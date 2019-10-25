 Кабмин опроверг информацию о возможном назначении бывшего замминистра финансов РФ Алексашенко советником Гончарука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее издание "Слідство.Інфо" сообщило, что на должность советника премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах рассматривается кандидатура российского гражданина Сергея Алексашенко.
Алексашенко - известный российский экономист и общественный деятель, ранее занимал должности замминистра финансов РФ и заместителя главы Центробанка России. Он критиковал политику действующей власти и негативно отзывался по поводу существующей в России политической системы. В 2013 году уехал на постоянное проживание в США.
23 августа 2017 года стало известно, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Сообщалось, что при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники таможни остановили Алексашенко, который прошел через "зеленый" коридор, не задекларировав ордена времен Советского Союза и другие награды.
И когда в мире рассказывают о коррупции в Украине, то рассказывают о таких вот конкретных вещах:
REUTERS .Exclusive: Son of producer who worked with Ukraine's president gets senior government job - "Сын продюсера, который работал с президентом Украины, получил высокий государственный пост"
Сын сооснователя 1+1 Роднянского получил высокую должность в правительстве Украины - Reuters
Портнов - "смотрящій" за судами і ДБР.
Ківалов - радник очільниці ЦВК ("смотрящій" за ЦВК).
То, пані і панове "клавіші", кажете, що "не бачите" жодного Зеваншу? А змити з очей Зелену сечу пробували?
Они там или с детсада, или враги.... или есть вариант еще, да, или дебилы.
Они хотя бы понимают шо высерают то?
вже б ніхто не здивувався
Нужен мир.
Скажи это ***** и пусть он выведет всех своих бурятов.