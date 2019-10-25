 Кабмин опроверг информацию о возможном назначении бывшего замминистра финансов РФ Алексашенко советником Гончарука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание "Слідство.Інфо" сообщило, что на должность советника премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах рассматривается кандидатура российского гражданина Сергея Алексашенко.

Алексашенко - известный российский экономист и общественный деятель, ранее занимал должности замминистра финансов РФ и заместителя главы Центробанка России. Он критиковал политику действующей власти и негативно отзывался по поводу существующей в России политической системы. В 2013 году уехал на постоянное проживание в США.

23 августа 2017 года стало известно, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Сообщалось, что при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники таможни остановили Алексашенко, который прошел через "зеленый" коридор, не задекларировав ордена времен Советского Союза и другие награды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство назначило замминистра обороны Александра Полищука