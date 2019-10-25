 Кремль готов содействовать выполнению Минских соглашений со стороны ОРДЛО, - Лавров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров отметил, что РФ готова всячески содействовать выполнению Минских договоренностей по линии Донецка и Луганска.
"Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится", - сказал Лавров.
Пора припиняти цю безглузду кроваву бійню.
- «Украінє надо пєрєстать стрєлять»,
- «Насіловать русскоязичних бабушек і дєдов»,
- «Распінать русскоязичних младєнцев»,
- «Унічтожить бєндєровцев і націоналістов»,
- «Пєрєстать говоріть на прідуманном австрійскім Гєнштабом язикє т.н. «мовє».
Послє виполнєнія етіх трєбованій, будєт осуществлен переход із кровавой бойни, в простую бойню...
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Президент України має осудити звернення конгресменів-демократів, які вимагають внести ОЗСП "Азов" до списку терористичних організацій
Надумали сперечатись з піндосами?
Тебе, просто, стыдно признать ся идиотом.
Ты ж со мной не общаешься.
Словесный энурез?
- ИХТАМНЕТ;
- т.н..ДНР и ЛНР независимы от России? Каламбур какой-то получается у Лаврова. Видать хороший кокс попался.
1. Путін збирає брифінг на якому заявляє МИ ІДІОТИ. МИ НЕ ПОВИННІ НАПАДАТИ НА УКРАЇНУ.
2. Росія під наглядом ОБСЄ, спостерегачів стран Запада, та міжнародних засобів масової інформації виводить свої війська і віському техніку з Донбасу і Криму.
3. Путін перечисляє Україні кешом 50 млрд. долларів як компенсація за матеріальний і моральний збиток Україні.