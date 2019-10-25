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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9428) реформы (3431) Рябошапка Руслан (170)

 Рябошапка создал в ГПУ управление реформ

21 октября 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании управления реформ в структуре Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что работа управления будет сосредоточена на двух направлениях - стратегическом планировании и анализе, а также внедрении стандартов качества и администрировании реформы.

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Напомним, реформа прокуратуры предусматривает создание Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур. Чтобы работать в новых органах прокуратуры, прокуроры должны пройти аттестацию для оценки профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Также после создания новых органов прокуратуры будет открыт набор прокуроров.

Кроме того, Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", вступившим в силу 25 сентября 2019 года, предусмотрены утверждение стратегии развития прокуратуры, разработка системы оценки эффективности работы и нагрузки на прокурора, увеличение должностных окладов прокуроров, а также создание Тренингового центра на базе Национальной академии прокуратуры Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155982
 
 
 Топ комментарии
 
В царской армии имелась такая традиция - в военном управлении создавалась какая-то "Инструкция", "Циркуляр", а потом проект рассылался по войскам. Офицеры строевые, их изучали, и вносили свои предложения, дополнения, которые, потом, изучались специалистами управления, которые давали им оценку и учитывали, при необходимости, при составлении конечного документа....... Самым известным было изучение новых Уставов, незадолго перед Первой Мировой войной... Пусть "рябая шапка", сначала, вспомнит выражение Сенеки: "Если ты не знаешь, в какую гавань ты держишь путь, для тебя ни один ветер не будет попутным......". Прежде, чем "реформировать" прокуратуру, пусть "Закон о прокуратуре", изучит, внесёт предложения об "изменениях"... Или он "реформу" будет проводить на основании старого, принятого лет десять назад?.. И какова будет "правомочность" этих реформ? Он что, "полный идиот"? Не понимает разницы между "законодательным актом" и "подзаконным", которым и является его "решение"?...
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Еще не все клоуны пристроены к корыту.
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Пусть Зе звонит Баканову на счет черта.
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артисты есть артисты, художник по китам, художник по могам, художник..... Рябошапка створив у ГПУ управління реформ - Цензор.НЕТ 3093 это зебыли вы зробили разом Рябошапка створив у ГПУ управління реформ - Цензор.НЕТ 735
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Еще не все клоуны пристроены к корыту.
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Пусть Зе звонит Баканову на счет черта.
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Охренеть! Упраление, упралением по управлению......херкало против зеркала в точку видимости.................
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Создаешь такой управление или министерство и ты уже великий реформатор вошедший в историю. К сожалению, таковы наши реалии
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Особенно когда бабло за теориетику и просто слив Украины?!
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А вот это уже плагиат.

Зачем милиция? Прямо к прокурору! Он все поймёт! "Кавказская пленница" 1966 г.
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"Работа управления будет сосредоточена на двух направлениях". Каков слог. Нужно больше управлений, поскольку очень много направлений.
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Вот! Это уже настоящая реформа. До этого чуда, до создания управления реформ, ни один алко-прокурор не додумался. Рябошапка- первый! Ждем-с-с-с распространения этого бреда повсеместно.
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ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием(!) А как хорошо всё начиналось : Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем"./ Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО. -Свинарчукгейт сделал из пианиста президента. Рябошапка сделал из свинарчукгейта большой пук.А народ так надеялся: Рябошапка с дипломом университета Соломона воров-олигархов колоть будет как гнилые орехи, а судьи двухтуровым назначенные будут неподкупными.
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В царской армии имелась такая традиция - в военном управлении создавалась какая-то "Инструкция", "Циркуляр", а потом проект рассылался по войскам. Офицеры строевые, их изучали, и вносили свои предложения, дополнения, которые, потом, изучались специалистами управления, которые давали им оценку и учитывали, при необходимости, при составлении конечного документа....... Самым известным было изучение новых Уставов, незадолго перед Первой Мировой войной... Пусть "рябая шапка", сначала, вспомнит выражение Сенеки: "Если ты не знаешь, в какую гавань ты держишь путь, для тебя ни один ветер не будет попутным......". Прежде, чем "реформировать" прокуратуру, пусть "Закон о прокуратуре", изучит, внесёт предложения об "изменениях"... Или он "реформу" будет проводить на основании старого, принятого лет десять назад?.. И какова будет "правомочность" этих реформ? Он что, "полный идиот"? Не понимает разницы между "законодательным актом" и "подзаконным", которым и является его "решение"?...
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Это прорывный прорыв в направлении прорыва!!!
Ура товарисчи верной дорогой 3.14здуете.
ХайЗе.
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Всё правильно, реформами надо управлять.
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Каких, бл...ть, управлений вам не достает?
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"Рога и копыта". Это все на что зелики сподобились.
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Государства уже не существует. Никакие вертикали власти, кроме коррупционных, давно не работают и управлять этим всем используя даже "управление реформ" уже не получится - а только расстрельные команды, но это не по силам комедийному артисту... занавес
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Харе создавать комитеты всякие - начинайте уже работать. Ау, клоуны...
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