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 Политика Украины, Общество
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 В вопросе подписания соглашения с РФ на вылов рыбы в Азове МИД ссылается на Конвенцию ООН

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подписание нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, ссылаются на Конвенцию ООН.

Об этом МИД собщил в ответе на обращение Цензор.НЕТ.

"Целью установления квот является обеспечение рационального использования водных биоресурсов. Так, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, если один и тот же запас(ы) ассоциированных видов водных биоресурсов встречаются в исключительных экономических зонах двух или более государств, то эти государства должны прямо или через соответствующие субрегиональные или региональные организации согласовать меры, необходимые для координации и обеспечения сохранения и увеличения таких запасов (статья 68).

Руководствуясь положениями Конвенции ООН по морскому праву в 1992 году Правительства Украины и Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и в 1993 году Соглашение между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море .

Украинско-российская Комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море, основанная п.1 статьи 7 Соглашения между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море, проводит распределение квот между сторонами в целях обеспечения сохранности биоресурсов Азовского моря", - говорится в ответе.

Вопросы подготовки и подписания протокола о рыболовства в акватории Азовского моря МИД назвал исключительной компетенцией Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

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МИД не комментируют вопрос о том, по каким админграницам будут распределены квоты, и означает ли данное соглашение фактическое признание границ, на которых наставивает РФ, требуя признать Крым российской территорией.

Также в министерстве отказались комментировать вопрос пуска ропы из Херсонской области в Крым.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155991
 
 
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А никто не знает, что такое "пуск ропы"(с)? Тем более, из Херсонской области- в Крым.
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есть там в Херсонской области водокачка на границе с Крымом.

оттуда на содовый завод в Крыму ропу качают.
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Сдают Родную Украину зебобики и глазом ну моргнут...………...
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Немножечко признают право РФ на вылов рыбы в водах Украины

Немножечко признают метрики Лугандона

Немножечко признают ещё что-нибудь...

А вы думали, что капитуляция произойдёт в один день ?

Нет. Маленькими шажочками, маленькими, маленькими.

Но уверенно.
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А на які конвенції вони посилаються при анексії Криму?
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