в соответствие к реальности. Потому что его смысл был согласован 6-7 лет назад. То есть, реальность кардинально изменилась и наши возможности по торговле уже просто вышли за те нормы и стандарты, которые заложены в Соглашении", - сказал чиновник.

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Он, в частности, отметил, что за 8 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост торговли с ЕС составил 8,1%. По его словам, это очень высокая динамика и есть целые группы товаров, по которым украинская сторона готова больше поставлять, больше продавать в ЕС, а ЕС готов больше покупать.

Кулеба подчеркнул, что для этого надо изменить соглашение.

Кроме того, он отметил, что есть еще и второй блок – политическая часть, которую также нужно привести в соответствие к "реальным амбициям и потенциалу".

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"Мы не хотим разложить это Соглашение по полочкам, оно должно остаться цельным. Мы не хотим разрушить то, что есть. Мы хотим, как говорится, "подкрутить" некоторые вещи для того, чтобы сделать это Соглашение более эффективным", - заверил Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3155997
 
 
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Вопрос - Подкрутить или закрутить?! ..хм.. не трогайте только пЭтин безвиз...пАдонки... Мы хотим "подкрутить" некоторые вещи в Соглашении об ассоциации с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2260
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да я ипу что им дали а что нет...но если честно то я бы им дал - догнал бы и еще раз дал по бубну...
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Сопли накрути Зе и Богдану!

Про политические "подкрутки" почему ничего не сказано???? Сдаете Украину!!!
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Правка будет небольшая, всего одна буква, ЕС сменят на ТС
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Не лізьте хоч у цю царину, школота!
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".....есть целые группы товаров, по которым украинская сторона готова больше поставлять, больше продавать в ЕС, а ЕС готов больше покупать...."
Кулеба !!!! Назови все товары, которые Украина готова продавать в ЕС!!!
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Наверно будут продавать сигареты с закрытых Зеленским табачных фабрик Мы хотим "подкрутить" некоторые вещи в Соглашении об ассоциации с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3347
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Он, в частности, отметил, что за 8 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост торговли с ЕС составил 8,1%. По его словам, это очень высокая динамика и есть целые группы товаров, по которым украинская сторона готова больше поставлять, больше продавать в ЕС, а ЕС готов больше покупать.
Кулеба подчеркнул, что для этого надо изменить соглашение.
Кроме того, он отметил, что есть еще и второй блок - политическая часть, которую также нужно привести в соответствие к "реальным амбициям и потенциалу". Источник: https://censor.net.ua/n3155997\\\\\\\\\\\\\

Перевожу:
Нам нужно еще внукам нарешать бабла, а скот, ой, народ, потерпит.

... Никакой даже участковый мусор ни разу не хочет в Евросоюз.
Ибо чре.вато
И мы наблюдаем то что и всегда - "власть" нам дает надежду.... ну, типо там в 2080-м будем жить так шо ниче никто не делает, а только "получает")
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Ну що порохоботики. Ви готові їздити по дорогах євро зразка? Готуйтеся. У вас лишилася одна неділя! Я попередив!Мы хотим "подкрутить" некоторые вещи в Соглашении об ассоциации с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4833
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Опыт Турции ни о чем не говорит?
Их 30 лет мурыжили ,а так и не приняли в ЕС
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Что не так сказал вице-премьер ? Умора сплошная , наблюдать за конвульсиями соевой ботвьі...
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