 Кремль готов содействовать выполнению Минских соглашений со стороны ОРДЛО, - Лавров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что РФ готова всячески содействовать выполнению Минских договоренностей по линии Донецка и Луганска.

"Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится", - сказал Лавров.

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