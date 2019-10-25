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 В 2018 году почти 527 тысяч украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе. ИНФОГРАФИКА

Статистическая организация Европейской Комиссии сообщила, что в 2018 году 526,9 тысячи украинцев получили первое разрешение на проживание в Евросоюзе, 78,5% из них выдала Польша. Почти 65% граждан Украины переселились в ЕС с целью трудоустройства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Евростат.

В 2018 году почти 527 тысяч украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе 01

Аналогичные разрешения получили 206 тысяч китайцев (около половины - в Великобритании), 197 тысяч индийцев (38% - в Великобритании), 174 тысячи сирийцев (более 70% - в Германии), 138 тысяч белорусов (в основном - в Польше), 127 тысяч марокканцев (45% - в Испании), 120 тысяч американцев, 88 тысяч бразильцев , 80 тысяч турков, 75 тысяч россиян.

В 2018 году почти 527 тысяч украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3155988
 
 
 Топ комментарии
 
Пэтрило "старалось"... Больше 1000,в Иловайске и Дебальцево "переселились" в другой мир
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Ткекрь ждём псалмы от порохоботов....Такого при Парашенко не было! У 2018 року майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 8536
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підлога уже ушел домой.
А у него патент на эту фразу.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Евростат, почти 65% граждан Украины переселились в ЕС с целью трудоустройства. Источник: https://censor.net.ua/n3155988\\\\\\\\\

Дальше не читай.те.
Это = типо 25млн. подняли жёппы и ломанулись.
Ошибка какая-то, походу(бросается заказывать билет)
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... Не забыть выключить в аэропорту свет
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та то все на мальдивы просто уехали как Гетьман завещал
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А в 2019 всі приїхали жити в ШАПІТО 95.
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Пэтрило "старалось"... Больше 1000,в Иловайске и Дебальцево "переселились" в другой мир
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Зато потом сколько продал НЕЛИКВИДА со своих предпирятий!
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Тобто ти не вважаєш головними росіян винуватцями У 2018 року майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 6703
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тобто ти підтвержуєш,шо петро теж винен?
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Вина є у всіх, але ступінь вини є різною? Ти розумієш українську?
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Коли тобі прострелять ногу, то у цьому будеш винний лише ти- бо не хотів пускати грабіжників у свою халупу.
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Зараз у них посил такий- у війні винен порох, війна громадянська, рашка хоче помирити нас з ордло, а порохоботи (не обов'язково за пороха, головне що проти зе) винні у продовженні війни. І на кожному кроці наголошувати, що рашка і ***** не при ділах.
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Ткекрь ждём псалмы от порохоботов....Такого при Парашенко не было!
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підлога уже ушел домой.
А у него патент на эту фразу.
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Почти 65% граждан Украины переселились в ЕС с целью трудоустройства. У 2018 року майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 5772

Источник:https://censor.net.ua/n3155988
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527тыс, та это-ж целый большой город выехал.. Не ну Петя старался не ма шо сказать!
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Бжезинский.......в Украине достаточно 20 миллиоинов....это же брякнуло и Жимриновское....................***....Когда сами думать т действовать бкдем???!!Ё!Ё!
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Мабуть це і є - омріяний шлях в Європу. У 2018 року майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 6654
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На шляху до євроїнтеграції українці значно випереджавють неповоротку державу! У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 9045

У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 1763
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помітно як за ці пів року народ почав повертатися в Україну ...білетів не купиш ...пішки повертаються ...
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ПЕтріоти здобули, але винні ЗЕреваншисти.
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А как его получить? И чего все туда рвутся? Нежуели скупили недвимость?

И как такое возможно,что из примерно 20млн (исключаем пенсионеров,детей) пол миллиона стали жить в ЕС?
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а что ту невозможного? получили разрешение на постоянное проживание, потому что работают.
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Так шо не зря стояв майдан. Таки вырвались на свободу! И я не понимаю, почему тут все скорбят. Это же хорошо. У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 1046
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плохо только, что не гражданство им дали, а разрешение на проживание. за пенсией в Украину припрутся. У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 2139
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Миграция в 5% трудоспособного населения в год - это приговор...
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От того і затягували/затягують з вступом асоціаціею, бо ніхто не захоче працювати за копійки якщо можна отримувати в кілька, а то і в десять разів більше за ту ж роботу. Де ж брати рабів?
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