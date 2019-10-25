 Экономическое чудо в Украине невозможно без гендерного равенства, - Кулеба

Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Экономическое чудо, которое является одной из важнейших задач нового правительства, невозможно без полноценного вовлечения женщин во все сферы экономики и общественной жизни - на равных с мужчинами условиях, с равными правами", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что сейчас Украина очень много делает для обеспечения равенства возможностей мужчин и женщин. По его словам, сейчас идет активная работа над принятием коммуникационной стратегии правительства по достижению гендерного равенства и полноценным запуском Центра гендерных компетенций, чтобы лучшие стандарты и практики НАТО системно внедрялись в Украине.

"Мы понимаем, что преодоление стереотипов - это сложный путь. Поэтому также разрабатываем масштабные национальные коммуникационные кампании", - сказал Кулеба.

Он отметил, что вопрос гендерного равенства важен не только с точки зрения общественной, политической или экономической стороны, он должен быть важным для каждого человека. "Равенство - это возможность открывать новые возможности развития и новые возможности движения вперед", - добавил Кулеба.

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Кулеба отметил, что в регионах ситуация с гендерным равенством хуже, чем в столице и больших городах, а стереотипы сильнее, пишет Интерфакс-Украина.

"Есть темы, которые варятся в столице и больших местах, и уже стали нормой. В Киеве постоянно что-то происходит на тему гендерного равенства - публичные мероприятия, дискуссии, реализуются проекты. Но невозможно решить общественную проблему только занимаясь этим в Киеве. Необходимо идти в регионы, где ситуация хуже и стереотипы сильнее, и те кто, готовы бороться за равенство мужчин и женщин ощущают себя слабее, и им нужно предоставить помощь", - сказал Кулеба.