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Все про:Лавров (1651) МИД РФ (1265) минские соглашения (2675)

 Кремль готов содействовать выполнению Минских соглашений со стороны ОРДЛО, - Лавров

Россия настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений со стороны так называемых "республик" Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что РФ готова всячески содействовать выполнению Минских договоренностей по линии Донецка и Луганска.

"Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится", - сказал Лавров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155970
 
 
 Топ комментарии
 
Снарядів і ракет не жаліють.Все для міра і української капітуляції.
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Як? Очєнь просто:
- «Украінє надо пєрєстать стрєлять»,
- «Насіловать русскоязичних бабушек і дєдов»,
- «Распінать русскоязичних младєнцев»,
- «Унічтожить бєндєровцев і націоналістов»,
- «Пєрєстать говоріть на прідуманном австрійскім Гєнштабом язикє т.н. «мовє».

Послє виполнєнія етіх трєбованій, будєт осуществлен переход із кровавой бойни, в простую бойню...
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То есть какого числа состоится вывод российской армии из Дебальцево ?
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От і чудово...........
Пора припиняти цю безглузду кроваву бійню.
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Як? Очєнь просто:
- «Украінє надо пєрєстать стрєлять»,
- «Насіловать русскоязичних бабушек і дєдов»,
- «Распінать русскоязичних младєнцев»,
- «Унічтожить бєндєровцев і націоналістов»,
- «Пєрєстать говоріть на прідуманном австрійскім Гєнштабом язикє т.н. «мовє».

Послє виполнєнія етіх трєбованій, будєт осуществлен переход із кровавой бойни, в простую бойню...
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москалі як завжди брешуть , хочуть щоб зняли санкції аі повісити бомбасс на шию.
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Видите,лишенцы донецкие и луганские! ВЫ ВСЕГО ЛИШЬ ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА ДЛЯ КРЕМЛЯ! в нужное время и в нужном месте вас использовали для прикрытия крымской авантюры..А вы ,идиоты, гадите свой неньке
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Бо дєло кабаси по 2р20 коп живе! Думали як расєя прийде то вони памаладєють і водяра подешевіє.
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Снарядів і ракет не жаліють.Все для міра і української капітуляції.
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Ню-ню.............. Кремль готов содействовать выполнению Минских соглашений со стороны ОРДЛО, - Лавров - Цензор.НЕТ 3279
Надумали сперечатись з піндосами?
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Мы не в вакууме живем! И Билецкий своими действиями подставляет Украину! тем что от нас отвернутся наши союзники и тогда кацапам намного проще нас порвать. Так кто он если не фсбшный поп Гапон
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Як зю-ботва хитро Білецького дискредитує - з позицій "доброжелатєлєй". ПНХ, ботва.
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Ждите Януковича, геноцида, Продолжение финансового рабства.
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Лавруха думает обдурить,бестолковый )) С таким клиентами как США и Англия такие номера не прокатывают.
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С нашим рыжим маразматиком проидет аж на "ура". А у бритов сейчас голова другим забита, там скотты референдум хотят повторить, и северо-ирландскиe колоборанты тоже воду мутят.
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Щас готов...потом не готов...Уберите ихтамнетов и через пару недель всё будет ОК! Все реальные твари свалят, если их в рашке не закроют, а остальные лапки вгору и ...насжезаставлялиатакмы Украину любим.
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То есть какого числа состоится вывод российской армии из Дебальцево ?
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Всё плохо. Наркоманы выпустили облигации внутреннего займа под 14%. Отдавать чем будут ? А ведь скоро.
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Твоя песня устарела. И ты это знаешь.
Тебе, просто, стыдно признать ся идиотом.
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Ти дійсно вовк? Те, що ти написав собачою мовою не є логічним запитанням чи твердженням.
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Шо, старческое недержание?
Ты ж со мной не общаешься.
Словесный энурез? Кремль готовий сприяти виконанню Мінських угод з боку ОРДЛО, - Лавров - Цензор.НЕТ 2252
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Нічого спільного з твоїми хворобами. Не бажаєш перейти на українську мову, чи твоє коріння за порєбріком?
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Тобто ти проти українців та української мови.
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Идиоты - это те жители Прилук, которые голосовали за зелёных. Теперь у них много свободного времени.
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Я особисто знаю жителів Прилук. Вони розумні люди і тому я буду їх переконувати зрозуміти антиукраїнську суть нової влади.
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Поздно, дружище. Телевизор сделал своё дело.
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Звичайно це є значною проблемою, але після кризи ми повернемося.
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Мені жаль, але Дебальцево повернуть після ліквідації росії.
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Лавров говорив про підтримку рішень і тверджень Донбасу, які його не стосуються. Тому не слухайте хворобливих тверджень ідіотів, які родом із Вірменії.
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Оце приєднає Лавров Україну до ОРДЛО, і все буде як в ОРДЛО.
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Это россия должна выполнять минские соглашения и убрать свои войска с Донбасса!
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Та ШО там ті "республіки" вирішують? Куди хутін поверне дишло, те й роблять.
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Украине и ее чиновникам, в том числе и Президенту Украины, следует выполнять собственные Законы и Конституцию. В правовом поле Украины нет то что называют Минскими соглашениями. Поэтому пусть Унылая лошадь их и выполняет. Подпись официального представителя РФ имеет место быть.....
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Жаль, що ви не бачите 50 відтінків сірого, які стали одним кольором чорного.
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як ці кацапські пи@дуни вже задовбали ... Миротворці ви наші
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Якщо ти кінь, то це не питання. А якщо ти кобила?
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3.14стаболы кремлевские готовы был выполнить Будапештскую бумагу....н,,акуй это на мацкву столицу мирового наи,...алово.
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Как Россия может содействовать если:
- ИХТАМНЕТ;
- т.н..ДНР и ЛНР независимы от России? Каламбур какой-то получается у Лаврова. Видать хороший кокс попался.
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Кацапи втомились тягти "кармільцев" на собі, вирішили, якнайшвидше, повсити це економічне, і не тільки, ярмо на шию Україні
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кацапстан официально стал сторонником и представителем сепаратизма на Донбассе
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"Республики" не являются субъектами Минских Соглашений. Стороны там, Украина и РФ, посредник - ОБСЕ. Этот ДБ, постоянно рассказывает сказки.
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Як казав руський класик Станіславський - "НЕ ВЕРЮ." (с)
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Заерзал Лавров , явно. Никто не обратил внимания , что ни он , ни Путин не озвучивают новьіе условия для проведения саммита Нормандской четверки , єто делают шавки , типа Пескова , Грьізлова и т.п.? Хороший знак того , что переговорьі состоятся , и без всяких хотелок Кремля.
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Якщо Россія вважає Україну братським народом то вона повина поступити по братськи:
1. Путін збирає брифінг на якому заявляє МИ ІДІОТИ. МИ НЕ ПОВИННІ НАПАДАТИ НА УКРАЇНУ.
2. Росія під наглядом ОБСЄ, спостерегачів стран Запада, та міжнародних засобів масової інформації виводить свої війська і віському техніку з Донбасу і Криму.
3. Путін перечисляє Україні кешом 50 млрд. долларів як компенсація за матеріальний і моральний збиток Україні.
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