EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  403  12
Все про:Кабмин (11300) Алексашенко (1)

 Кабмин опроверг информацию о возможном назначении бывшего замминистра финансов РФ Алексашенко советником Гончарука

В Кабинете Министров Украины опровергли информацию о возможном назначении российского экс-чиновника Сергея Алексашенко советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание "Слідство.Інфо" сообщило, что на должность советника премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах рассматривается кандидатура российского гражданина Сергея Алексашенко.

Алексашенко - известный российский экономист и общественный деятель, ранее занимал должности замминистра финансов РФ и заместителя главы Центробанка России. Он критиковал политику действующей власти и негативно отзывался по поводу существующей в России политической системы. В 2013 году уехал на постоянное проживание в США.

23 августа 2017 года стало известно, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Сообщалось, что при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники таможни остановили Алексашенко, который прошел через "зеленый" коридор, не задекларировав ордена времен Советского Союза и другие награды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство назначило замминистра обороны Александра Полищука

Источник: https://censor.net.ua/n3155984
 
 
 Топ комментарии
 
Богдан, люстрований за "роботу на Януковича" очолює ОПУ.
Портнов - "смотрящій" за судами і ДБР.
Ківалов - радник очільниці ЦВК ("смотрящій" за ЦВК).
То, пані і панове "клавіші", кажете, що "не бачите" жодного Зеваншу? А змити з очей Зелену сечу пробували?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тююю,такая зрада у порохоботов обламалась
 показать весь комментарий
 
 
Так за Хорошковского тоже красиво рассказывали, только кабинет ему в ОПУ организовали и потом со скрипом и враньем но все-же признали.

И когда в мире рассказывают о коррупции в Украине, то рассказывают о таких вот конкретных вещах:

REUTERS .Exclusive: Son of producer who worked with Ukraine's president gets senior government job - "Сын продюсера, который работал с президентом Украины, получил высокий государственный пост"
 показать весь комментарий
 
 
Головне, щоб не було ніякого кумовства та корупції...ога

Сын сооснователя 1+1 Роднянского получил высокую должность в правительстве Украины - Reuters
 показать весь комментарий
 
 
Богдан, люстрований за "роботу на Януковича" очолює ОПУ.
Портнов - "смотрящій" за судами і ДБР.
Ківалов - радник очільниці ЦВК ("смотрящій" за ЦВК).
То, пані і панове "клавіші", кажете, що "не бачите" жодного Зеваншу? А змити з очей Зелену сечу пробували?
 показать весь комментарий
 
 
Забыл Хорошковского в кабмине и советников фарм.мафии Богатыревой в МОЗе.
 показать весь комментарий
 
 
Знаете, ребят.... после высера Гончарука о росте на 40%, за "пятилетку", экономики то...... я понял что Беня критично мало министров назвал дебилами......
Они там или с детсада, или враги.... или есть вариант еще, да, или дебилы.
Они хотя бы понимают шо высерают то?
 показать весь комментарий
 
Если у врага есть план по отношению к Украине, то это война. Нет ничего страшнее для Украины чем военные действия на территории собственного государства, где гибнут в большей степени граждане Украины. Я не понимаю почему Порошенко устраивает майданы за войну и называет мир в Украине предательством. Это же очевидно, что война нужна только врагу, поскольку за 5 лет Украина откинулась минимум на 30 лет назад. Еще через 5 лет Украины может и вовсе не стать. Разве этого добивается Порошенко и силы агитирующие за войну? Если это так, то они не стоят и мизинца Президента Зеленского».(Франк Вальтер Штанмайєр)
 показать весь комментарий
 
Правильно !
Нужен мир.
Скажи это ***** и пусть он выведет всех своих бурятов.
 показать весь комментарий
 
 
Типу, та ми пошутили. Кидаєте зебіли дальше "пробні камінчики"?
 показать весь комментарий
 
Слухи о том, что толстый полярный лис уже пришёл,- немного преувеличены...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх