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Все про:ГОК (29) законопроект (2218) металлургия (332) налоги (2702)

 Налоговики манипулируют в вопросе ренты, - Ингулецкий ГОК подал в суд на ГНС

Налоговики подали ложные данные относительно выводов рабочей группы по обсуждению законопроекта 1210 в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

Как следствие, они ввели в заблуждение народных депутатов, что чревато фатальными последствиями для отрасли и тысяч трудящихся. По этому поводу одно из предприятий горно-металлургического комплекса уже обратилось в суд.

Исковое заявление "Ингулецкого горно-обогатительного комбината" в Окружной административный суд города Киева оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

Исходя из искового заявления, истец требует открыть производство и признать противоправными действия Государственной налоговой службы Украины. В частности, речь идет о составленном налоговиками письме на имя председателя налогового комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева, содержащем извращенную информацию о результатах работы и выводах совместной рабочей группы по поиску компромисса в вопросе введения ренты на железную руду.

Рабочая группа, в которую вошли представители ГНС, Министерства финансов, предприятий металлургической отрасли и крупнейших бизнес-сообществ Украины, провела в сентябре 3 заседания. Во время этих заседаний было установлено, что после изменения ставки налога и базы налогообложения рента за недра вырастет в среднем в 4,18 раз. Бизнес будет вынужден платить на 8,5 млрд грн в год больше. При этом рента в Украине станет самой высокой в мире. Это уничтожит не только горно-добывающую отрасль, но и смежные отрасли экономики. Как следствие, поступления от налога на прибыль сократятся почти на 20%, а производство из-за потери рынков сократится на 26 млн грн. При этом бюджет недополучит самое малое 11 млрд грн.

Ударит принятие законопроекта 1210 в нынешнем виде и по "Укрзализныце", и по Администрации морских портов Украины, где грузы ГМК составляют порядка 40%.

Так что резкое снижение конкурентоспособности украинской металлургии сыграет на руку разве что конкурентам из других стран, где налоги – существенно ниже.

Но несмотря на результаты работы рабочей группы, Государственная налоговая служба 23 сентября отправила Даниилу Гетманцеву свои выводы и предложения, в которых полностью извратила данные и расчеты влияния законопроекта, обсуждаемые на совместных заседаниях.

В частности, по мнению истца, ГНС манипулирует, утверждая, что повышение ставки рентной платы до 10% от стоимости продукции приблизит распределение долей экономической выгоды от железных руд между собственником и пользователями до более паритетного соотношения 40% к 60% – хотя этот паритет давно выполняется. И в ГНС об этом знают.

Ошибочным и манипулятивным является также утверждение о том, что уточнение термина первичной переработки обеспечит однозначное определение объекта налогообложения, поскольку оно спровоцирует увеличение количества налоговых споров. Кроме того, оно приведет к тому, что предприятия ГМК вынуждены будут отдавать государству 87% заработанного, что приведет к остановке инвестиций в отрасли. Фактически, речь идет не о техническом уточнении, как это представляет ГНС, а о внедрении еще одного налога.

При этом в письме ГНС утверждается, что доля рентной платы в себестоимости товарной продукции металлургических предприятий не превышает 1-1,5%, тогда как реально этот показатель составляет около 5%, а в себестоимости добытой железной руды – до 11%.

Истец убежден: неточности и манипуляции в письме ГНС введут в заблуждение народных депутатов, которые будут голосовать за скандальный законопроект. И одним из исковых требований просит суд обязать ГНС показать документы и рассчеты, на основании которых было составлено письмо. А также объяснить, почему налоговики проигнорировали все аргументы рабочей группы.

Источник: https://censor.net.ua/n3155981
 
 
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Почему нет коментов?
Зелебобики, где ваше "Ахметка всех купил?". "Заказуха"?
Наверное, слишком сложный текст. Редкий зелебобик прочитает до середины.
А статейка очень полезная для понимания не только вреда для экономики законопроекта 1210, но и как и на основании чего принимаются экономические законы зебуинами.
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