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Все про:Гройсман (4865) ГБР (657) Офис Президента (143)

 Дело о назначении Гройсмана премьером: ГБР получило разрешение суда на выемку документов в Офисе Президента

ГБР получило в суде доступ к документам Офиса Президента Украины для расследования возможного злоупотребления властью при назначении премьер-министром Владимира Гройсмана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 17 октября.

Уголовное дело расследуется с июня 2019 года по ч.1 ст.109 (свержение конституционного строя), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и связано с отсутствием коалиции во время назначения Гройсмана.

В связи с этим у следователя возникла необходимость изучить предложение коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" по кандидатуре Гройсмана, представление президента Петра Порошенко, а также другие связанные документы. Кроме того, ГБР хочет провести сравнительных анализ порядка назначения премьером Гройсмана и Арсения Яценюка, поскольку оба назначались по представлению коалиции "Европейская Украина".

Эти документы находятся в Офисе Президента.

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Напомним, о расследовании назначения Гройсмана стало известно летом. Журналисты программы "Схемы" сообщали, что его начали по заявлению депутатов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов. Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

Однако, по мнению президента Владимира Зеленского, коалиция прекратила существование 29 марта 2016 года, в связи с чем он распустил парламент после прихода к власти. Конституционный Суд признал его указ законным.

Владимир Гройсман стал премьер-министром 14 апреля 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3155976
 
 
 Топ комментарии
 
Нервово зайорзався барига... Дело о назначении Гройсмана премьером: ГБР получило разрешение суда на выемку документов в Офисе Президента - Цензор.НЕТ 4444
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Бггг)))ну нехрена у зерыгов не получается на Пороха нарыть)бедненькие... он же вас умнее всех вместе взятых раз в миллиард
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у гнойсмана хоч "базарна" освіта ...у теперішнього "самозваний" "диплом" ...це черговий "рівень" деградації
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Не знаю яка у нього освіта, але Вінницю, коли Гройсман був мером, він дійсно файним містом зробив.
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я до того що теперішній взагалі з незвідки взявся ...але не забув поставити за мету продаж української ЗЕМЛІ ...ці самозванці нас далеке заведуть ...в нікуди ...скоро як курди будемо по світу тинятися
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по-ходу и назначение нонешнего тем же макаром для расследования возможного злоупотребления властью при назначении премьер-министром можно двигать-результат будеть один и тот же..
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Потихоньку подбираются до Парубия и Порошенко. Если не было коалиции то весь Кабмин Гросмана не легитимен. Государствнная измна похлеще Януковича.
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