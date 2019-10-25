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 Политика Украины, Экономика
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Все про:гендерные проблемы (105) Кулеба Дмитрий (193)

 Экономическое чудо в Украине невозможно без гендерного равенства, - Кулеба

Экономическое чудо в Украине невозможно без полноценного вовлечения женщин во все сферы экономики и общественной жизни.

Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Экономическое чудо, которое является одной из важнейших задач нового правительства, невозможно без полноценного вовлечения женщин во все сферы экономики и общественной жизни - на равных с мужчинами условиях, с равными правами", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что сейчас Украина очень много делает для обеспечения равенства возможностей мужчин и женщин. По его словам, сейчас идет активная работа над принятием коммуникационной стратегии правительства по достижению гендерного равенства и полноценным запуском Центра гендерных компетенций, чтобы лучшие стандарты и практики НАТО системно внедрялись в Украине.

"Мы понимаем, что преодоление стереотипов - это сложный путь. Поэтому также разрабатываем масштабные национальные коммуникационные кампании", - сказал Кулеба.

Он отметил, что вопрос гендерного равенства важен не только с точки зрения общественной, политической или экономической стороны, он должен быть важным для каждого человека. "Равенство - это возможность открывать новые возможности развития и новые возможности движения вперед", - добавил Кулеба.

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Кулеба отметил, что в регионах ситуация с гендерным равенством хуже, чем в столице и больших городах, а стереотипы сильнее, пишет Интерфакс-Украина.

"Есть темы, которые варятся в столице и больших местах, и уже стали нормой. В Киеве постоянно что-то происходит на тему гендерного равенства - публичные мероприятия, дискуссии, реализуются проекты. Но невозможно решить общественную проблему только занимаясь этим в Киеве. Необходимо идти в регионы, где ситуация хуже и стереотипы сильнее, и те кто, готовы бороться за равенство мужчин и женщин ощущают себя слабее, и им нужно предоставить помощь", - сказал Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3155992
 
 
 Топ комментарии
 
конгеніально!
а я гадав, що воно неможливо, коли прокацапське лобі, накшталт зеленої дрисні, весь час намагається зруйнувати українську державність і самоідентичність
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зебилы когда этот идиотизм закончиться ? просто нет слов - вместо реальных дел - одни лозунги
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вклад педерастів в розвиток економіки країн ЄС - просто шалений Экономическое чудо в Украине невозможно без гендерного равенства, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8656
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конгеніально!
а я гадав, що воно неможливо, коли прокацапське лобі, накшталт зеленої дрисні, весь час намагається зруйнувати українську державність і самоідентичність
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вклад ********** в розвиток економіки країн ЄС - просто шалений
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Ходять чутки,що Кулеба подобається геям
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будеш і надалі надавати інфу з гейського середовища?
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Ага. Бабы виноваты! Малоактивные они у нас!
Зебуины, жгите исчо.
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Економічне чудо відбулось у КНР по одній причині- всі стали рівними. І почали на виробництві працювати і діти, і жінки за тарілку рису. Тільки от вони цього чуда не бачать.
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І почали на виробництві філіалів західних фірм...
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А у нас на таких філіалах працювати не хочуть. Чому? Бо зп 7000 на тому заводі, а доведеться платити комуналку. А якщо десь нелегально підробляти- то отримуєш субсидію.
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В КНР зп профессора 5000 долл
в Киеве 500
***** этой Украине те прохвесора
4 кляси церковной школи як при царе и сырье для загранки копать
трусы и то польские продают
это сколько усилий надо было приложить сколько вбухать сотен миллиардов долларов на демонтаж Украины
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Ну не 5к а нижче. Найбільше у них айтішники мають- до 2.5к (як і у нас). А от середня зп дійсно вища. Тільки от живе там тільки східне узбережжя... Вглиб- треш. Особисто знаю кількох людей- поїхали туди працювати у готельному бізнесі (цінуються там люди з європейською зовнішністю).
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ніхто нічого не вбухав - навпаки, алігархія витягла оборотні кошти з економіки України, щоби прикупити собі хатки в Лондоні, Монако і далі, а в уряд імплементували смотрящих за їх активами. Правоохоронні та податкові органи нацьковували на малий і середній бізнес, середній зрозумів це і втік в Східну Європу.. Ясно, що алагірхія не буде займатися виробництвом трусів, це може робити лише середній - тканини, цехи, швачки і тд От і все. Тому й Україна стає схожою на економічну пустелю, не на економічне чудо.
Нинішній уряд, вже ясно - навіть ідей нових немає. нічим не різниться від уряду Гройсмана.
Стагнація- ось наше безкінечне економічне чудо
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Владислав Носковский Все їхнеє чудо,це перенесення шкідливого виробництва з Європи і США,плюс величезне населення.Чудо це в Японії.Але наші люди просто не взмозі так сильно працювати,як японці.
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Владислав Носковский Ні не взмозі.В Польщі не стало економічне чудо,в Чехії також,вони просто підняли економіку,але це не чудо.Чудо би було,якби в них було все те,що і у німців.Ми від чехів не кращі і не працюємо краще і люди тут не розумніші.Я не принижую людей,але потрібно з реалій виходити.
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Экономическое чудо невозможно без экономики.
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А в Украине возможно...на словах и на бумаге
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Просто воровать надо меньше. И терки с олигархатом прекратить. Гендерство тут ни при чем.
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Повинні бути квоти по розуму,без цього не може бути добробуту.А економічного чуда в нас впринципі бути не може.
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зебилы когда этот идиотизм закончиться ? просто нет слов - вместо реальных дел - одни лозунги
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А вот предыдущие пять годков "Я обіцяю!" тебя почему то вполне устраивало. Економічне диво в Україні неможливе без гендерної рівності, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6087
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отрицать очевидное только тролли умеют - в 2014 в армии не было не касок не бронежилетов ,воевали в кроссовках - а сейчас - а ты мне тут шо пишешь - просто нет слов ,а как изменились города,в которых нормальные меры ? а вот сейчас мы и сравниваем - просто стыдно уже,а шо будет через год?
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Ага,все добывали волонтеры на добровольных началах и пожертвовании населения
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и это было - но все поменялось и буквально в течении года - это факты .а накидывать - а то ,а то - можно бесконечно - но - армии ,Украинской Армии не было - а сейчас она есть и это ФАКТ - ГЛАВНОЕ ШО ОНА И ЕСТЬ ЗАЩИТА ОТ ОККУПАЦИИ УКРАИНЫ - и только потом можно и нужно говорить об каком то развитии страны - когда есть защита - ДОХОДИТ
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а Порошенко казав нащось, до цих пір не можу зрозуміти - казав, що буде рубати руки. Ну от нашо оце було казати.
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що змінилося за 5 років? вонь від підприємств, загазованість, безконтрольне будівництво. Ось що змінилося
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Хіба? "Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing business, - Гончарук" Здобутки нової влади? Економічне диво в Україні неможливе без гендерної рівності, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9259
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Выпей яду и он закончится. Економічне диво в Україні неможливе без гендерної рівності, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2675
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Нарешті виявлена ахіллесова п.ята України -гендерна нерівність. Більше нам потрібно у владних кабінетах Юль, КАралєвських, Гонтарєвих. І все піде пучком.
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Им дай волю - они не только с упаковок весь женский пол уберут.
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3,14стец обещаниям зеленой власти- обещанного економического чуда не будет ,виной тому женщины...аплодисменты
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При утилізації ворога треба притримуватись гендерної рівності.
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для повної рівності жінкам пришити прутень , а чоловікам цицьки. А забув, чоловікам складніше, ще вагіну просверлити.
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За реформы сразу в Прокуратуру, о каком чуде он вещает в этой стране?
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Зелебоби! ви зробили це разом промисловість знижується четвертий місяць поспільЕкономічне диво в Україні неможливе без гендерної рівності, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1629
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Так ось воно в чому справа... Гендерна нерівність... Треба ще десяток видатних крадіїв-олігахів жінок. І все збалансується для економічного розвитку. Слів немає.
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Это реально теперь... Это полностью клоунаднули...... Это в натуре настолько мерзкое кривлянье, что непонятно куда пихать проценты от роста экономики то.
Они там реально озверели.
Еще бы надо сказать чтобы коровы отпечатывали шаг "левой", так как это добавляет надоев с квадратного метра ряби.
Я не знаю как мы будем ЭТО исправлять то. походу не лгут на счет "хабада" и т.д., ибо такой Х.... я даже бы не понимал, замути эти дела даже Ющенок. Даже Овощ.
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Поясніть мені,чому на атомних станціях більше чоловіків працює? Хіба заборонено жінкам йти вчитися ядерній фізиці? Навіть в сьогоднішній лівій Німеччині у технічних ліцеях навчається більше хлопців,ніж дівчат,бо хлопцям від природи це більше цікаво.Те саме і в інших країнах Західної Європи.Не може бути рівності у всьому,просто не може.Це популізм.
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Фемінфст? Економічне диво в Україні неможливе без гендерної рівності, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7103
Чи толераст - скільки тих "гендерів" йому відомо?
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А в какие сферы экономики он хочет запихнуть женщин? В шахту? К домне? Дальнобойщиками? На рыболовном сейнере? Где их присутствие сможет обеспечить чудо в отличие от сегодняшнего момента? Тыкают пальцами по клавиатуре они и сейчас неплохо.
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John Dillinger 51462c15 Далекобійники є жінки,але у всьому не може бути рівності.
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постЕкономічне диво в Україні неможливе без гендерної рівності, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1900 дворічної давнини. Ванга мала б ще раз померти,на цей раз від заздрощів.
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Звичайно, що потрібна бути гендерна рівність. При цьому треба розуміти відмінності чоловіків і жінок.
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Экономическое чудо в Украине невозможно без гендерного равенства, - сказал Нам трансгендер Кулеба Економічне диво в Україні неможливе без гендерної рівності, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3380
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Лять, мы на корабле , без женщин не будет счасья, но их сюда нельзя - будет несчастье.
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есть феминистки , а есть кулеба ...тоже феминистка - только мужик
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А можна Вашу геніальну фразу, написану Вашою чудо-рукою, з Вашим високохудожнім автографом, в рамочці, замовити в вашому казковому секретаріаті? В разі ствердної відповіді надішлю Вам адресу Нової Пошти - послуги я оплачу на місці.
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Экономическое чудо невозможно пока наши олигархи(элита) тратят деньги на покупку футбольных игроков, а не на роботов как в Японии
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Економічне чудо,це технології.От що зараз Україна зможе виготовляти,щоб здивувати світ?Що в нас будуть купляти? Може від продажу землі і від грального бізнесу воно настане? Цього бізнесу у світі вже достатньо і конкурентами ми ніяк не будемо,різним Лас-Вегасам.Це популізм від людей,які просто хочуть захапати ціну землю і швидко заробити.
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Все правильно, количество ******* во власти зашкаливает, когда там уже нормальные люди появятся?
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А где неравенство ? Штепа у целой страны выиграла 3000 евро при явной измене Родине.
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Штепа виграла, бо українська судова система за три останні роки так і не змогли її не засудити не виправдати.
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Этот кулеба дИбил или просто идот?
С коррупцией и олигархами нада бороться, а не озвучивать европейские хотелки для ридного села.
Та влада была сборищем ворья и коррупционеров, а новая влада - сборище идиотов и *********. С такими темпами деградации украинской политической элиты - скоро африканские страны от нас будут шарахаться, не говоря уже про европейцев...
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О друг Горацио на свете еще много есть такого что и не снилось нашим мудрецам. Ну получили гендерное равенство и что? Что дальше делать с этим счастьем? Их глупость может удивлять до бесконечности если оставить у керма.
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Типичное митинговое "гасло" не носящее под собой никакой смысловой нагрузки .
Бо есть в истории много примеров , когда гендерное равенство появлялось на горизонте на несколько десятков лет после экономического чуда . Взять США , например .
Или рывок Аденауэра в Дойче . Или Сингапур - Ли Куан Ю ... который у нас обожают приводить в пример . Со дня независимости по сегдняшний день там одна "Партия действий" у власти .
С точки зрения свобод и прав -- это полицейское государство . Из трех премьеров - два отец и сын .
А Юж.Корея ? До 1990 года там была полувоенная диктатура . И диктарора , ксати свергли . А "Самсунг" и Hyundai уже давно был .
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То есть у нас оказывается
нищета в стране через неравное соотношение у людей половых органов… ******… И вот ЭТО в окулярах с платочком в пиджачке,
ещё и живёт и треплется за наши с вами деньги и ездит в турне по заграницам…

А теперь
уточняющий вопрос: в скольких странах запада и в каких странах НАТО
распространена такая шиза, где на должность вместо интеллекта, необходима
проверка на принадлежность види половых органов? Насколько мне известно, в тех же странах НАТО: ни в
Англии, ни в Германии, ни в США, ни во Франции - ничего подобного не существует.
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и это единственное, что мешает экономическому чуду?!
Это еще один дебил в правительстве, кроме Милованова.
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Проблема не в гендерном неравенстве, а в том что у нас 73% зебилов.
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