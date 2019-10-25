 Экономическое чудо в Украине невозможно без гендерного равенства, - Кулеба

Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ
"Экономическое чудо, которое является одной из важнейших задач нового правительства, невозможно без полноценного вовлечения женщин во все сферы экономики и общественной жизни - на равных с мужчинами условиях, с равными правами", - сказал Кулеба.
Он отметил, что сейчас Украина очень много делает для обеспечения равенства возможностей мужчин и женщин. По его словам, сейчас идет активная работа над принятием коммуникационной стратегии правительства по достижению гендерного равенства и полноценным запуском Центра гендерных компетенций, чтобы лучшие стандарты и практики НАТО системно внедрялись в Украине.
"Мы понимаем, что преодоление стереотипов - это сложный путь. Поэтому также разрабатываем масштабные национальные коммуникационные кампании", - сказал Кулеба.
Он отметил, что вопрос гендерного равенства важен не только с точки зрения общественной, политической или экономической стороны, он должен быть важным для каждого человека. "Равенство - это возможность открывать новые возможности развития и новые возможности движения вперед", - добавил Кулеба.
Кулеба отметил, что в регионах ситуация с гендерным равенством хуже, чем в столице и больших городах, а стереотипы сильнее, пишет Интерфакс-Украина.
"Есть темы, которые варятся в столице и больших местах, и уже стали нормой. В Киеве постоянно что-то происходит на тему гендерного равенства - публичные мероприятия, дискуссии, реализуются проекты. Но невозможно решить общественную проблему только занимаясь этим в Киеве. Необходимо идти в регионы, где ситуация хуже и стереотипы сильнее, и те кто, готовы бороться за равенство мужчин и женщин ощущают себя слабее, и им нужно предоставить помощь", - сказал Кулеба.
а я гадав, що воно неможливо, коли прокацапське лобі, накшталт зеленої дрисні, весь час намагається зруйнувати українську державність і самоідентичність
Зебуины, жгите исчо.
в Киеве 500
***** этой Украине те прохвесора
4 кляси церковной школи як при царе и сырье для загранки копать
трусы и то польские продают
это сколько усилий надо было приложить сколько вбухать сотен миллиардов долларов на демонтаж Украины
Нинішній уряд, вже ясно - навіть ідей нових немає. нічим не різниться від уряду Гройсмана.
Стагнація- ось наше безкінечне економічне чудо
https://antikor.com.ua/articles/336381-transgendery_potrebovali_ubratj_henskij_simvol_s_upakovok_prokladok
...
это же п3.14
Они там реально озверели.
Еще бы надо сказать чтобы коровы отпечатывали шаг "левой", так как это добавляет надоев с квадратного метра ряби.
Я не знаю как мы будем ЭТО исправлять то. походу не лгут на счет "хабада" и т.д., ибо такой Х.... я даже бы не понимал, замути эти дела даже Ющенок. Даже Овощ.
Чи толераст - скільки тих "гендерів" йому відомо?
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С коррупцией и олигархами нада бороться, а не озвучивать европейские хотелки для ридного села.
Та влада была сборищем ворья и коррупционеров, а новая влада - сборище идиотов и *********. С такими темпами деградации украинской политической элиты - скоро африканские страны от нас будут шарахаться, не говоря уже про европейцев...
язык...
Бо есть в истории много примеров , когда гендерное равенство появлялось на горизонте на несколько десятков лет после экономического чуда . Взять США , например .
Или рывок Аденауэра в Дойче . Или Сингапур - Ли Куан Ю ... который у нас обожают приводить в пример . Со дня независимости по сегдняшний день там одна "Партия действий" у власти .
С точки зрения свобод и прав -- это полицейское государство . Из трех премьеров - два отец и сын .
А Юж.Корея ? До 1990 года там была полувоенная диктатура . И диктарора , ксати свергли . А "Самсунг" и Hyundai уже давно был .
нищета в стране через неравное соотношение у людей половых органов… ******… И вот ЭТО в окулярах с платочком в пиджачке,
ещё и живёт и треплется за наши с вами деньги и ездит в турне по заграницам…
А теперь
уточняющий вопрос: в скольких странах запада и в каких странах НАТО
распространена такая шиза, где на должность вместо интеллекта, необходима
проверка на принадлежность види половых органов? Насколько мне известно, в тех же странах НАТО: ни в
Англии, ни в Германии, ни в США, ни во Франции - ничего подобного не существует.
Это еще один дебил в правительстве, кроме Милованова.