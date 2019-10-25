 В 2018 году почти 527 тысяч украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Евростат.
Аналогичные разрешения получили 206 тысяч китайцев (около половины - в Великобритании), 197 тысяч индийцев (38% - в Великобритании), 174 тысячи сирийцев (более 70% - в Германии), 138 тысяч белорусов (в основном - в Польше), 127 тысяч марокканцев (45% - в Испании), 120 тысяч американцев, 88 тысяч бразильцев , 80 тысяч турков, 75 тысяч россиян.
Дальше не читай.те.
Это = типо 25млн. подняли жёппы и ломанулись.
Ошибка какая-то, походу(бросается заказывать билет)
А у него патент на эту фразу.
Источник:https://censor.net.ua/n3155988
И как такое возможно,что из примерно 20млн (исключаем пенсионеров,детей) пол миллиона стали жить в ЕС?