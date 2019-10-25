 Рябошапка создал в ГПУ управление реформ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что работа управления будет сосредоточена на двух направлениях - стратегическом планировании и анализе, а также внедрении стандартов качества и администрировании реформы.

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Напомним, реформа прокуратуры предусматривает создание Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур. Чтобы работать в новых органах прокуратуры, прокуроры должны пройти аттестацию для оценки профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Также после создания новых органов прокуратуры будет открыт набор прокуроров.

Кроме того, Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", вступившим в силу 25 сентября 2019 года, предусмотрены утверждение стратегии развития прокуратуры, разработка системы оценки эффективности работы и нагрузки на прокурора, увеличение должностных окладов прокуроров, а также создание Тренингового центра на базе Национальной академии прокуратуры Украины.